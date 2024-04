Voici l’Opel Frontera électrique, cousine de l’abordable Citroën ë-C3

Quelques mois après avoir dévoilé un premier teaser, Opel présente enfin officiellement sa nouvelle voiture électrique, la Frontera. Ce dernier prend la forme d'un petit SUV électrique qui devrait reposer sur la plateforme de la Citroën ë-C3 et afficher un prix abordable.

Vous n’êtes sans doute pas sans savoir qu’à partir de 2035, toutes les voitures neuves vendues en Europe devront devenir 100 % électrique, hormis quelques exceptions. Et Opel est bien évidemment concernée, comme toutes les marques du groupe Stellantis.

Un remplaçant pour l’Opel Crossland

À l’heure actuelle, le constructeur, racheté par PSA en 2017 possède déjà une gamme zéro-émission (à l’échappement) assez bien remplie. On peut notamment citer la Corsa-e, cousine de la Peugeot e-208 et de la DS 3 E-Tense que nous avions pu tester. L’Astra est aussi passée à l’électrique, de même que le Mokka, le Grandland ainsi que les Combo, Zafira et Vivaro. Un catalogue très complet, qui sera bientôt enrichi d’un nouveau modèle.

Et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agira du Frontera. Si ce nom ne vous dit rien, c’est tout à fait normal. Et pour cause, il s’agit d’une voiture totalement inédite, même si cette appellation pourrait rappeler des souvenirs à certains passionnés. Elle désignait le premier tout-terrain de la marque allemande, lancé en 1991 et produit jusqu’en 2004. 20 ans après sa disparition, ce nom renaît donc, sous la forme d’un SUV compact.

Ce dernier avait déjà été teasé au mois de janvier, avec quelques photos ne montrant que la silhouette du véhicule. Mais voilà que le constructeur est désormais prêt à nous en dire un peu plus sur ce nouvel arrivant, alors qu’il publie une série d’images officielles dans un premier communiqué officiel. L’occasion de découvrir à quoi ressemble ce SUV, qui ne viendra pas agrandir la gamme à proprement parler. En effet, il remplacera en fait le Crossland, de manière indirecte.

Sans surprise, et comme les nouvelles Corsa et Astra, ce nouveau venu adopte la face avant Vizor inaugurée sur le concept GT X Experimental présenté en 2018. Situé entre le Mokka et le Grandland, ce nouveau Fronera n’a pas encore dévoilé ses dimensions, mais il devrait rester assez compact, à en croire les premières images officielles. Pour mémoire, son devancier mesure 4,22 mètres de long.

De l’électrique, et des éléments pratiques

Si cela n’a pas encore été officiellement confirmé, ce nouveau SUV au Blitz devrait reposer non pas sur la plateforme e-CMP des Jeep Avenger et autres Peugeot e-2008, mais sur la base Smart Car. Cette dernière équipe déjà la nouvelle Citroën ë-C3 que nous avons récemment pu découvrir et sera aussi sur le futur C3 Aircross électrique. Pour le moment, Opel ne communique en revanche pas du tout sur la fiche technique de son Frontera, qui sera évidemment 100 % électrique.

Pourrait-il reprendre le moteur de 113 chevaux et la petite batterie de 44 kWh, offrant une autonomie de 320 kilomètres WLTP ? Rien n’est encore sûr. Pour mémoire, celle-ci fait appel à la chimie LFP (lithium – fer – phosphate), moins coûteuse que le NMC (nickel – manganèse – cobalt). Elle permet une charge de 20 à 80 % en seulement 26 minutes, à une puissance de 100 kW en courant continu. Opel précise également que des motorisations hybrides 48 volts seront aussi proposées dans le catalogue de son SUV.

Le poste de conduite a également été dévoilé, arborant un tableau de bord Pure Panel qui inclut deux écrans de 10 pouces. La présentation reste très fortement inspirée de l’Astra électrique, dont nous avions pu prendre le volant un peu plus tôt. Le conducteur et les passagers pourront profiter de nombreux rangements, ainsi que de quatre prises USB et d’un chargeur à induction pour le smartphone. Le volume de coffre est déjà annoncé entre 460 et 1 600 litres une fois que la banquette arrière est rabattue.

En revanche, pas un mot sur le prix pour le moment, mais nul doute que ce dernier devrait rester relativement abordable, afin de peut-être rester éligible au bonus écologique. Rappelons à ce propos que la Citroën ë-C3 qui partage la même plateforme est prévue pour être vendue à partir de 19 990 euros.

Il faudra également patienter avant de connaître la date de lancement de ce nouvel arrivant dans la gamme.