Voici les 10 voitures (électriques et thermiques) les plus vendues en Europe en 2024

Les constructeurs développent tous des gammes de véhicules électriques pour s’adapter au marché européen. En 2024, un constructeur a dominé les ventes. Voici le top 10 des voitures électriques les plus vendues en Europe.

Tesla Model Y // Source : Tesla

Le marché des voitures électriques en Europe peine à décoller. Selon l’analyse de Jato, la part des véhicules électriques vendus sur le Vieux Continent a même légèrement reculé, passant de 15,7 % en 2023 à 15,2 % en 2024. Dans le monde, la hausse est notable, et en France, on assiste plutôt à une stagnation.

En termes de volume, les chiffres restent proches. Si la part de marché des voitures électriques a certes diminué, il s’est tout de même vendu un peu plus de véhicules en 2024. Au total, 12,91 millions de voitures ont été immatriculées contre 12,79 millions en 2023. Cela représente un peu plus de 2 millions de voitures électriques en 2023 contre 1 985 996 unités en 2024. Rien d’alarmant pour le marché des véhicules électriques, la demande reste relativement stable.

En analysant la répartition de cette demande au sein du top 10 des modèles électriques vendus en Europe, on constate que la situation est, elle aussi, restée relativement stable.

Le Top 10 des ventes en Europe

Comme en 2023, c’est la Tesla Model Y qui domine les ventes sur le Vieux Continent. Il s’est écoulé 209 214 exemplaires en 2024. Un bon résultat, mais il faut tout de même noter une baisse de 17 % des ventes. Cette chute peut s’expliquer en partie par l’attente de la version restylée, qui fera finalement ses débuts au printemps 2025.

Le Tesla Model Y vient d’être restylé // Source : Tesla

La seconde place est attribuée à la Tesla Model 3. La berline du constructeur texan s’est vendue à 112 789 exemplaires en Europe, soit une hausse de 12 % par rapport à 2023. Ses ventes ont été boostées par l’arrivée sur le marché d’une version restylée, d’une version Performance et d’une grande autonomie propulsion offrant plus de 700 km d’autonomie.

Tesla Model 3 Performance // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

La bonne surprise du top 10 vient de la troisième place du Volvo EX30. Ce challenger sur le marché des véhicules électriques réussit la performance de se classer directement en troisième position des ventes en Europe dès sa première année de commercialisation. 78 032 véhicules ont été distribués.

Volvo EX30 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

À la quatrième place, on retrouve le Skoda Enyaq. Grâce à un positionnement tarifaire plus agressif, le SUV électrique tchèque a su séduire les acheteurs européens. De nombreuses versions sont disponibles avec des batteries de capacités variées, permettant de cibler différents budgets. Résultat : le SUV de Mladá Boleslav a réussi à améliorer ses ventes de 4 %, portant le nombre d’exemplaires à 68 874.

Skoda Enyaq 85 // Source : Skoda

En cinquième position, place à Volkswagen avec son SUV ID.4. Mais attention, l’allemand enregistre une baisse de 24 % pour atteindre 64 756 exemplaires distribués. Il passe ainsi de la troisième à la cinquième place.

Volkswagen ID.4 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

La sixième place revient à la Volkswagen ID.3. La compacte de Volkswagen a réussi à gagner une place dans le classement. Toutefois, ses ventes ont tout de même plongé de 14 %, atteignant 54 531 exemplaires.

Crédit : Volkswagen

En septième position, on retrouve BMW avec son SUV électrique iX1. Même si le constructeur allemand peut se vanter d’avoir dépassé Tesla en volume de ventes sur un mois en Europe (juillet 2024), son premier modèle électrique dans ce classement se retrouve à la septième place avec 52 283 exemplaires distribués, soit une progression de 16 %.

