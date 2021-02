Nous avons souhaité nous adresser à ceux et celles qui ont décidé de s'acheter une Model 3 mais qui hésitent encore entre les différentes variantes : Standard Plus (SR+), Grande Autonomie (LR) et Performance.

Parmi les options les plus abordables sur le marché des véhicules électriques, la Tesla Model 3 (2021) est sans aucun doute celle qui fait couler le plus d’encre. Surtout depuis sa récente baisse de prix, le modèle Autonomie Standard Plus bénéficie désormais du bonus écologique de 7000 euros.

Tableau de comparaison entre les versions Autonomie Standard Plus (SR+), Grande Autonomie (LR) et Performance

Ici, nous nous intéressons à la Model 3 de 2021, il s’agit de la version présentée l’année dernière et qui est actuellement commercialisée.

Ce premier tableau résume les principales différences entre les variantes de Model 3. Il n’est pas complet, mais nous abordons le reste des différences plus bas en détails.

Autonomie Standard Plus Grande Autonomie Performance Autonomie WLTP (km) 448 580 567 Vitesse maximale (km/h) 225 233 261 Accélération de 0 à 100 km/h (sec) 5,6 4,4 3,3 Moteur Propulsion Transmission intégrale Dual Motor Transmission intégrale Dual Motor Connectivité Premium 1 mois inclus 1 an inclus 1 an inclus Intérieur Premium partiel Premium Premium Prix sans bonus écologique (euros) 43 800 51 880 59 990 Prix avec bonus écologique (euros) 36 800 48 990 56 990

Pour aller plus loin

Bonus écologique : tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter une voiture ou un vélo électrique

L’autonomie est la principale différence

La plus importante différence entre ces modèles est l’autonomie maximale de ces véhicules. Pour de petits trajets, entre la maison et le travail par exemple, les différences d’autonomie n’ont pas d’impact important, surtout si vous avez installé une wall box chez vous ou que vous pouvez charger votre voiture sur le lieu de votre travail.

Dès que vous avez un trajet qui dépasse les 2 heures, on constate des différences qui influent à la fois sur le temps de trajet, le temps de charge mais aussi le coût de la charge. Pour nous rendre compte de ces différences, nous avons simulé des trajets de Paris à Nice (long trajet de 950 kilomètres) et de Toulouse à Marseille (trajet moyen de 410 kilomètres).

Paris > Nice Model 3 (SR+) Model 3 (LR) Temps total 10 h 38 min 9 h 43 min Nombre d'arrêts et de charges 6 4 Temps d'arrêt et de charge 1 h 30 min 1 h 01 min Prix (euros) 42 37

Comme vous pouvez le voir, la différence entre la Autonomie Standard Plus (Standard Range Plus, SR+) et la Grande Autonomie (Long Range, LR) est conséquente (pourtant il n’y a que 132 kilomètres en cycle WLTP de différence). Si vous avez prévu de réaliser des trajets moyens régulièrement ou de nombreux longs trajets par an, réfléchissez à deux fois entre ces deux modèles. Sur plusieurs années d’exploitation, cela fait beaucoup plus d’arrêts, mais aussi des frais de charge non négligeables.

Toulouse > Marseille Model 3 (SR+) Model 3 (LR AWD) Temps total 4 h 24 min 3 h 56 min Nombre d'arrêts et de charges 2 1 Temps d'arrêt et de charge 24 min 8 min Prix (euros) 11 5,56

Pour rappel, l’outil Route Planner permet de planifier vos trajets en voitures électriques. Cet outil prend en charge plusieurs réseaux de chargeurs, mais aussi le modèle de votre véhicule. Évidemment, l’autonomie réelle d’un véhicule électrique dépend des conditions météorologiques, du style de conduite ou encore de l’état du trafic.

Pour aller plus loin

Quelles sont les voitures électriques avec le plus d’autonomie ?

Des différences à l’intérieur de l’habitacle

L’autre différence importante entre le modèle Standard Plus (SR+) et les modèles Grande Autonomie (LR) et Performance, c’est que l’on a d’un côté l’intérieur Premium partiel et de l’autre l’intérieur Premium. Si vous vous étiez intéressés auparavant à la différence entre ces modèles, la première chose à noter les choses ont beaucoup évolué sur la Model 3 (2021).

