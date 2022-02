Volant Yoke ou volant rond : Tesla pourrait vous laisser le choix sur ses Model S et X

Remplacé par un Yoke au design discutable et à la praticité toute relative, le volant rond pourrait finalement être proposé en option. Une information que l’on doit à un hacker ayant piraté l’un des sites de la marque.

Lors de la présentation du restylage des Tesla Model S et Model X, un détail n’avait pas manqué d’attiré l’attention des internautes et de la presse spécialisée : le volant. Et pour cause, celui-ci se distinguait par une forme très étonnante, inspirée de l’univers aéronautique. Baptisé Yoke, celui-ci avait alors fait couler beaucoup d’encre et créé la polémique, tout en inquiétant les futurs clients de la marque.

Peu séduits par son design très étonnant, et peu convaincus par son ergonomie, les futurs acheteurs et possesseurs de modèles équipés de ce nouveau volant avaient été nombreux à faire part de leur mécontentement. Sur Twitter, un internaute avait également interpellé Elon Musk, afin de lui demander si un volant standard serait proposé en option, ce à quoi l’homme d’affaires avait répondu un « non » laconique.

Du changement dans l’air

Il se pourrait finalement que le patron de Tesla fasse machine arrière. Si rien n’a encore été officiellement confirmé, alors que le configurateur n’a quant à lui pas évolué, le volant rond pourrait pourtant bel et bien faire son retour, nous apprend Electrek.

C’est en tout cas ce qu’affirme un hacker — greentheonly, connu pour ses recherches et trouvailles sur Tesla –, qui a pu s’introduire dans le système interne de la marque, qui répertorie les différentes options proposées aux clients.

Et là, surprise, il est bien possible d’opter pour un volant rond, à la place du controversé Yoke. Une nouvelle au sujet de laquelle ni Tesla ni Elon Musk n’a communiqué officiellement, mais qui devrait d’ores et déjà ravir les potentiels clients de la marque. De nombreux propriétaires ont quant à eux remplacé le volant d’origine par un modèle standard, après l’achat de leur voiture électrique.

Quelques évolutions

Jugé dangereux par de nombreux usagers, notamment en cas de manœuvres d’urgence, le volant Yoke est donc loin de faire l’unanimité auprès des fans de la marque. Un manque de praticité que l’on doit également à la démultiplication de la direction, qui serait inadaptée à basse vitesse selon les propriétaires.

Elon Musk avait alors répondu aux critiques en soulignant que la firme californienne travaillait sur un système de direction progressive, mais que celle-ci n’arriverait pas avant plusieurs années.

