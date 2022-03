Tesla Model 3 : entre une neuve et une occasion, que faut-il privilégier ?

Si la Tesla Model 3 fait un carton en France, c’est parce qu’elle propose, surtout dans son entrée de gamme, un rapport prix/prestations très intéressant. Et si sa plus grosse concurrente était en réalité une Tesla Model 3 d’occasion ?

On ne la présente plus, l’une des voitures électriques les plus vendues de ces dernières années ne l’est pas sans raison. La Tesla Model 3 propose aujourd’hui un ensemble cohérent pour quiconque souhaite une voiture polyvalente, performante et se targuant d’être le premier véhicule du foyer.

Les nouvelles moutures en version 2022 ont tout pour plaire : un intérieur légèrement revu, des équipements de confort au niveau de ce que l’on est en droit d’attendre d’un tel véhicule, et bien entendu une capacité à voyager assez sereinement grâce au réseau de Superchargeurs de Tesla.

Depuis la récente hausse des prix, avec un tarif dépassant les 45 000 euros hors bonus écologique, la Tesla Model 3 Propulsion se retrouve parfois à un prix similaire par rapport à une version Grande Autonomie d’occasion. Pour un acheteur potentiel, quel est l’intérêt de privilégier l’une par rapport à l’autre ? C’est ce que nous allons voir ensemble dans ce dossier.

Une autonomie réelle similaire

Sur le papier, voici ce que Tesla propose pour une Model 3 Propulsion neuve, en entrée de gamme et sans option :

Autonomie WLTP de 510 kilomètres (avec les Jantes Aero 18″) et une batterie d’une capacité de 60 kWh ;

Un seul moteur arrière, deux roues motrices, 0 à 100 km/h abattu en 6,1 secondes et vitesse maximale de 225 km/h.

De l’autre côté, une Tesla Model 3 Grande Autonomie d’occasion, en modèle 2019 ou 2020 (qui seront les moins onéreuses), a une fiche technique légèrement plus fournie :

Autonomie WLTP de 560 kilomètres, avec une batterie d’une capacité de 78 kWh ;

Moteur avant et arrière, quatre roues motrices, 0 à 100 km/h abattu en 4,5 secondes et vitesse maximale de 233 km/h.

Si l’on se base sur la fiche technique, cela va de soi, la version Grande Autonomie l’emporte sur le modèle Propulsion sur tous les points : la batterie est plus grosse, l’autonomie annoncée également, la tenue de route sera meilleure grâce à la transmission intégrale et les performances sont également au-dessus.

Pour aller plus loin

Tesla Model 3 (2021) : les différences entre l’Autonomie Standard Plus et la Grande Autonomie

Toutefois, l’autonomie espérée sera, in fine, très similaire entre les deux. Plus légère, la Tesla Model 3 Propulsion est plus économe en énergie que sa grande sœur, ce qui lui permet de parcourir plus de kilomètres avec la même quantité d’énergie. Ainsi, avec 60 kWh en Tesla Model 3 Propulsion de 2022, vous pourrez avoir autant d’autonomie qu’avec 71 kWh dans une Tesla Model 3 Grande Autonomie de 2019, si l’on considère que l’amélioration de la consommation est de l’ordre de 15 %.

Mais comme vous l’avez lu plus tôt, la batterie originale d’une Tesla Model 3 Grande Autonomie neuve affichait une capacité de 78 kWh, ce qui devrait lui permettre d’avoir bien plus d’autonomie que la Tesla Model 3 Propulsion de 2022. Il faut cependant prendre en compte la dégradation de la batterie d’un véhicule qui, entre deux et trois ans, sera de l’ordre de 10 % (c’est le cas sur ma Tesla Model 3 de mars 2019 qui a 110 000 kilomètres).

Pour aller plus loin

Parcours d’une Tesla Model 3 : de l’usine au client final

Ainsi, avec cette dégradation prise en compte, il est bien question d’un véhicule ayant une capacité de batterie de 71 kWh, voire moins. Et avec la surconsommation induite par son poids, on se retrouve avec une autonomie réelle similaire à celle d’une Tesla Model 3 Propulsion neuve.

Les points positifs de la Tesla Model 3 Grande Autonomie d’occasion

Maintenant qu’il est établi qu’une ancienne Tesla Model 3 Grande Autonomie a un rayon d’action comparable à une version Propulsion neuve — en prenant en compte les dégradations de la batterie — examinons les points positifs et négatifs de l’ancien véhicule.

Nous avions rappelé dans le paragraphe précédent qu’il disposait de deux moteurs, et ainsi de quatre roues motrices. Si vous vivez dans des régions où cela a son importance, pensez-y, c’est un avantage non négligeable en cas de conditions de circulation difficiles (neige abondante, verglas, etc.).

Un autre point à considérer sur une Tesla Model 3 Grande Autonomie d’occasion de 2019 concerne la vitesse de charge sur les Superchargeurs et autres bornes de recharge rapide. En effet, possédant une plus grosse batterie et utilisant une chimie différente (Nickel, Cobalt, Aluminium contre Lithium, Fer, Phosphate), les puissances de charge acceptées sont plus importantes sur les anciennes Tesla Model 3.

Si, en vous branchant sur un Superchargeur, vous pouvez atteindre 250 kW de puissance en conditions idéales avec une Tesla Model 3 Grande Autonomie, la puissance est bridée à 175 kW sur une Tesla Model 3 Propulsion en 2022. En pratique, les différences sont de l’ordre de quelques minutes de perdu sur une session de charge pour rajouter la même quantité d’énergie, mais gardez à l’esprit que comme la consommation est plus élevée sur les anciens modèles, parcourir un grand trajet n’est pas nécessairement plus long en Model 3 Propulsion.

