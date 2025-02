La petite voiture électrique de Volvo reçoit une version historique : voici l’EX30 Cross Country

Voici le nouveau Volvo EX30 dans une version très spéciale : Cross Country. La voiture électrique phare du constructeur suédois passe en mode baroudeur.

Volvo EX30 Cross Country // Source : Volvo

Les SUV sont devenus tellement courants que les constructeurs font maintenant des versions baroudeuses de leur modèle surélevé. C’est le cas du nouveau Volvo EX30 CrossCountry, qui passe maintenant du stade de concept-car à celui de modèle arrivant au catalogue.

Le Volvo EX30, vous le connaissez déjà : le petit SUV de la marque d’origine suédoise, mais maintenant rattachée au groupe chinois Geely, s’est hissé à la troisième place des ventes de véhicules électriques en Europe l’année dernière. Une belle performance ! Mais Volvo souhaite élargir la gamme de son best-seller électrique avec une version Cross Country qui, il faut l’avouer, ne manque pas de style.

Une appellation bien connue chez Volvo

La dénomination Cross Country chez Volvo est équivalente à Allroad chez Audi. Elle désignait un traitement un peu plus aventurier pour les breaks. Les suspensions étaient rehaussées, les pneus un peu plus gros et l’on trouvait des plastiques de protection sur les pare-chocs, mais aussi sur les bas de caisse et les passages de roues.

Volvo EX30 Cross Country // Source : Volvo

Il s’agissait donc d’une version à mi-chemin entre un break conventionnel et un tout-terrain. Mais depuis, les breaks sont tombés en désuétude et les SUV ont récupéré le segment des voitures évoquant l’aventure. Preuve que les SUV ont supplanté les breaks en parts de marché : le Volvo EX30 a maintenant droit à une version Cross Country, qui était auparavant réservée aux breaks !

Une version adaptée au climat exigent de la Suède

Dans son communiqué de presse, Volvo indique que les premières versions Cross Country ont été développées pour adapter les productions du constructeur scandinave au climat exigeant, surtout en hiver, de la Suède.

Volvo EX30 Cross Country with Swedish winter cabin

Et la motivation est identique pour le Volvo EX30 Cross Country. On y retrouve une suspension surélevée de 19 mm, une transmission intégrale, des pneus tout-terrain de 18 pouces (en option), un bouclier avant avec un bandeau au motif topographique représentant les reliefs du massif Kebnekaise situé en Laponie suédoise, ainsi qu’un bandeau arrière noir, mais sans motif topographique, et l’inscription Cross Country sur le montant C.

On retrouve également des plaques de protection avant et arrière ainsi que des ailes élargies. Le sage Volvo EX30, pensé pour un univers urbain, gagne alors en caractère avec cette version Cross Country, qui n’est pas sans rappeler le style du Jeep Avenger 4xe ou encore du nouveau Dacia Duster. Des modèles qui misent sur l’esprit d’aventurier pour plaire à une clientèle en quête d’évasion.

Volvo EX30 Cross Country // Source : Volvo

Pour avoir toute la panoplie de l’EX30 Cross Country, il faut opter pour le pack d’accessoires « Cross Country Aventure », comprenant les barres de toit, la galerie de toit, les pneus 18 pouces tout-terrain et les garde-boue.

Un intérieur lui aussi adapté à l’aventure

Volvo va plus loin qu’un simple traitement esthétique pour l’EX30 Cross Country. L’habitacle présente des ajustements que le constructeur a jugés nécessaires pour l’aventure. On remarque alors que les rangements dans les portières sont plus grands, l’espace ayant été dégagé en déplaçant les haut-parleurs de portière vers la barre de son située sur le tableau de bord.

Volvo EX30 Cross Country // Source : Volvo

L’espace de rangement central coulisse pour dégager de la place vers un porte-gobelet ou un rangement supplémentaire. À l’arrière, un rangement amovible et lavable est ajouté près du tunnel de servitude, tandis que la boîte à gants se trouve sous l’écran central.

Volvo EX30 Cross Country // Source : Volvo

Bien sûr, les services de Google sont toujours présents dans le système d’infodivertissement du véhicule. Comme pour la version classique de l’EX30, il est possible de profiter de Google Maps via le système d’exploitation Android Automotive.

Volvo EX30 Cross Country // Source : Volvo

Et comme il s’agit avant tout d’une Volvo, les technologies d’aide à la conduite et de sécurité sont présentes. Le constructeur nous informe de la présence de l’assistance au freinage et à la direction, ainsi que du détecteur de fatigue.

Plus de 400 chevaux !

Cette version EX30 Cross Country est basée sur la version Twin Performance du Volvo EX30. Elle dispose donc de deux moteurs pour une puissance de 428 chevaux.

Volvo EX30 Cross Country // Source : Volvo

Les commandes sont déjà ouvertes pour ce Volvo EX30 Cross Country, disposant d’une autonomie WLTP de 427 km. Le prix est fixé à 55 900 euros. À comparer aux 450 km d’autonomie et aux 49 550 euros réclamés par la version « classique ». La consommation passe de 17,5 à 18,7 kWh / 100 km.