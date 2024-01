Recharger sa voiture électrique sur certains Superchargeurs Tesla devient encore plus simple en France

Bonne nouvelle, le paiement par carte bancaire commence tout doucement à arriver sur les Superchargeurs Tesla en France. De quoi grandement faciliter la recharge pour les propriétaires de voitures électriques, quelle que soit la marque.

Avec plus de 100 000 bornes de recharge accessibles au public, la France fait aujourd’hui partie des meilleurs élèves en Europe. Globalement, le Vieux Continent est d’ailleurs bien doté, même si la répartition des stations reste encore assez inégale. De quoi rassurer certains automobilistes, qui n’osent pas sauter le pas de l’électrique de peur de manquer d’autonomie. Ce qui est une erreur.

Encore plus facile

Car recharger sa voiture zéro-émission (à l’échappement) est aujourd’hui plus facile que jamais. Outre le nombre de bornes en constante hausse, ces dernières deviennent également plus accessibles et faciles à utiliser. Si beaucoup requièrent encore une carte, de type Chargemap ou encore Plugsurfing, elles sont de plus en plus à proposer des solutions plus simples. Parmi elles, le Plug & Charge, qui permet de lancer la charge sans passer le badge, mais pas seulement.

Et pour cause, les bornes dotées d’un terminal de paiement par carte bancaire se font aujourd’hui de plus en plus nombreuses. Et c’est évidemment une très bonne nouvelle pour les automobilistes, qui peuvent désormais se brancher sans avoir besoin d’avoir souscrit à un abonnement. Cette solution se développe rapidement, alors que Tesla annonçait que ses Superchargeurs V4 en seraient notamment équipés.

Big News. Tesla est en train d'activer les terminaux de paiement a Englos ! pic.twitter.com/dYWFmvgIIC — Matthieu (@MattSpe666) January 23, 2024



Mais en attendant, il n’est pas encore possible d’insérer sa carte bancaire dans une borne pour payer. Enfin, jusqu’à présent. Car sur X (anciennement Twitter), un internaute vient de publier quelques images montrant une borne de dernière génération. Et cette dernière, située à Englos, dans les Hauts-de-France est bel et bien équipée d’un terminal de paiement par carte bleue.

Cette fonctionnalité sera également accessible aux automobilistes qui possèdent une voiture électrique autre qu’une Tesla. Cela fait en effet plusieurs mois déjà que les Superchargeurs de la marque sont ouverts aux autres constructeurs, pour un prix légèrement plus élevé cependant. Ce dernier varie également en fonction des heures creuses ou pleines.

Une fonctionnalité qui se développe

Pour le moment, le processus de paiement par carte bancaire proposé par Tesla n’a pas encore été détaillé, alors qu’aucun conducteur n’a encore vraisemblablement pu le tester pour le moment. Sur les images postées en ligne, le service ne semble pas encore être tout à fait opérationnel. Mais à vrai dire, cela fait plusieurs mois que Tesla a simplifié l’usage de ses bornes de charge ultra-rapides, allant jusqu’à 250 kW.

Mais pour cela, il faut se rendre sur le site web de la marque et sélectionner le Superchargeur sur lequel on souhaite se brancher. Il faut ensuite renseigner les informations bancaires afin de démarrer la charge, moyennant une autorisation de 25 euros. Ce système est d’ores et déjà utilisé depuis quelques années par Ionity, tandis que Lidl propose une solution similaire, en scannant un QR Code collé sur les bornes.

Mais le paiement par carte bancaire devrait se développer encore plus au fil des années. Et pour cause, l’Union européenne veut obliger les opérateurs à équiper toutes leurs bornes de terminaux de carte bancaire dès lors qu’elles délivrent plus de 50 kW. Si la puissance est inférieure, un QR Code sera suffisant afin de payer en ligne. Ces nouvelles règles devraient entrer en vigueur avant la fin de cette année.

Cependant, certains pays veulent aller encore plus vite, à l’image de la Norvège. Depuis le 1er juillet dernier, tous les opérateurs sont dans l’obligation de permettre le paiement par carte bancaire sur leurs bornes, là encore lorsque la puissance dépasse les 50 kW. Ce qui représente 12 % de l’offre totale en France à l’heure actuelle.