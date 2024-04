Tout ce qui change le 13 avril 2024 pour la recharge des voitures électriques en Europe

Le 13 avril prochain entrera en vigueur l'AFIR, qui obligera notamment les opérateurs de bornes de recharge pour voitures électriques à installer des terminaux de carte bancaire. Mais ce n'est pas la seule mesure qui fera son arrivée.

Les voitures électriques continent leur progression, avec une Tesla Model Y qui domine encore le marché. Cependant, certains aspects freinent encore les automobilistes, comme le prix et l’autonomie, de même que la recharge. Et ce même si les bornes sont de plus en plus nombreuses en France.

Une recharge encore plus facile

Néanmoins, il n’est pas toujours évident de pouvoir en profiter, car toutes ne sont pas dotées d’un terminal de paiement par carte bancaire. Ainsi, il faut parfois simplement scanner un QR Code, ce qui est encore simple, mais certaines nécessitent un badge à demander en amont ou un abonnement à un service spécifique. Bref, ça peut rapidement devenir très compliqué. Mais les choses sont toutefois petit à petit en train de changer. Et notamment grâce à l’Union européenne.

Le Parlement a en effet voté l’an dernier la norme AFIR (règlement sur les infrastructures pour carburants alternatifs). Cette dernière oblige notamment tous les opérateurs de bornes de recharge à installer des terminaux de paiement en CB, afin de faciliter la vie des automobilistes. Cette mesure, qui a déjà été adoptée en Norvège bien avant son obligation, entrera en vigueur dans quelques jours. Et selon le site Virta, la date a été fixée au 13 avril prochain.

Mais attention, car cela concerne uniquement les nouvelles bornes de recharge, et non pas celles qui sont déjà installées.

Certaines entreprises ont également déjà pris de l’avance sur ce règlement, à l’image de Tesla qui propose déjà cette fonctionnalité sur ses Superchargeurs. Cette dernière commence à se déployer progressivement en France, et pour tous les conducteurs de voitures électriques, quelle que soient la marque et le modèle. À condition qu’elles soient compatibles avec les bornes de la firme américaine. Toutes les nouvelles bornes d’une puissance de plus de 50 kW installés à partir du 13 avril devront être dotées d’un terminal de paiement par carte bancaire.

Par ailleurs, tous les nouveaux chargeurs en courant alternatif doivent également permettre le paiement sans inscription préalable. De plus, le détail des montants appliqués pour une transaction de recharge devra aussi obligatoirement être affiché. Et ce dans une logique de transparence, comme l’avait initié le gouvernement français avec l’amortisseur électricité.

Des bornes encore plus nombreuses

Virta, spécialisée dans la supervision de la recharge pour véhicules électrique, s’est associé à Mastercard pour développer un kiosque de paiement pouvant être relié à 12 bornes. De quoi faciliter le paiement et l’installation pour les opérateurs, tout en réduisant les coûts. Mais ce n’est pas la seule mesure qui entrera en vigueur dans le cadre de l’AFIR. Et pour cause, une autre devrait également séduire les automobilistes et les rassurer.

Celle-ci sera appliquée un peu plus tard, et plus précisément dans le courant de l’année 2026. À partir de cette date, toutes les autoroutes européennes devront s’équiper de bornes de recharge pour les voitures particulières installées au moins tous les 60 kilomètres. Ces dernières devront délivrer au moins une puissance de 150 kW (de quoi recharger une voiture en moins de 30 minutes) et afficher une capacité combinée de 400 kW minimum. De quoi aider certains à sauter le pas, alors que beaucoup veulent une voiture capable de parcourir au moins 400 kilomètres en une seule charge.

Or, on sait que l’autonomie n’est pas très importante si la voiture peut se recharger rapidement et régulièrement. Ce n’est pas tout, car le règlement indique également que des bornes de recharge devront être installées tous les 120 kilomètres pour les poids-lourds. Ces dernières devront délivrer au moins 350 kW et afficher un champ de charge de 1 400 kW.