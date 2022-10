Tesla Model 3 d’occasion : notre guide ultime pour faire le bon choix

Tesla est connu pour mettre à jour discrètement la configuration de ses véhicules au cours du temps, ce qui ne permet pas en un clin d'œil de savoir ce que l'on achète à coup sûr. Nous allons donc vous aider à vous y retrouver sur le marché de l'occasion en ce qui concerne le véhicule phare de la marque : la Tesla Model 3. Entre les différentes versions disponibles, lesquelles sont à privilégier, et pour quelles raisons ? On vous dit tout.

De nombreuses améliorations sont arrivées sur la Tesla Model 3 depuis son introduction sur le Vieux Continent en 2019. Si nous retrouvons aujourd’hui un coffre électrique de série, une pompe à chaleur ou encore un double vitrage, ce n’était pas le cas il y a encore peu de temps.

Le marché de l’occasion s’étant étoffé pour la berline électrique américaine, et la cote d’occasion s’effondrant ces derniers jours, il est désormais temps de faire le tour des différentes versions pour déceler les modèles les plus intéressants dans votre recherche. Entre versions, capacité de batterie, autonomie, performance et équipements de série, examinons ensemble tout ce qu’il est important de considérer sur les différentes Tesla Model 3 d’occasion. Vous pouvez aussi jeter un œil à notre sélection des meilleures Tesla disponibles.

Tesla Model 3 Performance

La version la plus onéreuse de la Tesla Model 3 est celle qui propose un comportement plus sportif que les autres : la Tesla Model 3 Performance. Véritable bolide embarquant deux moteurs (un à l’avant, un à l’arrière), capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, elle nous avait fait forte impression lors de notre essai du millésime 2021. Elle est l’une des meilleures berlines électriques à ce jour.

Sortie au début de l’année 2019, la Tesla Model 3 Performance regroupait tout ce qu’il se faisait de mieux à l’époque chez Tesla, mais elle a bien évolué depuis. Le millésime 2019 était doté d’un coffre arrière manuel, de jantes sport de 20 pouces coloris gris clair avec ses étriers de freins rouges, et d’une console centrale en noir piano, prompte aux traces de doigts.

En outre, il n’y a pas de chargeur de smartphone sans-fil sur les modèles 2019, mais à la place se trouve un emplacement avec deux câbles pour charger en filaire. La batterie de ces versions Performance de 2019 est d’une capacité de 78 kWh pour une autonomie WLTP annoncée à 530 kilomètres, et accepte une puissance en Supercharge de 250 kW au maximum.

L’année 2020 a vu arriver les premiers changements pour la Tesla Model 3 Performance qui a simplement vu ses jantes changer de couleur, en étant plus foncées. C’est la seule différence notable avec les modèles 2019.

Il faut attendre 2021 pour commencer à voir apparaître des différences importantes, à commencer par l’arrivée tant attendue du coffre arrière électrique. Pour beaucoup, cela est un élément dont on ne souhaite pas se passer, en particulier sur des véhicules si onéreux. Pour rappel, une Tesla Model 3 Performance s’échange neuve contre plus de 65 000 euros au minimum. Outre le coffre électrique, le design intérieur a été revu légèrement au niveau de la console centrale qui gagne un chargeur sans fil et une finition satinée, et les finitions chromées extérieures ont laissé place à du noir satiné.

Le design des jantes a changé pour passer au format « Überturbines » du plus bel effet, et une pompe a chaleur a fait son apparition pour permettre de minimiser l’impact du chauffage en hiver. Enfin, un volant chauffant et du double vitrage arrive sur les modèles 2021, chose que n’avaient pas les versions 2019 et 2020. L’autonomie WLTP est passée à 567 kilomètres, et la batterie de certains modèles 2021 avait une capacité plus importante, atteignant plus de 80 kWh.

En 2022, Tesla a encore ajouté quelques nouveautés sur sa Tesla Model 3, principalement un processeur AMD Ryzen offrant une réactivité bien meilleure que son prédécesseur sur l’écran central, et un design intérieur revu au niveau des portières pour prolonger la planche de bord.

Malheureusement, les batteries utilisées sur les versions 2022 sont plus petites que celles de 2021, et l’autonomie WLTP passe alors à 547 kilomètres (soit 3,5 % de moins).

Un élément qui peut être important à prendre en compte dans votre choix est la vitesse de charge, qui est pour le moment toujours meilleure sur les versions 2019. Depuis, Tesla a plusieurs fournisseurs de batterie (LG notamment), et force est de constater qu’aucun n’arrive à égaler les performances en charge rapide de Panasonic qui était le seul à équiper les Tesla Model 3 Performance avant 2020.

Dans la pratique, une charge de 10 à 80 % réclame environ 35 minutes, au lieu de 30 minutes sur les modèles précédents.

Tesla Model 3 Grande Autonomie

La Tesla Model 3 Grande Autonomie est le modèle phare de la gamme en ce qui concerne l’autonomie WLTP affichée. Lors de sa sortie en France en 2019, elle était donnée pour 560 kilomètres. La version de base de l’époque arborait des jantes Aero de 18 pouces, et en option étaient disponibles des jantes sport de 19 pouces. La batterie était la même que celle du modèle Performance, à savoir une Panasonic de 78 kWh environ.

La puissance de charge sur les Superchargeurs Tesla pour ce modèle est de 250 kW au maximum, et le 0 à 100 km/h est abattu en 4,4 secondes. Cette version est dotée d’une transmission intégrale, grâce à deux moteurs situés à l’avant et à l’arrière du véhicule.

