Nouveaux satellites Starlink, fusion d’Android et ChromeOS et annonce de la Tesla Model YL – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 16 juillet : les nouveaux satellites de StarLink, la fusion d’Android et ChromeOS et une nouvelle Tesla Model YL. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Démo de Gemini Live // Source : Google

Starlink prépare ses satellites de troisième génération dès 2026 : voici pourquoi ils vont remplacer votre box Internet

Prévu pour 2026, le nouveau réseau satellite de Starlink promet des débits jusqu’à 1 Tbit/s et une latence de 20 ms. Combiné à la technologie « direct-to-cell », il permettra un accès Internet direct via smartphone. Objectif : remplacer les box et couvrir les zones mal desservies dans le monde entier.

« Android a toujours une longueur d’avance sur l’avenir » : Google se confie sur l’IA, la fusion avec ChromeOS et l’arrivée d’Android XR

Interrogé par TechRadar, l’un des cadres de Google a annoncé une fusion entre Android et ChromeOS dès 2025, intégrant l’IA Gemini pour devancer Apple. Android 16 introduira un nouveau design et des fonctions avancées, tandis qu’Android XR marquera le retour des lunettes connectées. Pour Google, Android conserve une longueur d’avance sur l’avenir du mobile.

Tesla officialise enfin la Model YL : pourquoi elle est encore plus pratique que la Model Y

Tesla a officialisé la Model YL, une version allongée et six places de son SUV, conçue pour répondre à la demande croissante de véhicules familiaux en Chine. Plus spacieuse, dotée de deux moteurs (456 ch) et produite à Shanghai, elle vise à contrer la concurrence locale et à prolonger le succès du Model Y sur un marché stratégique.