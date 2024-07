On est montés à bord de la Fiat Grande Panda, une voiture électrique abordable, pratique et fun

Après ses 500 et 600, Fiat enrichit sa gamme de voitures électriques avec sa toute nouvelle Grande Panda. La citadine reprend les dessous de sa cousine, la Citroën ë-C3, mais se distingue par un style inédit. Nous avons pu approcher cette nouvelle venue et la découvrir en détails.

L’électrification va bon train au sein du groupe Stellantis. Et c’est logique, car il ne reste plus que dix ans avant que les voitures thermiques ne soient tout simplement interdites à la vente dans toute l’Union Européenne. Le groupe franco-italien, fruit de la fusion entre PSA et FCA, se tourne à fond vers la voiture électrique, profitant des synergies entre ses marques pour concevoir des voitures diverses avec des coûts de développement contenus.

C’est ainsi que sont nées les Jeep Avenger, DS 3 E-Tense et autres Peugeot e-5008, que nous avons récemment pu essayer. Cela permet également de redonner un second souffle à certaines marques endormies. C’est par exemple le cas de Lancia avec son Ypsilon, dont l’essai est à retrouver sur Survoltés, ou encore de Fiat.

La firme italienne propose déjà deux voitures électriques, à savoir la 500e et la 600e, que nous avons testée également, sans oublier la petite Topolino sans permis. Mais ce n’est évidemment pas tout, puisque le constructeur turinois ne veut pas se reposer sur ses acquis et prévoit d’étoffer encore plus sa gamme au cours des prochaines années.

C’est donc dans ce contexte que Fiat vient de lever le voile sur son troisième modèle zéro-émission (à l’échappement), à l’occasion de son 125ème anniversaire. C’est sur le mythique circuit du Lingotto, qui accueillait l’usine du constructeur à Turin, qu’a été révélée la toute nouvelle Fiat Grande Panda.

Cette dernière reprend la base technique de la nouvelle Citroën ë-C3, que nous avons récemment pris en mains, ainsi que de l’Opel Frontera. Cependant, elle se distingue également par un design bien à elle, qui puise son inspiration dans celui de la version originelle, lancée dans les années 1980.

Marquant le retour de Fiat dans le segment B, cette nouvelle citadine marque un tournant pour la marque, et devrait chasser directement sur les terres de la Renault 5 E-Tech, entre autres. Nous avons eu la chance de pouvoir la découvrir en avant-première lors de sa présentation officielle !

Fiche technique

Modèle Fiat Grande Panda Dimensions 3,99 m x 1,76 m x 1,57 m Puissance (chevaux) 118 chevaux Niveau d'autonomie Conduite assistée (niveau 1) Taille de l'écran principal 10 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Fiche produit

Extérieur : un style bien à elle

Si la nouvelle Fiat Grande Panda partage de nombreux éléments techniques avec la Citroën ë-C3, le lien de parenté entre ces trois autos est totalement indétectable, même pour les initiés et les plus observateurs. Et pour cause, les équipes du constructeur italien en charge du design ont tenu à offrir à la citadine turinoise un style bien à elle, reconnaissable au premier coup d’œil.

La petite auto s’inspire de la version originelle, lancée en 1980 et produite jusqu’en 2003. D’ailleurs, saviez-vous que cette génération se déclinait déjà en une version électrique, baptisée Elettra, lancée en 1990 et dotée d’une batterie de 9,2 kWh qui lui offrait une autonomie de 100 kilomètres ?

Comme son illustre devancière, la citadine tout juste dévoilée affiche une silhouette cubique très anguleuse, mais bien sûr, elle a pris de l’embonpoint au fil des années. Cependant, la nouvelle Fiat Grande Panda reste assez compacte et mesure 3,99 mètres de long pour 1,57 mètre de haut et 1,76 mètre de large. À l’avant, la petite auto affiche un faciès affirmé, adoptant une signature lumineuse très originale, composée de carrés lumineux qui nous font penser à des pixels.

Un traitement que l’on retrouve également au niveau du bouclier, tout en bas, qui se dote d’une grille avec des motifs similaires. Si le capot n’arbore pas le logo de Fiat, le nom de la marque est inscrit en toutes lettres dans la large bande noire entre les feux.

La Fiat Grande Panda s’offre une multitude de petits détails disséminés çà et là sur sa carrosserie. L’un des plus marquants reste cependant l’embossage sur ses flancs, indiquant le nom « Panda ». On remarque également le logo de la marque sur les passages de roues noirs, de même que sur le montant arrière. Des petits clins d’œil comme des easter eggs, qui devraient faire plaisir aux plus observateurs.