Le millésime 2020 était quasiment identique, et c’est en 2021 que des changements conséquents sont apparus, outre le restylage léger des jantes. Une nouvelle batterie a commencé d’équiper la Tesla Model 3 Grande Autonomie, permettant d’afficher une autonomie en hausse à 580 puis 614 kilomètres WLTP. La différence vient du constructeur de la batterie, qui était soit LG (74 kWh), soit Panasonic (78 kWh), ce qui peut apporter une confusion supplémentaire quant aux caractéristiques des millésimes 2021.

Le double vitrage et le coffre arrière électrique sont également de la partie en 2021 sur ces versions, en plus du volant chauffant et des autres changement que l’on a décrit au niveau de la Tesla Model 3 Performance.

Enfin, en 2022 la Tesla Model 3 Grande autonomie a gagné le processeur AMD Ryzen pour plus de fluidité, et retrouve une batterie de 79 kWh environ, permettant d’augmenter l’autonomie WLTP à 626 kilomètres avec les jantes Aero de 18 pouces. C’est aujourd’hui l’un des véhicules électriques affichant la plus grande autonomie du marché, elle porte donc très bien son nom.

Tesla Model 3 Propulsion

Désormais nommée Tesla Model 3 Propulsion, l’entrée de gamme de la berline américaine a d’abord été connue sous le nom de Tesla Model 3 Autonomie Standard Plus, ou SR+ pour les intimes. De 2019 à 2022, c’est assurément le modèle qui a connu le plus de boulversements, tant par son évolution tarifaire que par ses changements de technologie de batterie.

En 2019, la Tesla Model 3 Autonomie Standard Plus est arrivée sur le marché en se différenciant des versions plus onéreuses sur deux points en particulier : elle n’arbore qu’un seul moteur (à l’arrière) et embarque une plus petite batterie que ses grandes sœurs. Avec sa batterie de 50 kWh environ en 2019, l’autonomie WLTP était de 409 kilomètres, et le 0 à 100 km/h abattu en 5,6 secondes.

L’intérieur est sensiblement le même que les versions Grande Autonomie et Performance, à ceci près qu’il n’y a pas de sièges arrières chauffants (même s’il possible de les activer pour 200 euros), et que le système audio arbore moins de haut-parleurs.

C’est à la fin d’année 2020 que de nouvelles batteries plus capacitives apparaissent sur la Tesla Model 3 Autonomie Standard Plus, d’environ 55 kWh, portant l’autonomie WLTP à 430 kilomètres. Ces nouvelles batteries sont dites LFP (lithium-fer-phosphate), et ont l’avantage de permettre une charge quotidienne à 100 % sans dégrader davantage les cellules. C’est ensuite en 2021 que de gros changement vont arriver.

En plus de nouvelles batteries LFP, les Tesla Model 3 Autonomie Standard Plus de 2021 récupèrent toutes les nouveautés des autres modèles plus onéreux : pompe à chaleur, coffre arrière électrique, double vitrage, console centrale restylée, etc. Une légère augmentation de l’autonomie WLTP à 448 kilomètres est également de la partie, notamment grâce à la pompe à chaleur.

2022 arrive, et Tesla change la dénomination de son modèle le plus populaire jusqu’à présent pour l’appeler tout simplement Tesla Model 3 Propulsion. Une plus grosse batterie arrive (environ 60 kWh), toujours dans le but d’augmenter son autonomie, qui est affichée à 510 kilomètres WLTP avec les jantes de 18 pouces.

Cette version 2022 est un peu plus lourde que les précédentes à cause de sa nouvelle batterie de 60 kWh, et le 0 à 100 km/h est alors abattu en 6,1 secondes du fait de l’utilisation d’un moteur un peu moins puissant. Enfin, l’intérieur gagne en confort puisque les sièges arrière et le volant sont désormais chauffants, comme les versions plus onéreuses.

Notons qu’il existe une version assez rare, baptisée « Licorne », qui intègre la nouvelle batterie de 60 kWh et l’ancien moteur plus puissant. Ce qui permet d’avoir la meilleure autonomie, tout en conservant une puissance similaire aux anciens modèles.

Quelle garantie pour les Tesla d’occasion ?

Concernant les garanties des modèles d’occasion, elles diffèrent selon les versions : les Tesla Model 3 Performance et Grande Autonomie ont une garantie du groupe motopropulseur de huit ans ou 192 000 kilomètres, contre 8 ans ou 160 000 kilomètres pour les Tesla Model 3 Autonomie Standard Plus ou Propulsion.

La voiture, quant à elle, reste garantie 4 ans. Les véhicules fortement kilométrés peuvent avoir un intérêt de par leur tarif moins élevé, soyez toutefois attentifs à la garantie qui peut être un critère important.

Quelle version choisir ?

Vous l’aurez constaté, retrouver exactement ce qui est proposé par Tesla selon les périodes n’est pas chose aisée. Différents fournisseurs de batterie se sont succédé, et la Tesla Model 3 Propulsion 2022 a même vu la chimie de son pack de batterie être modifiée. Si aujourd’hui, vous souhaitez acquérir une Tesla Model 3 d’occasion, vous aurez ainsi toutes les informations indispensables pour faire vos recherches en connaissance de cause. Malgré son statut d’occasion, elle fait toujours partie des meilleures voitures électriques de 2022.

Les personnes habitant dans des régions plus froides ont tout intérêt à se concentrer sur les versions dotées de pompe à chaleur, qui sont plus efficientes par temps frais. Quelques modèles sortant de l’ordinaire — parfois appelées licornes grâce à leur rareté — existent, et sont encore plus difficiles à décrire, donc prenez garde aux informations affichées dans les descriptifs des vendeurs.

SI vous hésitez entre une Tesla Model 3 neuve ou d’occasion, nous avons un dossier dédié qui devrait vous faciliter la prise de décision. Et si vous ne savez pas quelle modèle choisir de Tesla, jetez un œil à notre article dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.