100 000 Volvo EX30 en 10 mois : malgré les bugs, le SUV électrique se vend très bien

Qui aurait cru qu’un SUV compact made in China deviendrait en quelques mois le chouchou des automobilistes européens ? C’est pourtant l’exploit réalisé par le Volvo EX30, qui cumule les ventes malgré des débuts technologiques chaotiques.

Volvo EX30 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Lancé en décembre 2023, ce petit SUV électrique s’impose finalement en Europe, malgré des débuts techniques pour le moins… chaotiques.

Un succès commercial

Commençons par les chiffres, et ils sont impressionnants : en moins d’un an, Volvo a produit 100 000 exemplaires de l’EX30. Pour mettre ce chiffre en perspective, il s’agit du quatrième modèle le plus vendu de la gamme Volvo, tous types de motorisations confondus. En Europe, il se positionne même comme le second choix des « électromobilistes », juste derrière l’incontournable Tesla Model Y.

Volvo EX30 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Ce succès est d’autant plus remarquable qu’il s’inscrit dans un contexte de concurrence importante. En août dernier, seule la Tesla Model Y surpassait les ventes de l’EX30, avec 13 410 unités écoulées. Certes, ces chiffres sont en baisse pour le constructeur américain (-38% par rapport à l’année précédente), mais ils témoignent de la performance exceptionnelle du petit Volvo.

Mais alors, comment expliquer un tel engouement ? Le prix joue évidemment un rôle crucial. Plus abordable que son grand frère, l’EX90, l’EX30 a su séduire une clientèle à la recherche d’un véhicule électrique premium sans se ruiner. Sa compacité en fait également un choix pertinent pour la conduite urbaine, un segment en pleine croissance.

L’envers du décor

Pourtant, tout n’a pas été rose dans l’histoire de l’EX30. Les premiers propriétaires peuvent en témoigner : les bugs de jeunesse ont été nombreux et parfois frustrants. Prenons l’exemple d’Apple CarPlay, une fonctionnalité devenue quasi indispensable pour de nombreux conducteurs. Il a fallu attendre plusieurs mois avant que cette option ne soit disponible via une mise à jour.

Et parlons-en, de ces fameuses mises à jour à distance (OTA pour Over-The-Air). Si elles sont censées faciliter l’évolution du véhicule au fil du temps, leur déploiement s’est avéré complexe. Certains utilisateurs ont rapporté des difficultés d’installation, ce qui les oblige à se déplacer en concessions (je peux en témoigner).

Autre point de friction : la clé sur smartphone. Promise, cette fonctionnalité se fait toujours attendre. Et ici, on ne parle pas de tous les bugs répertoriés pour les utilisateurs : connexion 5G qui disparaît, radio qui se coupe au freinage, écran qui s’éteint de façon impromptue, voiture qui ne s’ouvre pas…

Ces petits couacs auraient pu sérieusement entamer la réputation du véhicule. Pourtant, contre toute attente, ils n’ont pas freiné son succès commercial.

Le succès de l’EX30 pose désormais de nouveaux défis à Volvo. Actuellement produit en Chine, le véhicule pourrait être impacté par de nouvelles taxes européennes visant les importations chinoises. Pour anticiper ce risque, Volvo prépare une relocalisation de la production à Ghent, en Belgique. L’EX30 pourrait donc à nouveau bénéficier du bonus écologique en 2025.

Mais Volvo ne compte pas s’arrêter là. Le constructeur prépare activement le lancement de l’EX30 aux États-Unis pour l’année prochaine.

