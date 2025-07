« Ça ne fait que retarder l’inévitable » : pourquoi la guerre des prix des voitures électriques chinoises est dangereuse

Alors que les constructeurs chinois continuent de tirer les prix de leurs voitures électriques vers le bas, le gouvernement veut que cela cesse. Et voilà comment il veut procéder.

BYD Dolphin Surf // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Les marques chinoises sont de plus en plus nombreuses sur le marché. Et pour cause, on en compte à l’heure actuelle plus de 150, dont seulement deux qui sont réellement rentables. Ce qui n’empêche pas les autres de tenter leur chance non plus, bien au contraire. Ainsi, et alors qu’elle semblait s’être un peu calmée, la grande guerre des prix a repris, notamment dans l’Empire du Milieu.

La Chine serre la vis

Les constructeurs vendent leurs voitures électriques à prix cassé, grâce notamment au recours massif aux ventes tactiques. Ces dernières permettent d’immatriculer des autos qui n’ont pas été commandées par des clients, puis de les revendre comme des occasions zéro kilomètre à des tarifs très bas. Une pratique très courante, qui a évidemment mis en colère le gouvernement chinois. Ce dernier avait déjà haussé le ton face à des marques telles que BYD quelques mois plus tôt. Et ce n’est pas encore fini, loin de là.

En effet, Pékin avait également décidé de mieux réguler les exportations de voitures à l’étranger. Là encore pour mettre des bâtons dans les roues aux marques qui pratiquent les ventes tactiques. Mais l’État veut aller encore plus loin, comme l’explique un article publié par le média américain Bloomberg.

Ce dernier indique que la Chine s’est désormais engagée à « freiner la concurrence irrationnelle dans son secteur des véhicules électriques ». Le but ? Stopper la baisse des prix, qui entraîne une déflation trop importante.

La guerre des prix : baisse des prix des marques chinoises et étrangères en Chine depuis 2023

Cette décision inédite a été annoncée ce mercredi 16 juillet 2025 par le Premier ministre Li Qiang, à l’occasion d’une réunion du Conseil des affaires d’État. Car il est désormais primordial que les constructeurs automobiles chinois arrêtent de trop tirer les prix vers le bas. C’est ce que confirme Tianlei Huang , coordinateur du programme Chine au Peterson Institute for International Economics.

Ce dernier explique que « si les prix des véhicules électriques se stabilisent, les prix des industries en amont, comme l’acier, pourraient également se stabiliser, ce qui, à terme, pourrait contribuer à atténuer la pression à la baisse sur les prix globaux ».

Un véritable cercle vertueux donc, mais encore faut-il que les marques acceptent de jouer le jeu. Mais le gouvernement ne devrait pas leur laisser trop le choix. Ce dernier va notamment renforcer ses contrôles, notamment sur les prix et les coûts de production. Ce n’est pas tout, car les autorités vont aussi vérifier plus attentivement la qualité des voitures électriques chinoises. Et ce afin de s’assurer que les constructeurs paient bien leurs fournisseurs en temps en en heure. Car on sait que certaines marques ont tendance à prendre leur temps sur ce point.

Bientôt un « prix plancher » ?

Mais la Chine pourrait même mettre en place des mesures encore plus drastiques si les marques ne remplissent par leur part du contrat. Les autorités envisageraient notamment d’avoir recours à divers outils administratifs, tels que des révisions de prix. Ce n’est pas tout, car elles pourraient aussi ouvrir des enquêtes plus poussées sur les coûts. A terme, cela pourrait engendrer la mise en place d’un prix plancher, sous lequel les constructeurs ne pourraient pas vendre leurs autos. Mais Pékin veut aussi s’attaquer à ce qu’il considère comme un autre problème.

Taux de marge de l’industrie auto chinoise

En fait, certains responsables régionaux protègent leurs constructeurs locaux, même si ces derniers ne sont pas rentables. Cela afin d’assurer des recettes fiscales et préserver l’emploi sur place, tout en surpassant les autres régions. Et le gouvernement souhaite désormais réguler cette pratique, afin de créer une concurrence plus équilibrée. Une grande restructuration qui pourrait se matérialiser par une réduction du nombre de constructeurs. Ce qui a d’ailleurs déjà commencé pour la toute première fois en 2024. Mais la Chine doit tout de même tout faire pour préserver sa production automobile nationale.

Car on rappelle que son industrie est devenue leader mondiale, avec notamment BYD qui est passé devant Tesla sur les ventes de voitures électriques. Et cela notamment grâce à des prix très bas, qui n’ont d’ailleurs cessé de chuter. Contrairement à Tesla, dont le tarif de la Model Y a beaucoup augmenté au cours des dernières années. La firme américaine avait d’ailleurs annoncé renoncer à la guerre des prix, affirmant que son SUV méritait de coûter plus cher. Et ce alors que les ventes du constructeurs sont en chute libre dans le monde entier.