« La faillite est inévitable » : ces trois constructeurs chinois de voitures électriques condamnés si rien ne change sous peu

Construire une marque de voiture à partir de zéro, hormis quelques exceptions comme Tesla, c’est aujourd’hui quasiment mission impossible sans un grand groupe derrière. C’est d’ailleurs pour cela que trois des principaux constructeurs chinois de voitures électriques auraient tout intérêt à adopter une nouvelle stratégie s’ils veulent survivre, selon plusieurs experts.

Lors de l’évènement Auto Market Hot Topics+ organisé par Tencent News, plusieurs experts de l’industrie automobile ont débattu de l’avenir de trois acteurs chinois plutôt importants dans le domaine de la voiture électrique en Chine, à savoir Nio, Xpeng et Li Auto. Leur constat est clair : la survie de ces entreprises semble compromise si rien ne change.

Trop de dépenses et pas assez de ventes

Zhu Xican, professeur à l’École d’ingénierie automobile de l’université Tongji, n’a pas mâché ses mots. Selon lui, aucune des trois marques ne pourra « perdurer de manière autonome si elles ne fusionnent pas ou ne coopèrent pas rapidement ».

Il estime qu’un constructeur de véhicules électriques doit vendre au moins deux millions d’unités par an pour atteindre un niveau de rentabilité viable. En deçà de ce seuil, les coûts de recherche et développement deviennent insoutenables, mettant en péril toute innovation technologique.

Li Auto Mega // Source : Li Auto

“Avec une faible production et des investissements massifs en R&D, la faillite est inévitable”, prévient Zhu Xican.

Dans cette course à la survie, Li Auto semble pour l’instant mieux s’en sortir. Le constructeur a su contourner quelques erreurs de début de carrière et conserver une certaine stabilité stratégique.

À l’inverse, Xpeng a longtemps misé presque exclusivement sur les logiciels, négligeant les aspects matériels de ses véhicules, ce qui a entraîné des problèmes autour des produits, même si ces « problèmes » sont toutefois peu palpables en Europe, Xpeng étant l’un des rares constructeurs chinois à être vendu sur le Vieux Continent et en France.

Le XPeng G6 et le G9 bénéficient même d’ailleurs d’une belle image, avec des caractéristiques techniques parfois meilleure que la star du segment, le Tesla Model Y. Des correctifs seraient toutefois en cours, notamment avec l’arrivée de Wang Fengying, ex-PDG de Great Wall Motor, aux côtés du CEO actuel.

XPeng G6 restylé // Source : Xpeng

Nio, de son côté, est critiqué pour sa tendance à privilégier l’image de marque et “l’ambiance” autour de ses produits, au détriment des investissements en innovation. Son fondateur, William Li, est perçu comme trop focalisé sur le marketing, ce qui pourrait coûter cher à long terme.

Il y a encore trop d’acteurs en Chine

Li Yanwei, membre du comité d’experts de l’Association chinoise des concessionnaires automobiles, partage une analyse similaire. Il considère que Li Auto pourrait prendre une longueur d’avance si ses futurs modèles 100 % électriques connaissent le même succès que ses hybrides à autonomie étendue (EREV). Il insiste aussi sur la nécessité d’un « nettoyage » du marché : trop de marques se partagent aujourd’hui un secteur dominé par des géants comme BYD.

« Je pense qu’il y a beaucoup de marques qui doivent disparaître. Face à BYD, peu de petites entreprises ont un avenir », déclare-t-il.

Un autre intervenant, Yiran, rappelle que si l’on prend le seuil des deux millions d’unités vendues comme critère de survie, alors, avec environ 20 millions de ventes annuelles prévues pour le marché chinois, seules dix entreprises auront la capacité de rester en vie.

Cela laisse peu de place aux jeunes marques, aussi ambitieuses soient-elles, d’autant plus que certains constructeurs, comme BYD, s’accapare largement plus de deux millions d’unités par an en Chine, et les chiffres sont en constante progression.

D’autres constructeurs ont aussi une carte à jouer

Dans ce contexte, Xiaomi fait figure de nouvel acteur. Son modèle SU7 a fait sensation grâce à un design soigné, des fonctionnalités plutôt attractives et surtout une image de marque rassurante avec, en back-up, un certain succès autour de l’univers du smartphone.

Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

La solidité financière de Xiaomi et sa présence dans de nombreux secteurs inspirent confiance aux clients, notamment en matière de service après-vente et de valeur de revente.

Un phénomène que l’on retrouve aussi avec Tesla, qui bénéficie de sa stature internationale. Beaucoup de clients chinois achètent une Tesla autant pour ses qualités techniques que pour suivre la tendance, et les concessionnaires spécialisés dans les véhicules d’occasion apprécient leur valeur de revente plutôt élevée, ce qui est en revanche de moins en moins le cas en Europe, même si le tableau n’est pas aussi noir que ce qu’on veut nous faire croire.