BMW iX1 eDrive20 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

La huitième place revient à la MG 4, qui enregistre une chute des ventes de 28 %. Cette baisse s’explique par la hausse des droits de douane, la fin de son éligibilité aux aides à l’achat, comme le bonus écologique en France, et l’arrivée d’une concurrence abordable, notamment la ë-C3, l’Opel Frontera et la Renault 5 E-Tech. Résultat : 51 775 exemplaires ont trouvé preneur en Europe.

En neuvième position, on retrouve l’Audi Q4 e-tron. L’ajout d’une version d’entrée de gamme à moins de 47 000 euros en France, éligible au bonus écologique, a certainement attiré les acheteurs. À l’échelle européenne, les ventes restent stables, avec une légère hausse de 2 %, portant le nombre d’exemplaires distribués à 48 094.

Enfin, la dixième place de ce top 10 revient à la BMW i4. Celle qui ambitionne de concurrencer la Tesla Model 3 parvient à se hisser dans le classement. Une belle performance pour une berline tricorps d’un constructeur premium. Les ventes ont cependant chuté de 8 %, atteignant 45 062 exemplaires.

Le top 10 :

Un marché dominé par Tesla

Avec 322 003 véhicules vendus, uniquement en comptabilisant les Tesla Model Y et Model 3, le constructeur américain domine largement le marché européen des voitures électriques. Il faut cumuler les ventes des Volvo EX30, Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 et ID.3 ainsi que celles du BMW iX1 pour atteindre un volume de ventes comparable.

Et sur un marché toutes énergies confondues, mené par la Dacia Sandero, la Tesla Model Y se classe en quatrième position, devant le Volkswagen T-Roc ou la Peugeot 208, qui proposent pourtant des versions thermiques, micro-hybrides et électriques. Aucune autre voiture électrique n’est capable d’une performance comparable sur le marché européen. La deuxième voiture 100 % électrique du classement, la Tesla Model 3, occupe la 18ᵉ place du marché global.

Des grands changements dans le classement en 2025 ?

Si le top 10 des ventes n’évoluent pas tellement entre 2023 et 2024, retrouvant les mêmes modèles parfois à différentes places. Il faut s’attendre à plus d’évolutions en 2025. En effet, l’arrivée de voiture électrique à moins de 30 000 euros comme la Renault 5 E-Tech, la Renault 4 E-Tech, la Citroën ë-C3, le Skoda Elroq, le Skoda Epiq, le Citroën ë-C3 Aircross, l’Opel Frontera, la Volkswagen ID.2 ou encore le BYD Atto 2 pourrait chasser du top 10 des voitures plus onéreuses.

L’électrique est devenu plus important que le diesel

Au milieu des années 2000 et 2010, le diesel a connu ses heures de gloire en étant l’énergie la plus distribuée sur le Vieux Continent. Mais depuis le Dieselgate, l’essence et des solutions alternatives sont venues grignoter des parts de marché au diesel. Avec une part de marché de 15,4 %, les voitures électriques dépassent celles roulant au diesel, qui occupent 14,3 % du marché des voitures neuves en Europe.

Avec 15,4 %, les voitures électriques dépassent les voitures hybrides simples (11,8 %), mais aussi les hybrides rechargeables, qui obtiennent 7,3 % du marché. Il y a en revanche du chemin à parcourir avant d’atteindre les 48,4 % de parts de marché des voitures essence (incluant les micro-hybridations).

Peugeot E-208 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

L’électrique grignote peu à peu les énergies conventionnelles. Cela se remarque sur les modèles multiénergies. Par exemple, la Peugeot 208, existant aussi bien en essence qu’en électrique, affiche un mix énergétique de 82 % de thermique et 18 % d’électrique. La part de 208 électriques vendues est au-dessus de la part de véhicules électriques vendus sur le marché, ce qui tend à démontrer que plus de 15,4 % des acheteurs seraient prêts à passer à l’électrique. Ils n’ont peut-être pas, pour l’instant, une offre correspondant à leurs besoins et à leur budget.

Voici également le top 10 des voitures (toutes motorisations confondues) vendues en Europe en 2024, avec le pourcentage de chaque type de motorisation.