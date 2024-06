Tesla Model 3 d’occasion : les différents points à vérifier avant d’acheter

Si vous êtes à la recherche d'une Tesla Model 3 d'occasion, vous l'aurez peut-être remarqué, mais depuis quelques moins, les annonces se multiplient sur les sites spécialisés et sur la rubrique occasion du site officiel Tesla. Contrairement à il y a quelques mois, les clients ont désormais du choix, et nous allons voir quels sont les modèles à privilégier si vous êtes à la recherche de votre Model 3 d'occasion.

Il y a quelques mois, la loi de l’offre et la demande chez Tesla était complètement inversée par rapport à aujourd’hui. Avec des délais de plus d’un an sur certains modèles neufs en raison de la pénurie de composants et des stocks très limités, acheter ne serait-ce qu’une Tesla neuve ou d’occasion était mission quasi impossible, sauf si vous étiez prêt à payer le prix d’un modèle d’occasion au prix du neuf ou bien patienter plusieurs mois.

Depuis, la situation s’est largement inversée, puisque l’usine de Berlin fonctionne bien, la grosse vague de commandes avec l’arrivée du Tesla Model Y Propulsion est passée, et les stocks en occasion n’ont jamais été aussi pleins. Les clients auront le choix, ce qui n’était pas forcément le cas avant.

Comble du luxe, avec les différentes baisses de prix, cela s’est aussi naturellement répercuté sur les Tesla d’occasion. On remarque maintenant une vraie différence entre les prix du neuf et les prix de l’occasion, ce qui n’était pas forcément le cas auparavant, même pour un modèle avec un peu de kilométrage.

Tesla semble donc trouver un rythme de croisière plus « classique » dans son processus de production, après avoir fait face à une demande exponentielle et une capacité de production dédiée au Model Y à la Gigafactory de Berlin.

Si vous êtes donc à la recherche d’une Tesla Model 3 d’occasion, vous tombez plutôt « bien » en ce moment, puisque vous aurez du choix, et nous allons voir ensemble quel modèle peut le mieux vous correspondre, et quels sont les points à vérifier avant d’acheter la voiture. Néanmoins, sachez que les prix vont certainement augmenter dans les prochaines semaines.

Les différentes versions de Tesla Model 3 en France

Outre les traditionnels points à vérifier lors du processus d’achat d’une voiture d’occasion, que nous vous avons détaillé dans un dossier également, nous allons nous concentrer sur les spécificités des Tesla Model 3.

La Tesla Model 3 est arrivée en France en 2019. Comme la Model S avant elle, elle a subi quelques changements.

La version 2017

Les premières Model 3 arrivées en France sont produites aux États-Unis dans l’usine de Fremont, elles ont été livrées dès 2019.

Vous pouvez donc retrouver ces modèles, généralement avec des montants chromés, mais sans pompe à chaleur.

La version 2021

En 2020, il y a eu d’importants changements : l’ajout d’une pompe à chaleur, le changement cosmétique le plus notable a été que les poignées de porte précédemment chromées, la garniture des rétroviseurs latéraux, la garniture des fenêtres et les couvercles des caméras ont reçu une finition noire. Il y a aussi un coffre électrique, une console centrale redessinée avec des chargeurs sans fil Qi et un verre à double vitrage plus silencieux.

Enfin, depuis octobre 2020, Tesla utilise pour les versions Standard Plus de la Model 3 des cellules LFP (lithium-fer-phosphate) de type prismatique produites dans une usine chinoise par CATL. Il faut d’ailleurs être attentif à cet aspect, car taille de la batterie oscille de 50 à 60 kWh en version des données sur la version standard.

Les s versions Grande Autonomie et Performance sont toujours équipées batterie NMC (nickel-manganèse-cobalt) qui offre aussi une grande densité, mais coûte assez cher à produire.

La version 2022

En 2022, il y a eu également des changements, dont le passage à un processeur AMD Ryzen pour l’infodivertissement. Certains matériels ont par ailleurs été retirés au fil du temps, dont le capteur radar adaptatif du régulateur de vitesse a été éliminé en avril 2021, le support lombaire du siège passager avant a été retiré en mai 2021 et les capteurs à ultrasons utilisés pour l’assistance au stationnement ont été éliminés en octobre 2022.