Sur la version précédente de la Model 3, la partie « Connectivités » était très limitée pour la version Autonomie Standard Plus, il manquait de nombreuses fonctions y compris Spotify, la vue satellite en navigation, les mises à jour qui n’étaient pas disponibles via la connexion cellulaire, les infos trafic qui n’apparaissent pas à l’écran, l’état des bornes de charge en temps réel, pas de navigateur web… toutes ces fonctions logicielles sont désormais les mêmes entre tous les modèles de Model 3.

La seule différence est l’abonnement inclus lors de l’achat de la voiture, il est de 1 mois pour la version Autonomie Standard Plus contre 1 an pour les autres versions. Sachant que cet abonnement est ensuite facturé 10 euros par mois, ce n’est donc pas une différence à prendre en compte selon nous.

Tous les modèles 2021 proposent la nouvelle console, avec double chargeur sans-fil et un revêtement plus moderne, moins sujet aux traces de doigt. En revanche, le système audio haut de gamme avec 14 haut-parleurs, 1 caisson de basse, 2 amplificateurs et son immersif, n’est pas sur l’édition Autonomie Standard Plus, on retrouve un « Système audio avec son immersif » beaucoup moins complet. Il y a peu de tests de la partie audio de la Model 3, néanmoins une vidéo en langue anglaise parle du système avec beaucoup de détails.

En matière d’autopilote, vous n’aurez pas de différences entre les versions : la conduite semi-autonome reste gratuite, mais limitée. Pour bénéficier des autres fonctions d’IA, comme la « Capacité de conduite entièrement autonome », il faudra débourser jusqu’à 7 500 euros supplémentaires ou 3 800 euros pour l’Autopilot amélioré. Notre conseil est évidemment d’activer une de ces fonctions après l’achat de votre voiture pour éviter de faire sauter le bonus écologique si vous êtes éligible.

Les sièges chauffants à l’avant le sont sur tous les modèles, mais ce n’est pas le cas à l’arrière de la Tesla Model 3 sur la version Autonomie Standard Plus. Enfin, nous avons également noté l’absence de tapis sur la version Autonomie Standard Plus, il faudra en acheter à côté.

Tenue de route lorsqu’il pleut ou il neige

Entre la version Propulsion et les deux modèles premium qui proposent un double moteur électrique « Dual Motor », associé à quatre roues motrices… il y a évidemment des différences de tenue de route.

Les modèles supérieurs ont la transmission intégrale, ce que Tesla appelle le Dual Motor. Cela signifie qu’il y a deux moteurs indépendants qui contrôlent numériquement le couple sur les roues avant et arrière. Cela améliore le contrôle et la motricité de la voiture, surtout si vous roulez avec de mauvaises conditions météorologiques.

Si vous êtes dans une région où il y a souvent du verglas ou de la neige, le comportement des versions avec transmission intégrale sera meilleur. Néanmoins, la SR+ se débrouille également correctement avec des pneus neige d’après le retour de nombreux canadiens francophones qui utilisent au quotidien une Autonomie Standard Plus.

La version Performance est très axée… performance !

Enfin, il y a cette version Performance. Son autonomie est très proche de la version Grande Autonomie, il y a cependant de nombreuses options supplémentaires. On retrouve en effet des jantes Überturbine 20 pouces, de meilleurs freins, un aileron en fibre de carbone, des suspensions abaissées, un pédalier en aluminium et une vitesse maximale qui passe de 233 km/h à 261 km/h.

Avec son mode circuit, Tesla joue sur le contrôle de la stabilité de la voiture, un élément standard qui est atténué ou tout simplement désactivé chez les autres modes sportifs. À la place, Tesla s’en remet à sa propre technologie, baptisée Vehicle Dynamics Controller. Elle permet d’assurer la tenue de route en cas de conduite normale mais aussi d’augmenter les performances sur circuit.

Une fois le mode circuit activé, on bénéficie de :

Une surveillance continue du couple de manière à le corriger au besoin ;

Une récupération d’énergie accrue lors du freinage ;

Un frein moteur plus puissant ;

Un système de refroidissement plus agressif pour réduire la température ;

Une puissance augmentée dans les virages.

Comme vous pouvez le voir, ce modèle Performance est un modèle plaisir qui s’adresse aux passionnés de la route.