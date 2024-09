Des chercheurs ont trouvé un moyen tout bête pour augmenter de 50 % la durée de vie des batteries de voitures électriques

Des chercheurs américains ont trouvé une solution pour augmenter de 50 % la durée de vie des batteries de voitures électriques. Comment ? En faisant appel à l’intelligence artificielle, et ce sans modifier la chimie des cellules.

Des batteries Audi en cours de fabrication

Depuis leur arrivée sur le marché, les voitures électriques ont bien évolué, grâce aux avancées réalisées par les constructeurs et les équipementiers. Cependant, certaines craintes subsistent toujours, notamment concernant l’autonomie ainsi que la durée de vie des batteries, même si l’on sait qu’elles ne sont pas réellement fondées.

Une durée de vie en hausse

Les batteries durent en effet de plus en plus longtemps, comme l’avait récemment révélé une étude menée par l’entreprise canadienne Geotab. En fait, les cellules auraient même une plus grande longévité que les voitures en elles-mêmes, et que cela ne fait que progresser.

Mais ce n’est pas tout, car il serait également possible d’améliorer encore cette durée de vie déjà grande, qui pourrait alors dépasser les 20 ans. En fait, cette dernière pourrait tout simplement être doublée. C’est en tout cas ce qu’expliquent des chercheurs de l’université de Stanford, aux États-Unis. Le site New Scientist explique que l’équipe de William Chueh a mis au point un processus étonnant, qui permet d’augmenter la durée de vie des accumulateurs de voitures électrique d’environ 50 %.

Et la bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas nécessaire de modifier la chimie des batteries, permettant de rendre cette technologie plus facile à déployer. De plus, cela épargne aux équipementiers et aux constructeurs des délais de développement supplémentaires et donc forcément plus coûteux, ce qui aurait été répercuté dans le prix des voitures. Mais alors, comment marche cette solution ? En fait, cette dernière fait tout simplement appel à l’intelligence artificielle. Et vous verrez que le fonctionnement est en réalité assez simple.

Le secret réside dans la charge de la batterie avant la livraison de la voiture au client. Selon l’étude qui a permis aux chercheurs de trouver cette solution, il suffit que la toute première recharge du véhicule soit effectuée avec un courant très élevé. Selon l’équipe de William Chueh, cette dernière est d’une très grande importance afin de « créer plus d’espace dans l’électrode positive ». Cela a pour effet d’augmenter l’efficacité de la charge et de la décharge.

Une usure fortement ralentie

Il faut savoir que la plupart des constructeurs rechargent les voitures électriques pour la première fois avec un courant de faible intensité pendant plusieurs heures. Cela ne serait donc pas la solution optimale selon les scientifiques, car un courant plus fort activerait plus d’ions, permettant à la batterie d’encaisser plus de cycles de recharge.

Les cellules activées créeraient de plus une couche de protection contre les électrodes négatifs, ce qui réduirait globalement la dégradation de la batterie et améliorerait considérablement leur durée de vie. Un résultat découvert grâce à l’IA, qui a ici permis de déterminer les facteurs les plus importants qui impactent l’accumulateur durant la première charge.

De nombreux tests ont été réalisés sur pas moins de 186 batteries, et celles ayant été remplies avec un courant plus fort ont affiché une longévité 50 % plus grande. Elles pourraient encaisser jusqu’à 2 500 cycles, contre 1 500 pour celles chargées plus lentement.

Cette découverte peut sembler assez étonnante, mais elle ne l’est en fait pas tant que ça. On sait déjà que remplir une batterie à une très grande puissance n’est pas dangereux pour elle, à condition cependant de ne pas atteindre trop régulièrement les 100 %.

L’avantage avec cette solution nouvellement découverte, c’est qu’elle peut être mise en place immédiatement par les constructeurs : « nous avons simplement modifié la dernière étape de la fabrication pour configurer la batterie un peu différemment », explique ainsi William Chueh.