Le restylage 2024

La Model 3 a subi un restylage important en 2023, ce qui est va indéniablement dans le sens. Le Model 3 a subi d’importants changements externes et internes. Elle introduit de nombreuses nouveautés, dont une face avant repensée, une amélioration majeure du système de réduction de bruit ainsi qu’un écran pour les passagers.

Les améliorations ne s’arrêtent pas à l’extérieur. L’intérieur du véhicule a également subi des modifications majeures, avec plus d’espace écran, y compris un nouvel écran arrière, et une autonomie accrue.

Tesla a également ajouté davantage de matériaux insonorisants dans tout l’habitacle et a introduit davantage de verre acoustique, qui devraient tous deux réduire davantage les bruits de roulements.

Alors certes, elle a quelques défauts, comme l’absence de capteur ultra-son qui rend les manœuvres de parking plus complexes que les anciens modèles, ou encore sa recharge rapide qui pourrait être bien plus rapide.

Tesla a réussi à augmenter l’autonomie de sa Model 3 améliorée sans changer de batterie ni de moteur. La recette secrète ? Un coefficient de traînée aérodynamique (Cx) qui diminue, grâce au design et aux nouvelles jantes. Les nouveaux pneus, moins typés sport (Hankook Ion VE ou Michelin ePrimacy), doivent bien entendu, eux aussi, aider, avec une résistance au roulement plus faible.

Un marché plutôt bon pour les vendeurs

Le marché actuel s’avère plutôt favorable pour les vendeurs de Tesla Model 3, pour deux raisons.

Pour commencer, il y a eu la suppression du bonus écologique sur la Model 3 depuis décembre 2023, due à la fabrication chinoise du véhicule et à son score environnemental. Tesla a baissé ses prix en avril 2024, mais pas à la hauteur du bonus écologique de l’époque.

De plus, l’annonce d’une hausse des frais douaniers dès juillet 2024, qui se répercutera sur les prix de la Model 3, comme l’a confirmé Tesla, pourrait inciter les acheteurs potentiels à concrétiser leur projet plus rapidement. Mais les vendeurs vont peut-être attendre pour mettre en vente leur véhicule, après l’entrée en vigueur de ces nouvelles mesures.

La plupart des voitures sont encore garanties

Bonne nouvelle déjà, un peu moins de la moitié des immatriculations de Tesla Model 3 en France sont intervenus en 2021 (avec environ 25 000 modèles écoulés). De ce fait, pratiquement une très grande majorité des voitures que vous trouverez, en dehors de quelques modèles de 2019 ou très kilométrés, sont encore couvertes par la garantie de quatre ans ou 80 000 km. De leurs côtés, batteries et moteurs sont garantis huit ans ou 192 000 kilomètres, sauf dans le cas de la SR+ qui arrive à échéance au bout de 160 000 kilomètres.

Cette garantie est globalement aussi bon signe concernant la batterie, qui semble bien durer dans le temps et encaisser les cycles de charge sans trop broncher. La garantie de huit ans promet un remplacement de celle-ci si elle chute à moins de 70 % de sa capacité originelle. Elle est cessible avec le véhicule comme l’ensemble des garanties.

Ce n’est néanmoins pas révolutionnaire, puisque la plupart des constructeurs proposent ce type de garantie. Et globalement, avec un peu de recul sur certains modèles qui commencent à avoir de l’âge, comme une Renault Zoé par exemple, les accumulateurs des voitures électriques vieillissent plutôt bien.

Précisons aussi que Tesla propose une garantie d’un an ou 20 000 km sur les véhicules d’occasion vendus par son réseau. Cette garantie débute quand la garantie de quatre ans de base est expirée.

Quels prix pour une Tesla Model 3 d’occasion aujourd’hui ?

Tesla et sa politique tarifaire, c’est assez compliqué à suivre, et ce que nous allons vous expliquer aujourd’hui ne sera peut-être plus vrai dans six mois. Nous avons d’ailleurs fait récemment un dossier complet sur la politique de prix de Tesla pour tenter de s’y retrouver un peu, d’autant plus que le marché du neuf chez Tesla régit plus qu’ailleurs celui de l’occasion.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous trouvons donc pas mal de Tesla Model 3 Grande Autonomie, avec les deux moteurs, la transmission intégrale et entre 530 et 560 km d’autonomie, autour de 32 000 euros, selon les équipements, pour les premiers modèles datant de 2019. Il s’agit globalement de retours de LOA ou LLD sur des contrats de trois ans.

On trouve également quelques Model 3 Propulsion de 2022 et 2023, très faiblement kilométré qui tournent autour des 27 000 à 31 000 euros selon les équipements.

