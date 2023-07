Voiture électrique : ce pays européen s’apprête à régler l’un des plus gros problème de la recharge rapide

En Norvège, les opérateurs de bornes de recharge seront dans l'obligation de proposer le paiement par carte bancaire. Il ne sera donc plus nécessaire de souscrire à un abonnement en particulier ou de se balader avec de nombreuses cartes de recharge, ce qui devrait fortement faciliter la vie des conducteurs de voitures électriques. Bonne nouvelle : l'Europe prépare une obligation similaire.

Aujourd’hui, recharger sa voiture électrique est plus facile que jamais. Et pour cause, le nombre de bornes a fortement augmenté au cours des dernières années, à tel point qu’il a désormais dépassé la barre fatidique des 100 000 en France au mois de mai. Une belle avancée, tandis que de nombreux conducteurs sont encore freinés par l’autonomie trop faible des modèles électriques. Or, on sait que cela est en fait faux.

Une nouvelle obligation

Il existe une multitude d’opérateurs, dont Tesla, Ionity, TotalEnergies, Fastned ou encore Allego, entre autres. Sans parler des enseignes de grande distribution, qui se sont lancés dans le domaine, à l’image de Lidl qui propose la recharge la moins chère de France à l’heure actuelle. À vrai dire, tout ce choix peut donner le tournis et il peut être difficile de s’y retrouver.

D’autant plus que dans certains cas, il faut souscrire à un abonnement spécifique pour pouvoir en profiter. De plus, il arrive que l’offre proposée par le constructeur de notre voiture avec la carte de recharge ne soit pas compatible avec toutes les bornes. Et il peut donc arriver de ne pas pouvoir se recharger (ou alors en téléchargeant une application… ou en utilisant une autre carte de recharge), alors qu’en théorie, tout devrait fonctionner normalement. De quoi faire de la charge un vrai casse-tête pour certains.

Mais cela devrait commencer tout doucement à changer. S’il faudra encore prendre son mal en patience en France, la Norvège a décidé d’agir afin de faciliter la vie des conducteurs de voitures électriques. Comme l’explique le site américain Electrive, le gouvernement a pris une décision maline, en obligeant tous les opérateurs de bornes de recharger à installer un terminal de paiement par carte bancaire.

Cette mesure est entrée en vigueur le 1er juillet et concerne toutes les entreprises qui installent leurs prises sur le territoire. Selon le ministère des Transports, cette obligation est pour le moment valable pour les bornes affichant une puissance de 50 kW ou plus. C’est-à-dire, les bornes de recharge rapide.

Une charge simplifiée

Les bornes de plus de 50 kW ne représentent que 12 % de l’offre à l’heure actuelle sur notre territoire, ce qui nous donne un ordre d’idée de la relative rareté de ces dernières. À noter qu’il existe une petite subtilité, comme le rappellent les journalistes américains. En effet, les bornes déjà installées n’auront pas l’obligation d’être transformées tout de suite.

Cette mesure ne concerne que celles qui seront mises en place à partir de cette date. Il devrait être possible de régler sa charge sans contact ou via son smartphone grâce à Apple Pay ou Google Wallet par exemple.

Bien sûr, les autres solutions déjà existantes, comme le paiement par une carte de recharge ou via une application pourront toujours être utilisées. Cette nouvelle mesure permet d’offrir une autre alternative aux utilisateurs. Ce qui devrait permettre de réduire la range anxiety, cette angoisse de manquer d’autonomie et de ne pas trouver de bornes pour brancher sa voiture. Mais il faudra sans doute encore un peu de temps avant que ce système se développe.

À l’automne dernier, Recharge affirmait être le premier opérateur à proposer le paiement par carte bancaire. En début d’année, Ionity annonçait l’implantation de nouvelles bornes sur l’autoroute A7, qui seront dotées d’un terminal. De toutes façons, toutes les entreprises devront y passer, puisque l’Union européenne veut rendre cette solution obligatoire avant la fin de l’année prochaine.

