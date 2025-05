Après avoir lancé fin 2024 son SUV électrique abordable, le Frontera, Opel dévoile un concept-car prêt pour l’aventure. Voici l’Opel Frontera Gravel.

Opel Frontera Gravel // Source : Opel

En découvrant l’Opel Frontera nouvelle génération, on pouvait être déçu de voir l’orientation prise pour le modèle. En effet, le Frontera a totalement perdu ses qualités de tout-terrain que l’on connaissait sur les deux premières générations. Opel semble s’être rappelée de ce que représente le nom Frontera et dévoile le concept Frontera Gravel pensé pour l’aventure.

Une préparation unique

Ce concept repose sur la version 100 % électrique du Frontera, comme l’annonce le communiqué de presse de la marque. À l’extérieur, on retrouve une teinte spécifique et des habillages graphiques rappelant l’exploration. Un chiffre 25 est apposé sur les portières, le capot et le toit sont noirs mats, contrastant avec le motif « Desert Stone ».

On retrouve aussi des touches d’orange venant mettre un peu de peps au design de ce concept Frontera Gravel. La teinte orange est présente sur les coques de rétroviseurs, les boucliers avant et arrière, ainsi que sur le logo Blitz sur la calandre Vizor d’Opel. Le crochet de remorquage est aussi orange, tout comme l’inscription Frontera sur le hayon arrière, la galerie de toit Thule Canyon XT, le crochet du treuil et les écrous de jantes.

Opel Frontera Gravel // Source : Opel

MINI Countryman : l’aventure 100% électrique Et si vous mettiez un peu d’aventure dans votre week-end ? Rien de plus simple avec le MINI Countryman, il vous suffit de réserver votre essai dès maintenant en ligne ou dans votre MINI Store le plus proche.

Les jantes sont signées par le constructeur allemand Borbet, célèbre pour ses modèles de jantes dans les années 80 et 90, principalement sur des voitures allemandes. Ces jantes spécifiques CWE ont une largeur de 7 pouces et une dimension de 16 pouces. Pourquoi ne pas monter des jantes plus grandes ? Tout simplement pour favoriser la monte de pneus à flancs hauts, qui offrent une meilleure adhérence en tout-terrain. Opel a choisi des pneus BFGoodrich Mud-Terrain T/A à la bande de roulement présentant de gros crampons.

Opel Frontera Gravel // Source : Opel

On remarque aussi la présence d’une roue de secours sur la galerie, de compartiments de stockage ou encore d’une rampe de LED, en plus de celle présente sur le capot. À l’intérieur, Opel annonce une sellerie microfibre accompagnée de détails orange sur les sièges, avec un ciel de toit noir. On s’imagine déjà partir à l’aventure à bord de cet Opel Frontera Gravel transformé en collaboration avec BlackFish et XS, mais pour cela, il faudra une motorisation adaptée.

Un plumage qui ne se rapporte pas au ramage ?

Avec un tel physique, on s’attend à découvrir une motorisation adaptée à l’aventure, à l’exploration de longue durée, mais Opel reste discret. On sait simplement que ce concept Opel Frontera Gravel est basé sur la motorisation 100 % électrique présente dans la gamme du Frontera.

On comprend donc qu’il s’agit du moteur électrique de 113 chevaux, placé sur le train avant, couplé à une batterie de 44 kWh, le combot classique de la plateforme Smart Car de Stellantis. Ce qui donne à cette traction une autonomie de 305 km annoncée en cycle WLTP.

Opel Frontera Gravel // Source : Opel

Mais avec des pneus tout-terrain aussi sculptés, ou encore une galerie de toit augmentant la prise au vent, les 305 km d’autonomie semblent inatteignables. C’est dommage : pour ce concept, Opel aurait pu présenter la version grande autonomie du Frontera, attendue avec une batterie plus grosse permettant d’atteindre 400 km d’autonomie, ou alors une version à quatre roues motrices, qui serait véritablement adaptée à l’aventure et au franchissement, comme le suggère cette version Gravel.

Mais cet Opel Frontera Gravel ne verra sûrement jamais le stade de la production. Il s’agit d’un concept qui sera exposé au salon de tuning XS CARNIGHT Wörthersee, du 28 mai au 1er juin à Klagenfurt, en Autriche. Pour découvrir physiquement l’Opel Frontera XS, il faudra se rendre au salon le 30 mai prochain.