L’autonomie des voitures électriques diminue avec l’âge : voici les chiffres à connaître

Selon une étude menée par My Battery Health, seulement 6 % des voitures électriques d’occasion ont une batterie usée. De quoi rassurer les plus sceptiques, qui craignent de devoir remplacer l’accumulateur de leur auto régulièrement.

Plateforme BYD 3.0 sur la Seagull

Si les ventes de voitures électriques stagnent actuellement, du fait des difficultés globales du marché automobile européen, cette motorisation rencontre globalement un succès grandissant. Et les peurs autour de cette dernière sont aujourd’hui de moins en moins justifiées, notamment en ce qui concerne l’autonomie, et les batteries en général.

Une grande longévité

En effet, de nombreux conducteurs ont peur de se retrouver en panne au bord de la route, ce qui est en plus en plus rare. Mais ce n’est pas tout, car beaucoup craignent aussi de devoir remplacer l’accumulateur de leur voiture électrique. Or, on sait que ce dernier coûte très cher, puisqu’il représente environ 40 % du prix total d’un véhicule zéro-émission (à l’échappement), selon le modèle. Mais vous pouvez être rassurés, devoir changer une batterie reste un évènement très rare, et en général, la voiture finit à la casse avant.

Et voilà qu’une nouvelle étude, qui vient tout juste d’être publiée par la start-up française My Battery Health, spécialisée dans le diagnostic des batteries usagées. Et les résultats sont plus que rassurants. On apprend que seulement 6 % des voitures électriques d’occasion possèdent un accumulateur usé. Ce qui ne signifie d’ailleurs pas qu’il est totalement hors d’usage. En fait, cela veut juste dire que le State of Health (SoH) est inférieur à 80 %.

Concrètement, la capacité maximale de la batterie ne peut plus dépasser ce chiffre, même si elle est remplie à fond. L’entreprise explique que cette étude a été menée sur plus de 40 000 autos électriques de toutes marques pendant un an, et affichant en moyenne 88 000 kilomètres au compteur. Ce n’est pas tout, car le communiqué publié par la société souligne que seulement 2 % des véhicules étudiés présentent un SoH inférieur à 75 %. En d’autres termes, 2 % des voitures électriques d’occasion ont une autonomie inférieure de 25 % par rapport au même modèle neuf.

My battery Health précise que ce chiffre est « souvent considéré comme un seuil critique par les experts du secteur, car il peut entraîner une dégradation rapide de la performance du véhicule ». Concrètement, l’autonomie baisse plus rapidement, et le conducteur devra recharger sa voiture de manière plus régulière. Rien de grave donc, mais cela contribue à rendre l’expérience de conduite moins agréable et plus contraignante pour l’utilisateur. Heureusement, les bornes sont de plus en plus nombreuses en France au fil des années.

Un chiffre particulièrement rassurant

Si le chiffre annoncé par l’entreprise française vous fait quand même peur, prendre le souci dans l’autre sens devrait vous rassurer. En effet, My Battery Health explique que 94 % des voitures ayant été étudiées affichent un SoH supérieur à 80 %, ce qui est tout simplement excellent. Et nul doute que ce chiffre devrait continuer à augmenter au cours des prochaines années, comme le précise la société. Elle explique que « la dernière moyenne d’usure est d’environ 1,8% par année d’utilisation, ce qui laisse augurer des résultats encore meilleurs dans les années à venir ».

Et pour cause, selon une autre étude, ce chiffre était de 2,3 % par an en 2019. Concrètement, cela signifie que dans 20 ans, la capacité d’une batterie installée cette année dans une voiture électrique sera encore de 64 %, ce qui est tout simplement énorme. Surtout quand on sait qu’en moyenne, les autos sont mises à la casse au bout de 240 400 kilomètres en moyenne. Et puis, les nombreux progrès sur la longévité des accumulateurs devraient encore augmenter cette durée de vie.

Des batteries Audi en cours de fabrication

D’ailleurs, des chercheurs ont réussi à la faire grimper de 50 % grâce à l’IA et sans modifier la chimie des cellules. De quoi rassurer les automobilistes les plus inquiets, tandis qu’une autre étude expliquait que seulement 2,5 % des batteries de voitures électriques ont été remplacées à cause de défauts. Un chiffre là encore en baisse par rapport aux années précédentes et qui devrait encore continuer de descendre au fil du temps.

Rappelons que Tesla publie chaque année les chiffres de dégradation des batteries de toutes les voitures électriques de la marque en circulation. Globalement, elles perdent environ 15 % de leur capacité (donc de leur autonomie) au bout de 321 860 kilomètres parcourus en moyenne.