Les points positifs de la Tesla Model 3 Propulsion 2022

Les quelques points positifs du véhicule d’occasion sont à mettre en perspective avec les points forts de la Tesla Model 3 Propulsion de 2022.

Tout d’abord, la garantie sur le groupe motopropulseur (batterie et moteurs) est de 8 ans ou 160 000 kilomètres pour la Model 3 Propulsion, alors qu’elle était de 8 ans ou 192 000 kilomètres pour la Model 3 Grande Autonomie d’occasion. Si par exemple, le modèle d’occasion a déjà 100 000 kilomètres au compteur, la garantie restante sera fortement amoindrie.

Pour les autres garanties (sièges, équipements intérieurs…), elles ne bougent pas et restent à 4 ans ou 80 000 kilomètres, peu importe la version de la voiture. Ainsi, il est probable que cette garantie soit déjà terminée sur la Tesla Model 3 d’occasion. Si elle est peu kilométrée, ce sera la date de fin de garantie qui comptera, qui est sans doute dans le courant de l’année 2023.

Les réparations hors garantie peuvent être coûteuses selon les cas : il convient donc d’acheter en connaissance de cause. De la même manière, les quelques frais d’entretien qu’ont un véhicule électrique qui a quelques années (comme les pneus pour lesquels il faut compter entre 500 et 800 euros), pourront être économisés sur un véhicule neuf, ce qui n’est pas négligeable.

Pour aller plus loin

Une Tesla Model 3 neuve et gratuite tous les 6 mois : comment est-ce possible en France ?

Outre cette garantie, les versions 2022 de la berline de Tesla regorgent de nouveautés intéressantes. On retiendra notamment le coffre arrière motorisé, la pompe à chaleur, le double vitrage et la nouvelle console centrale qui comprend un chargeur à induction. Et enfin, clou du spectacle, le système d’infodivertissement est maintenant propulsé par le processeur Ryzen d’AMD, qui offre une fluidité bien meilleure sur la majorité des tâches effectuées sur l’écran central.

Qu’est-ce qu’une bonne affaire en occasion ?

Vous l’aurez sans doute compris en arrivant jusqu’à cette section, les points positifs d’une Tesla Model 3 Propulsion neuve semblent en faire un choix évident face à une occasion à un prix similaire. Toutefois, les configurations qui ne sont pas celles de bases (intérieur blanc à 1 190 euros, jantes 19″ à 1 190 euros, peinture à 1 190 euros) rajoutent facilement quelques milliers d’euros à la facture d’une version neuve, mais elles ne sont pas nécessairement valorisées en occasion, ce qui peut être intéressant pour un acheteur d’occasion.

De la même manière, des options beaucoup plus onéreuses, comme la capacité de conduite entièrement autonome à 7 500 euros, peuvent faire d’un véhicule d’occasion une relative bonne affaire si le prix de vente n’est pas fortement impacté. Tesla ayant tendance à ne pas trop valoriser les options dans ses offres de reprise, un acheteur est en position de force face à un vendeur. Il peut en effet lui faire baisser son prix en arguant le fait que la valeur ajoutée est faible dans l’état actuel du logiciel et des réglementations.

Pour aller plus loin

Tesla et la conduite autonome : quelles différences entre USA et Europe ?

Il peut aussi être intéressant pour un acheteur de mettre la main sur des configurations qui n’ont duré que quelque temps, comme les Tesla Model 3 qui possèdent un attelage, chose qui est aujourd’hui assez rare et difficile à trouver. Malheureusement, comme vous vous en doutez certainement, ce seront des configurations recherchées par les acheteurs d’occasion, et la demande sera relativement forte, surtout avec les délais d’obtention d’une Tesla Model 3 neuve qui s’allongent encore et toujours.

Quel modèle choisir ?

Bien que le marché de l’occasion en soit encore à ses débuts en ce qui concerne les Tesla Model 3, il y a tout de même une demande, et sans doute aujourd’hui plus que jamais, à cause notamment des longs délais de livraison.

En effet, il faut compter près d’un an d’attente au moment de rédiger ces lignes, pour être livré d’une Tesla Model 3 Propulsion sans aucune option. La tentation de se tourner vers le marché de l’occasion est ainsi plus grande de jour en jour, pour quiconque a besoin d’un véhicule rapidement.

Si, par contre, vous n’êtes pas pressés, et que la Tesla Model 3 Propulsion de base vous convient, il ne faut pas hésiter à commander. Vous profiterez des dernières nouveautés lors de la livraison si les configurations évoluent d’ici là. Acheter dès aujourd’hui vous garantit qu’en cas de hausse des prix dans le futur, vous bénéficierez du tarif affiché lors de votre commande. Si la tendance se confirme, les prix ne vont faire qu’augmenter.

Toutefois, pour les personnes qui sont conscientes des avantages et des inconvénients d’une Tesla Model 3 Grande Autonomie d’occasion, et pour qui quelques options sont nécessaires, cela peut valoir le coup de rechercher la bonne affaire du côté des occasions.

Des configurations rares, ou aujourd’hui difficiles à justifier compte tenu du prix des options peuvent apparaître, et celui qui saura se positionner à bon prix fera sans doute une excellente opération. Il est enfin possible de vérifier le site de Tesla pour voir quelques occasions apparaître à certains moments (retours de LOA ou LLD notamment), mais les tarifs sont souvent au-dessus du marché, ce qui réduit l’intérêt de tels modèles.

