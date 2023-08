Non, recharger rapidement une voiture électrique ne dégrade pas réellement la batterie

On s'imagine souvent que plus on utilise la charge rapide sur une voiture électrique, et moins la batterie durera longtemps. Une récente étude vient apporter quelques éclaircissements intéressants sur ce sujet et tordre le cou aux idées reçues.

Une des idées reçues concernant la recharge des véhicules électriques concerne bien entendu la charge rapide : elle accélérerait la dégradation des batteries. En l’occurence, certains pensent qu’il faut ainsi éviter à tout prix les chargeurs rapides en courant continu (Ionity, Fastned, Superchargeurs Tesla, …) sous peine de voir l’autonomie maximale de sa voiture électrique baisser plus rapidement que prévu.

À la place, il serait préférable de charger plus lentement, en courant alternatif, à la maison ou sur des bornes publiques. Qu’en est-il réellement ?

Une étude qui vient séparer fiction et réalité

Sobrement baptisée « les impacts de la charge rapide« , l’étude de Recurrent Auto se base sur environ 12 500 Tesla pour essayer de comprendre dans quelle mesure la charge rapide en courant continue affecte réellement la dégradation d’une batterie.

Leur conclusion est plutôt claire : la réponse courte est que la recharge rapide occasionnelle est acceptable. En d’autres termes, il ne faut pas craindre de recharger rapidement sa voiture électrique lorsqu’elle en a besoin, notamment en grands trajets pour ne pas perdre un temps précieux.

Pour obtenir des résultats possiblement significatifs, Recurrent Auto a décidé d’étudier les batteries de deux groupes de véhicules distincts : ceux chargés rapidement en courant continu au moins 90 % du temps d’une part, et ceux chargés rapidement en courant continu moins de 10 % du temps d’autre part. Ainsi, ils se retrouvent avec une partie qui ne charge quasiment jamais rapidement, et une autre qui fait l’exact opposé.

Le résultat ne montre aucune différence significative de dégradation entre les deux groupes, que ce soient des Tesla Model 3 ou Model Y. Ci-dessous, vous pouvez voir le graphique associé aux quelques 6 300 Tesla Model 3 qui ont entre 5 ans et demi et quelques semaines seulement.

Comme toutes les voitures électriques, elles n’échappent pas à la dégradation calendaire (la diminution de capacité de batterie avec le temps), cependant comme vous pouvez le constater, la dégradation n’est pas accentuée pour les Model 3 qui ne font presque que de la charge rapide.

Vous pouvez donc charger rapidement votre voiture électrique sans crainte, puisque les résultats propres à Tesla pour cette étude sont bien généralisables aux autres marques selon Recurrent Auto. Les constructeurs prévoient aujourd’hui des systèmes robustes de gestion thermique, de tension et de batterie qui protègent correctement les batteries contre les dommages liés à l’utilisation régulière d’un chargeur rapide

Toutefois, quelques conseils restent à appliquer autant que faire se peu pour ne pas dégrader inutilement la batterie de sa voiture électrique : préconditionner sa batterie, ne pas stocker sa voiture à 0 % ou à 100 % pendant des périodes prolongées, et ne pas vouloir charger rapidement une batterie en surchauffe ou gelée. Si vous appliquez ces recommandations, la charge rapide occasionnelle ne sera jamais un problème.