Le plus intéressant, ce sont les modèles plus âgés globalement, et les versions Grande Autonomie disponibles, avec plus d’autonomie que les versions Standard Plus (ou Propulsion ensuite) et moins chères. On trouve pas mal de modèles de 2019 sous les 30 000 euros comme énoncé plus haut, et autour de 45 000 euros pour des versions 2021.

En revanche, pour les versions Performance, c’est un peu plus compliqué d’en trouver, notamment parce qu’il s’agit de la version la moins vendue en France.

Pour découvrir tous les changements qu’il y a pu avoir en l’espace de quatre ans de commercialisation en France sur les différentes versions de la Tesla Model 3, n’hésitez pas à consulter notre article dédié.

Plusieurs modèles rappelés

Les différentes campagnes de rappels des constructeurs font souvent les choux gras de la presse, en particulier quand ceux-ci concernent Tesla. Le constructeur américain est un jeune constructeur, rappelons-le, qui n’a jamais été sous perfusion d’un grand groupe automobile, il y a donc eu quelques « erreurs de jeunesse ».

En 2021, Tesla a été classée 30ème sur 33 au palmarès des marques les plus fiables en 2021 par le cabinet américain JD Power, une enquête annuelle reconnue Outre-Atlantique qui se base sur des milliers d’avis de récents propriétaires de Tesla.

Les débuts ont été parfois compliqués, mais à chaque fois des campagnes de rappels ou des mises à jour ont corrigé le tir. La Tesla Model 3 a fait l’objet de trois gros rappels connus.

Juillet 2021 : toutes les Tesla fabriquées entre décembre 2018 et janvier 2021 ont été rappelées pour un problème de fixation des étriers de freins aux fusées ;

Toutes les Model 3 produits entre juillet 2018 et le 29 mars 2021 ont été rappelées pour des supports de ceintures défectueux ;

En décembre 2021, la production comprise entre janvier 2019 et le 4 juin 2021 fut rappelée en raison de fixations de bras de suspension qui ne sont pas conformes aux normes d’homologation en Europe.

Pour les autres soucis « mineurs », notamment en matière de logiciel, Tesla effectue des mises à jour à distance. Quand il s’agit d’un souci plus spécifique, le constructeur envoie un mail à ses clients les invitant à venir en concession. Ce fut notamment le cas en 2021 pour modifier un câble qui relie la caméra arrière.

Fin septembre 2022, Tesla a aussi procédé au rappel de plus d’un million de véhicules à travers le monde en raison d’un souci avec la sécurité des vitres. Mais une simple mise à jour OTA a suffit à corriger le problème.

Les problèmes connus

Les clients Tesla, et la communauté Tesla plus généralement, sont très actifs sur Internet et les réseaux sociaux. De ce fait, les différents soucis qu’ils ont pu rencontrer, en dehors de ceux « officiellement connus », sont assez simples à trouver.

Globalement, la plupart des Tesla Model 3 sont bien nées et ne font que très rarement parler d’elles, en dehors de quelques soucis isolés. Les quelques problèmes relevés, ce sont généralement des bugs logiciels avec des problèmes au niveau de l’écran, comme le GPS qui se coupe de manière aléatoire.

Il y a aussi les fameux problèmes de freinage fantôme, un souci que nous avons d’ailleurs analysé dans un article dédié. Généralement, quand problème il y a, Tesla, par l’intermédiaire de son fantasque patron, Elon Musk, préfère jouer sur l’opacité.

Parmi les autres problèmes connus, il y a aussi les triangles de suspensions qui peuvent émettre des grincements ou des vibrations (Tesla les remplace normalement gratuitement), l’étanchéité des feux arrière, avec l’apparition de buée à l’intérieur du bloc optique (là aussi, Tesla s’engage à vous les remplacer gratuitement) ou encore la fragilité de la sellerie cuir végan, sensible aux pliures et qui marque très facilement, avec un jean notamment.

Les premières Model 3 ne sont pas très réputées non plus pour leurs assemblages, avec des alignements des ouvrants ou des pièces de carrosserie assez irréguliers, tandis qu’à bord, l’assemblage au niveau de la console centrale est à parfaire. Il y a aussi eu des soucis au niveau de la prise et des cas de corrosion des contacts métalliques, ce qui peut perturber le chargement, voire, dans le pire des cas, créer un faux contact et endommager la batterie.