Tesla Model S et X : les versions d’entrée de gamme sont disponibles, avec une mauvaise surprise

Après les livraisons des versions Plaid en toute fin d'année 2022, Tesla propose les deux véhicules phares, Model S et Model X, dans leur variante "Grande Autonomie" depuis aujourd'hui en France. Attention toutefois, les tarifs ne sont plus ce qu'ils étaient...

Si les Tesla Model S et Model X Plaid sont de véritables Supercars capables de battre tous les records d’accélération, ce ne sont pas des champions de l’autonomie pour autant. En effet, l’accent est mis sur les performances avec trois moteurs, et non pas sur l’optimisation de la consommation. Cette prouesse est réservée aux versions d’entrée de gamme des Model S et Model X, qui sont aujourd’hui disponibles à la commande.

Une autonomie XXL pour un tarif XXL

Simplement baptisés « Model S » et « Model X », les deux versions d’entrée de gamme viennent de réapparaître au catalogue que Tesla, sur le configurateur en ligne. Comptez 113 990 euros au minimum pour une Tesla Model S, et 121 990 euros pour une Tesla Model X tout de même.

La dernière fois que des tarifs étaient affichés en France pour ces versions, ils étaient bien moins importants, puisque nous avions relevé 99 990 euros pour la Model S et 109 990 euros pour la Model X à la fin de l’année 2021. Pour le moment, nous n’avons pas d’information pour les personnes qui avaient passé commande avec de tels tarifs : devront-elles payer le nouveau prix ? Nous avons demandé à Tesla et mettrons à jour cet article lorsque nous aurons reçu la réponse.

Outre la surprise du tarif, Tesla affiche désormais les caractéristiques de ces deux modèles officiellement. Ainsi, la Tesla Model X offre une autonomie de 576 kilomètres en cycle WLTP, et son 0 à 100 km/h est abattu en 3,9 secondes (respectivement 543 kilomètres et 2,6 secondes pour la Model X Plaid).

Du côté de la Tesla Model S, l’autonomie grimpe à 634 kilomètres et le 0 à 100 km/h est quant à lui abattu en 3,2 secondes (600 kilomètres et 2,1 secondes pour la Model S Plaid). Les premières livraisons ont lieu d’ici la fin de l’hiver en France, et Tesla nous a réservé une autre surprise avec la disponibilité de ces modèles d’entrée de gamme : le retour du volant rond.

Les clients ont désormais le choix entre un volant rond et un yoke, et nous vous en parlons en détail ici-même. Les Tesla Model S et Model X Plaid récupèrent également les fameux étriers de frein rouges, qui avaient disparu en 2021. Enfin, autre nouveauté de 2023, le petit logo « T » appliqué sur le coffre arrière des Tesla Model S et Model X disparaît, et laisse place à l’unique sigle « TESLA » apposé entre les phares arrières.