À l’arrière, on remarque que le nom de la marque est encore une fois embossé directement dans la carrosserie. Celui du modèle est quant à lui inscrit en relief en lettres noires, avec un petit « E » jaune juste en dessous de ce dernier pour annoncer la motorisation électrique.

Les feux à LED sont ici très carrés, et le bouclier est particulièrement proéminent et peint en noir, afin de donner un air de petit SUV urbain à la citadine électrique. Cette dernière se chausse de jantes de 17 pouces affichant un dessin conçu pour améliorer l’aérodynamisme, même si le Cx (coefficient de traînée) n’a pas encore été dévoilé par le constructeur italien.

S’il faudra patienter avant de connaître la gamme complète de la voiture, on sait que le catalogue de couleurs ne comportera pas la moindre trace de gris, conformément à la volonté du constructeur. En revanche, un choix de teintes vives sera disponible, dont du jaune ou encore du vert clair.

Habitacle : un intérieur très fun

Installons-nous maintenant à bord de la nouvelle petite citadine électrique, qui possède un empattement strictement identique à celui de la Citroën ë-C3, affiché à 2,54 mètres. Comme pour le style extérieur, la nouvelle Fiat Grande Panda possède un poste de conduite très différent de celui de sa cousine tricolore, que nous avions pu découvrir en détail un peu plus tôt dans l’année.

La présentation est très moderne et surtout, elle fait la part belle au fun, avec des lignes très arrondies. D’ailleurs, la planche de bord prend une forme qui parlera aux amateurs, puisqu’elle s’inspire de celle du Lingotto, ce circuit ovale situé sur le toit de l’ancienne usine Fiat.

À bord aussi, les designers ont ajouté un petit détail amusant, juste à côté de l’écran tactile, que nous allons reparler un peu plus tard. En effet, nous retrouvons une petite silhouette de Panda, petit clin d’œil évident au modèle dans lequel nous nous trouvons.

Si l’habitacle fait surtout la part belle aux courbes, on note tout de même la présence d’aérateurs carrés, qui nous rappellent les feux arrière de la citadine italienne. L’ensemble est plutôt harmonieux et agréable à regarder, tandis que la qualité perçue est très correcte dans cet intérieur.

Les finitions sont à la hauteur des attentes, surtout pour une voiture qui affiche un positionnement très abordable. Les matériaux sont quant à eux d’assez bonne facture, même si l’on remarque la présence de quelques plastiques durs, notamment sur la planche de bord et les intérieurs de portes.

On note que le nom de la marque y est ici inscrit en grosses lettres. La boîte à gant est quant à elle fabriquée en fibres de bambou, et notre modèle de présentation se dote de nombreux inserts jaune pour un style encore plus fun. Reste à savoir si les finitions d’entrée de gamme auront le droit à un traitement similaire ou non.

Sans être exceptionnelle au vu de la taille de la voiture, son habitabilité est plutôt bonne, que ce soit à l’avant ou à l’arrière. La banquette est plutôt confortable et on constate que l’espace aux jambes et à la tête est correct dans l’ensemble. Même s’il est vrai que les plus grands gabarits risquent tout de même de se sentir un peu à l’étroit lors des longs trajets.

Si la batterie est positionnée sous le plancher, on apprécie tout de même que les pieds ne soient pas trop hauts, tandis que la banquette est confortable. Si celle-ci est rabattable, elle ne crée pas de plancher plat, ce qui aurait rendu la Grande Panda encore plus pratique. Le volume de coffre est quant à lui annoncé à 361 litres, contre 310 litres sur la C3.

Infodivertissement : une citadine bien équipée

Après avoir fait un petit tour du propriétaire à l’intérieur et à l’extérieur de la nouvelle Fiat Grande Panda, il est maintenant temps de nous intéresser à ses technologies embarquées. Si la citadine affiche un prix sous les 25 000 euros dans sa version électrique, elle ne lésine tout de même pas sur les écrans, et n’a absolument rien de cheap, bien au contraire.

Elle est équipée d’un écran tactile de 10,25 pouces installé au centre de la planche de bord, qui intègre tout le système d’info-divertissement. Bien sûr, la voiture est équipée d’Apple CarPlay et d’Android Auto.

Cependant, on ne sait pas si ces technologies seront disponibles de série dès la finition d’entrée de gamme, ce qui n’est par exemple pas le cas sur la Citroën ë-C3. Nous devrions avoir la réponse un peu plus tard.

