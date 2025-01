Les ventes de voitures électriques ont chuté en Europe en 2024 : voici tous les chiffres clés à connaître

Avec environ 1,45 million de voitures électriques vendues en Europe en 2024, cette motorisation a connu une chute de 5,9 %. Si cette baisse est attribuée à plusieurs facteurs, l’année 2025 pourrait être un peu plus positive.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

La voiture électrique possède de nombreux avantages, c’est un fait indéniable. Elle pollue moins et elle coûte également moins cher à l’usage, surtout que le prix de l’électricité va baisser dès le 1er février prochain en France. Mais tout n’est pas rose non plus.

Des ventes en baisse en Europe

En effet, les ventes ont chuté partout en Europe au cours de l’année passée : on l’a notamment vu en France sur plusieurs mois. A l’échelle du Vieux Continent, c’est aussi la même chose, comme le confirment les chiffres tout juste publiés par l’ACEA, l’association des constructeurs automobiles européens. Dans un communiqué, cette dernière explique que seulement 144 367 unités ont été vendues au mois de décembre, soit une chute de 10,2 % par rapport à la même période en 2023.

Sans surprise, c’est en Allemagne que la chute a été la plus importante, de l’ordre de 38,6 %. La cause ? La suppression des aides à l’achat par le gouvernement, qui a conduit le pays d’outre-Rhin à perdre sa première place sur le podium des ventes de voitures électriques. Il est désormais remplacé par le Royaume-Uni, qui devient le premier marché en Europe. Au total, ce sont 1 447 934 autos zéro-émission (à l’échappement) qui ont été vendues dans l’Union européenne en 2024.

Renault 5 E -Tech evolution // Source : Renault

Cela représente une dégringolade de 5,9 % par rapport à l’ensemble de l’année 2023. Cependant, cette chute est à nuancer. Car si l’on prend également en compte l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein, alors la baisse n’est que de 1,3 % en un an. Au total, ce sont 1 993 102 voitures électriques qui ont été écoulées sur l’ensemble du continent européen sur toute l’année 2024. Un léger recul qui n’est pas seulement à imputer aux décisions du gouvernement allemand.

Chez nous aussi, le bonus écologique a été revu à la baisse, avec des conditions plus strictes. Ce qui a eu pour effet de faire ralentir les ventes de certaines autos qui en sont privées, comme la Dacia Spring ou la Tesla Model 3, sans parler de la MG4. Car ces dernières sont produites en Chine, les rendant inéligibles à cette aide. Ce qui a d’ailleurs poussé Volvo à produire son petit EX30 en Belgique, afin de ne pas subir cette règle.

Un désamour pour Tesla

Si les ventes de voitures électriques dégringolent, il faut cependant garder en tête que cette motorisation n’est pas la seule touchée, car toute l’industrie automobile est actuellement fragilisée. Et ce même si les ventes globales ont légèrement grimpé en Europe en 2024, de l’ordre de seulement 0,8 %. Ce qui reste encore très faible. Mais revenons à l’électrique. Si le marché s’est affaibli, c’est aussi en partie à cause de la chute des immatriculations de Tesla. Le constructeur a affiché une baisse de 10,8 % en Europe en 2024 par rapport à 2023.

Une tendance qui confirme le recul plus global de ses ventes sur l’ensemble de l’année passée. La firme d’Elon Musk a livré 1 789 226 voitures électriques en 2024 à l’échelle mondiale, contre 1 808 581 en 2023, soit une chute de 1,07 %. Ce qui ne l’empêche pas de rester le leader mondial devant BYD, qui le talonne cependant de très près. Et autant dire que cette année 2025 ne sera pas de tout repos, car le marché devrait évoluer drastiquement.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

D’abord, Tesla pourrait renouer avec le succès grâce à sa Model Y restylée, mais son rival va aussi fortement étoffer sa gamme. De plus, de nombreuses voitures électriques abordables vont faire leur arrivée sur le marché, ce qui devrait contribuer à faire remonter les ventes globales. Outre le succès grandissant des Renault 5 E-Tech et autres Citroën ë-C3, on pense aussi à la Fiat Grande Panda et à la Hyundai Inster, entre autres. Tout cela devrait se traduire par une guerre des prix encore plus forte, comme l’a prédit le patron de Xpeng.