Le nouveau Tesla Model Y gagne-t-il de l’autonomie par rapport à l’ancien ? Ce test remet les pendules à l’heure

Parmi les améliorations annoncées avec le restylage du Tesla Model Y, on note une efficience accrue, avec une consommation attendue jusqu’à 10 % plus faible. Toutefois, les mesures en conditions réelles semblent raconter une tout autre histoire !

Comparatif d’autonomie entre l’ancien et le nouveau Tesla Model Y // Source : Capture d’écran vidéo Out Of Spec

Le Tesla Model Y restylé est un modèle clé pour la marque, alors que Tesla traverse une période difficile en termes d’image et de ventes. Beaucoup d’espoirs reposent sur cette version améliorée et restylée du SUV électrique, véritable locomotive des ventes de la marque. Tesla annonce une consommation d’énergie réduite par rapport à son prédécesseur, mais est-ce réellement le cas ? La chaîne YouTube Out of Spec a mené l’essai.

Un comparatif des deux modèles sur autoroute

Pour savoir si le nouveau Tesla Model Y est réellement plus efficient que la première version, comme l’affirme Tesla, la chaîne YouTube américaine Out of Spec a comparé les deux modèles sur un même parcours, en simultané.

Les deux véhicules, des versions Grande Autonomie Transmission Intégrale, sont partis pour un trajet à une vitesse de 80 mph, soit 112 km/h.

Tesla Model Y 2025 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Dans ces conditions identiques, il est possible d’évaluer la différence d’efficience entre les deux générations de Model Y.

Des résultats plus décevants qu’espérés

Lors de ce test à 112 km/h, les véhicules ont rencontré un vent latéral soufflant entre 32 et 50 km/h. Il est normal d’obtenir des autonomies inférieures aux normes EPA en vigueur aux États-Unis, ou même WLTP en Europe, car les essais d’homologation sont réalisés dans des conditions plus favorables aux grandes autonomies. Pour rappel, le Tesla Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale est annoncé à 568 km en WLTP, la version 2024 est annoncée à 533 km – une différence de 6,5 % sur le papier.

Ce contenu est fourni par YouTube.

Dans ces conditions, le nouveau Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale a parcouru 470 km avec une seule charge, consommant 82 kWh, soit une consommation de 17,44 kWh/100 km.

La version précédente du Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale a, quant à elle, parcouru 458 km avec 78 kWh consommés, soit une consommation inférieure de 16,8 kWh/100 km. Si l’on se base sur la consommation relevée lors de ce test, on peut estimer que le Tesla Model Y n’a pas été amélioré en efficience. Au contraire, l’ancienne version se révèle plus sobre sur cet exercice.

En revanche, Out of Spec rappelle que les résultats du test ont pu être influencés par le vent soufflant de côté, limitant l’effet des améliorations aérodynamiques de la nouvelle version. Les pneumatiques auraient également pu jouer un rôle. Et bien que le résultat puisse sembler décevant à certains égards, Out of Spec souligne qu’il s’agit d’excellentes valeurs de consommation pour des véhicules de cette catégorie.