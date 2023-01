Tesla reconnaît finalement qu’un volant rond n’est pas une si mauvaise idée

Après avoir plébiscité le yoke comme étant l'avenir de la conduite, Tesla fait marche arrière. Depuis aujourd'hui, les Tesla Model S et Model X sont disponibles avec un volant rond, bien plus traditionnel.

Tesla a fait couler beaucoup d’encre depuis l’annonce de ses nouvelles Model S et Model X, à l’intérieur inédit. Au centre de toutes les attentions se situe la pièce maitresse de l’habitacle : le yoke. Ce volant rectangulaire est très clivant, et Tesla abandonne aujourd’hui cette bataille, en proposant aux clients un volant rond s’ils le souhaitent.

Le yoke qui fait débat

Ce volant yoke qui a été dévoilé en 2021 par Tesla n’a jamais laissé quiconque indifférent. En effet, le changement de manière de conduire qu’il est nécessaire d’opérer pour manœuvrer avec un volant rectangulaire n’est pas acceptable pour tous, et certains clients ont alors été jusqu’à annuler leur commande de Tesla en voyant qu’ils n’auraient pas la possibilité de conserver un volant rond.

Les premières questions sur la légalité d’un yoke ont bien entendu surgi dès la mise en vente de ces modèles en Europe, mais force est de constater qu’il est bien légal, ce qui a d’ailleurs permis au constructeur de livrer ses premières Tesla Model S Plaid et Model X Plaid en toute fin d’année 2022 sur le vieux continent.

Le yoke possède un avantage conséquent en terme de visibilité, mais il apporte pour certains plus de contraintes que d’avantage. Nous avons d’ailleurs essayé la Tesla Model S Plaid récemment, en nous posant une question sur ce yoke : la solution à quel problème ?

C’est en effet une chose qui revient fréquemment chez les utilisateurs de la première heure, qui se demandent encore aujourd’hui ce qui n’allait pas avec un volant rond. Quoi qu’il en soit, ce n’est qu’une petite surprise que de voir arriver l’option qui est désormais disponible sur le configurateur en ligne, qui propose de choisir gratuitement entre un yoke et un volant rond traditionnel sur les Tesla Model S et Model X. Pour celles et ceux qui ont déjà reçu leur bolide avec un yoke et qui aimeraient passer sur un volant rond, cela est disponible à partir du mois de mars prochain, moyennant 900 euros.

Pour rappel, ce volant rond a déjà été vu à plusieurs reprises avant la sortie des Tesla Model S et Model X nouvelle génération, il y a près de deux ans. En outre, des rumeurs persistantes concernant l’arrivée d’un volant sans commodo sur les Tesla Model 3 et Model Y existent depuis de nombreux mois, et il est probable que ce volant soit rapidement généralisé sur l’ensemble de la gamme. Les prochaines semaines apporteront sans doute un élément de réponse sur ce point.