Les graphismes de l’écran sont très modernes et agréables à regarder, tandis que les menus sont plutôt bien pensés, ce qui permet de ne pas avoir besoin d’un temps d’adaptation trop long. De plus, et c’est très appréciable, nous retrouvons quelques raccourcis sur le côté gauche, même si c’est dommage qu’ils ne soient pas physiques. Car on le sait, le tout tactile n’est pas forcément une très bonne chose, puisque même l’organisme EuroNCAP envisage de pénaliser cette pratique.

On retrouve toutefois bien des boutons pour la climatisation juste en dessous, ce qui est appréciable. L’écran central est associé à un combiné numérique de 10 pouces, qui affiche toutes les informations importantes pour la conduite. Parmi elles, la vitesse, ou encore l’autonomie restante, entre autres. À noter également que la voiture se dote de deux prises USB-C dans la console centrale pour les passagers à l’avant, ainsi qu’un chargeur pour smartphone à induction.

Motorisation, autonomie et recharge : une fiche technique reprise de la Citroën ë-C3

La nouvelle Fiat Grande Panda repose sur la plateforme Smart Car développée par le groupe Stellantis, qui est une déclinaison moins chère de la e-CMP qui équipe les Jeep Avenger, Peugeot e-2008 et autres Opel Corsa-e. Sans grande surprise, la citadine italienne reprend donc la motorisation de sa cousine, la Citroën ë-C3, avec son petit moteur électrique qui développe 83 kWh, ce qui équivaut à 112 chevaux environ. Le couple n’a quant à lui pas encore été annoncé pour le moment, ni même les chiffres du 0 à 100 km/h et de la vitesse maximale.

Nous devrions en savoir plus au cours des prochains mois. En attendant, on sait que cette nouvelle arrivante dans le catalogue embarque une petite batterie utilisant la chimie LFP (lithium – fer – phosphate), qui coûte moins cher à produire que la technologie NMC (nickel – manganèse – cobalt). Cette dernière affiche une capacité de 44 kWh, et permet à la Fiat Grande Panda d’afficher une autonomie allant jusqu’à 320 kilomètres selon le cycle WLTP. De quoi largement dépasser les 230 kilomètres de l’une de ses autres rivales, la Dacia Spring.

Concernant la recharge, il faut compter seulement 26 minutes pour passer de 20 à 80 % sur une borne rapide délivrant 100 kW en courant continu. En courant alternatif, la voiture est livrée de série avec un chargeur embarqué de 7 kW, ainsi qu’un câble intégré directement dans la calandre, accessible via une petite trappe à l’avant. Une astuce très pratique, qui devrait faciliter la vie des conducteurs et libérer de la place dans le coffre. Enfin, le temps de charge est annoncé à 15 heures sur une prise standard à la maison afin de remplir l’intégralité de la batterie.

En revanche, on ne sait pas encore si la voiture est dotée du pré-conditionnement de la batterie ainsi que de la pompe à chaleur, mais cela est peu probable au vu du prix de cette technologie. La charge bidirectionnelle n’a pas encore été évoquée non plus par le constructeur, alors que sa rivale, la Renault 5 E-Tech en sera quant à elle équipée. Nous devrions là encore en savoir plus lorsque la firme italienne nous en dira un peu plus, sans doute d’ici à la fin de l’année.

Prix et disponibilité : une voiture électrique abordable

La nouvelle Fiat Grande Panda n’a pas encore annoncé précisément sa date de lancement ou son prix, mais on sait qu’elle devrait arriver en concession fin 2024 à moins de 25 000 euros. De quoi rivaliser frontalement avec les Dacia Spring et autres Renault 5 E-Tech, sans oublier les nouvelles BYD Seagull et Hyundai Inster qui pointent leurs nez. Bien sûr, les clients pourront aussi hésiter avec la Citroën ë-C3, sa proche cousine.

En plus d’une version hybride dotée d’un moteur essence 1,2 litre de 100 chevaux, il se murmure que la citadine sera aussi déclinée en une variante électrique encore plus abordable. Cette dernière pourrait afficher une puissance de 80 chevaux et embarquer une batterie plus petite, afin d’afficher un ticket d’entrée encore plus bas. Citroën annonce ainsi un tarif de départ à 19 900 euros hors bonus pour cette version dépouillée de son ë-C3, avec une autonomie de 200 kilomètres.

Une information à confirmer, donc. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle Panda électrique devrait être éligible au bonus écologique de 4 000 euros en raison de son tarif et de sa production en Europe, et plus précisément dans l’usine de Kragujevac, en Serbie.