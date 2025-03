L’opérateur Milence prévoit d’ouvrir trois nouvelles stations de recharge dédiées aux camions électriques sur l’axe Lyon-Barcelone. Une avancée majeure, qui rendra possible un transport totalement électrifié sur plus de 700 kilomètres. De quoi mettre fin au diesel ? Peut être bien.

Crédit : Milence

Le marché des voitures électriques se développe à vitesse grand V, malgré un petit ralentissement en 2024. Et c’est aussi le cas du réseau de bornes de recharge, que ce soit en France comme dans le reste du monde. De quoi encore accélérer l’adoption de cette motorisation par les automobilistes. Mais qu’en est-il des poids-lourds, qui continuent également à envahir le marché ?

Un nouveau couloir de fret

Et bien ce marché continue aussi à croître, alors que les constructeurs se lancent tous au fur et à mesure. On pense notamment à MAN avec son eTGX que nous avions pu conduire, mais également à Volvo et Renault Trucks, entre autres. Sans parler du Tesla Semi, qui n’est néanmoins pas encore disponible en Europe.

Mais forcément, pour pouvoir rouler, ces camions doivent aussi pouvoir être rechargés. Et c’est justement ce que propose Milence. Il s’agit d’un opérateur de bornes de recharge néé de l’alliance entre Daimler Trucks, Volvo et le groupe Traton.

Celui-ci est la maison-mère de MAN, Scania ainsi que Volkswagen Truck & Bus, entre autres. La firme avait notamment fait parler d’elle en inaugurant en avril 2024 sa première station de charge dédiée aux poids lourds électriques en France. Celle-ci offre des bornes délivrant actuellement jusqu’à 400 kW. Et depuis, l’entreprise a largement accéléré son développement. Dans un communiqué, elle annonce le développement de trois nouvelles stations de charge. Celles-ci existent déjà, mais vont encore s’améliorer.

Ces trois hubs sont situés à Perpignan, Béziers et Malataverne. De quoi créer un couloir de fret entre Lyon et Barcelone d’une longueur de plus de 700 kilomètres. Ce qui permet donc de faciliter le développement des poids lourds électriques sur cette route stratégique.

Cette route, baptisée RTE-T sert de lien majeur entre l’Espagne, la France et le reste de l’Europe. Elle rallie notamment des pays tels que la Slovénie et la Hongrie, entre autres. Et pour mémoire, Barcelone est l’un des ports les plus fréquentés d’Europe.

Tandis que Lyon est le deuxième plus grand centre logistique de l’Hexagone. Ce qui prouve l’intérêt d’accroître le nombre de bornes de recharge sur cet axe majeur. Anja van Niersen, PDG de Milence explique que « le corridor améliore non seulement la circulation des marchandises dans le sud de la France, mais joue également un rôle essentiel dans l’électrification des corridors de transport essentiels qui stimulent les échanges commerciaux dans toute l’Europe du Sud ». Et d’autres stations sont également en préparation.

Un prix compétitif

La station située à Perpignant possède actuellement trois bornes CSS (Combined Charging System) qui peuvent alimenter jusqu’à six camions à la fois, avec une puissance maximale de 400 kW. De son côté, celle située à Malataverne, dans la vallée du Rhône peut accueillir huit véhicules, grâce à quatre chargeurs. La puissance devrait être identique à la première. Enfin, le hub de Béziers peut recharger quatre camions électriques simultanément. Milence précise que ces stations se développent par étapes et devraient notamment s’agrandir dans le futur.

L’un des principaux atouts des bornes proposées par Milence, c’est leur prix compétitif. En effet, Le tarif de recharge par défaut est de seulement 0,399 euro par kWh. Ainsi, pour remplir la batterie de 480 kWh du Man eTGX, qui faudra compter environ 192 euros. Cela pour une autonomie qui peut atteindre les 400 kilomètres en une seule charge. Et bonne nouvelle, les bornes sont équipées d’un terminal de paiement par carte bancaire, conformément à la réglementation européenne.

De quoi faciliter la vie des chauffeurs routiers lors de leurs déplacements. De plus, chaque station est dotée de tous les équipements essentiels au confort des professionnels, avec notamment des sanitaires et des points de restauration.

Pour mémoire, Bruxelles a imposé l’installation d’au moins une borne de charge pour les poids lourds tous les 120 kilomètres sur ses principaux axes. Le corridor mis en place par Milence devrait jouer un rôle clé dans le développement de cette alternative pour le transport routier.