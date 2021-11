Une Tesla Model 3 neuve et gratuite tous les 6 mois : comment est-ce possible en France ?

Entre bonus écologique élevé et prix plus bas que nos voisins Européens, la Tesla Model 3 peut se transformer en bon plan pour certaines personnes, qui n'hésitent pas à l'acheter pour s'en séparer quelques mois plus tard, en la vendant à l'étranger. Explications sur ce phénomène qui prend de l'ampleur en France.

Elle n’est plus à présenter tant elle est populaire : la Tesla Model 3 cartonne dans toute l’Europe. Certaines versions ont tellement de succès qu’il devient difficile de ne pas avoir plusieurs mois d’attente avant de se faire livrer. Pourtant, certains propriétaires n’hésitent pas à la revendre après six mois, pour en racheter une dans la foulée.

Pour s’y retrouver, ils profitent des tarifs français relativement bas, comparés à d’autres pays, ainsi que du bonus écologique plutôt permissif associé à la facilité de vendre à des importateurs étrangers. Tout cela leur permet de rouler en Tesla Model 3 presque neuve tous les six mois, sans dépenser plus d’argent que s’ils avaient décidé de garder leur véhicule initial. Tentons d’y voir plus clair sur cette astuce à laquelle il est difficile de résister.

Des prix inégaux en Europe

En France, la Tesla Model 3 est disponible à partir de 43 800 euros pour la version Propulsion. Vous pouvez opter pour une version Grande Autonomie à partir de 53 990 euros, ou encore la version Performance à 59 990 euros. Tous ces prix ne prennent pas en compte le bonus écologique : le client final paye donc généralement moins que ces tarifs affichés.

Le jeu des options payantes fait que parfois, une peinture ou des jantes différentes font grimper la note au-dessus du montant maximal autorisé pour profiter du bonus écologique le plus avantageux (6 000 euros à l’heure actuelle), ce qui rend certaines configurations difficiles à justifier financièrement.

Pour les configurations et prix que nous avons détaillé précédemment, vous obtiendrez une Tesla Model 3 blanche, intérieure noire, chaussée en jantes 18 pouces (20 pouces pour le modèle Performance) et équipée de l’Autopilot de base. Ce sont ces configurations que nous allons comparer par la suite, le prix des options étant assez similaire dans les différents pays.

En Belgique, pays frontalier, les tarifs sont d’ores et déjà bien différents : comptez 51 970 euros pour la Model 3 Propulsion, 58 970 euros pour la version Grande Autonomie et 64 970 euros pour la version Performance. Il n’y a pas de bonus écologique à déduire, ce qui rend d’office le véhicule bien plus cher qu’en France.

On peut encore citer l’Italie, le Portugal ou bien les Pays-Bas comme exemple de pays voisins qui proposent la Tesla Model 3 à un tarif plus élevé que celui pratiqué en Xexagone, rendant ainsi une Model 3 française très attractive en termes de tarifs pour les acheteurs voisins. Quelques exemples de tarifs sont résumés dans le tableau ci-après.

Pays Propulsion Grande Autonomie Performance France 43 800 € 53 990 € 59 990 € Belgique 51 970 € 58 970 € 64 970 € Portugal 52 885 € 59 975 € 65 975 € Danemark 55 140 € 61 070 € 66 610 €

Une offre de base éligible au bonus écologique maximal

Comme vous le savez sans doute, en France,, un bonus écologique est applicable à l’achat d’une Tesla Model 3, sous conditions. Son montant varie selon le tarif du véhicule neuf :il est depuis le 26 juillet 2021 de 6 000 euros si le véhicule est vendu moins de 45 000 euros, et de 2 000 euros si son prix est situé entre 45 000 et 60 000 euros.

De cette manière, une Tesla Model 3 Propulsion en France coûtera 37 800 euros s’il ne cumule pas d’autres aides régionales ou primes à la conversion. Si vous reprenez le tableau visible au-dessus, vous remarquerez alors que la différence de prix avec le client final des autres pays devient énorme : 14 170 euros avec la Belgique, et jusqu’à 17 340 euros avec le Danemark.

Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour que les importateurs de ces pays commencent à s’intéresser au marché de l’occasion français, acceptant de payer légèrement plus cher qu’un éventuel acheteur français, mais avec l’assurance de faire un bénéfice non négligeable lors de la revente.

Ainsi, depuis le début de l’année 2021 et la baisse de prix des Model 3 Propulsion (anciennement Autonomie Standard Plus) qui a permis de bénéficier du bonus écologique maximal, certains n’hésitent plus à se séparer de leur voiture pour en racheter une neuve, parfois même en faisant une plus-value dans l’opération.

Un marché de l’occasion inexistant en France

Le marché de l’occasion des Tesla Model 3 en France est anémique, car les revendeurs rencontrent des difficultés à trouver preneur aux tarifs souhaités. Et pour cause, le véhicule a baissé de prix à de multiples reprises, laissant une très faible différence entre ce que les vendeurs souhaitent obtenir de leur revente et le tarif d’un véhicule neuf.

En effet : qui, aujourd’hui, achèterait une Tesla Model 3 Propulsion d’occasion à 36 000 euros lorsque le même modèle neuf est proposé à 37 800 euros par exemple ? En France, sans doute personne. Mais dans des pays où le véhicule neuf coûte 15 000 euros de plus, cela peut être très intéressant.

Pour ne pas avoir à rembourser le bonus écologique à l’état, il est nécessaire d’avoir gardé le véhicule pendant au moins 6 mois, et avoir roulé 6 000 kilomètres. Il n’y a pas d’autre clause empêchant par exemple le propriétaire du véhicule de ne pas le revendre à l’étranger, ou à un professionnel. À ce petit jeu, des entreprises se sont spécialisées dans l’achat de véhicules électriques, et en particulier des Tesla Model 3, en facilitant l’opération au maximum pour le vendeur français.

Des importateurs étrangers qui facilitent l’opération

Prenons l’exemple de l’un des leaders de ce marché, EV-Remarketing. Il s’agit d’une société qui souhaite, in fine, proposer une expérience facilitée pour vendre votre véhicule au Danemark, à un prix défiant toute concurrence. En pratique, une Tesla Model 3 française à l’automne 2021 était reprise 37 500 euros avec 12 000 kilomètres et plus de 6 mois, soit 300 euros seulement de moins qu’une neuve.

Autant dire qu’il est très difficile de dire non à une offre pareille, surtout si l’on tient compte de l’expérience globale proposée. Vous soumettez des photos et détails sur votre véhicule (date de mise en circulation, couleur, options…), et en quelques jours vous recevez une offre par mail pour le rachat de la voiture. Si vous acceptez cette offre, un transporteur viendra chercher votre véhicule directement chez vous, après que vous ayez reçu le paiement par virement. En somme, une expérience bien plus agréable pour le vendeur qu’une mise en ligne d’une annonce pour vendre à des particuliers.

Il est même possible de planifier la livraison du nouveau véhicule à une date qui coïncide au passage du transporteur venant récupérer l’ancienne Tesla Model 3, pour qu’au final, il n’y ait pas de jour où l’on se retrouve sans véhicule ou avec deux véhicules. EV-Remarketing a bien compris qu’il avait tout intérêt à être assez permissif avec les vendeurs français : que le tarif de rachat semble alléchant dans l’Hexagone, la vraie bonne opération est bel et bien faite par cet importateur danois.

Quoi qu’il en soit, cette manipulation consistant à profiter du bonus écologique et des différences de prix entre les pays européens dure depuis de nombreux mois maintenant, mais on peut imaginer que dès que le bonus écologique maximal disparaîtra, il ne sera plus aussi intéressant de revendre sa Tesla Model 3 de cette manière.

La prochaine baisse du bonus écologique est prévue pour juillet 2022, où il passera à 1 000 euros pour les véhicules neufs affichant un prix compris entre 45 000 et 60 000 euros, et à 5 000 euros pour les véhicules de moins de 45 000 euros.

Si la Tesla Model 3 européenne suit l’évolution des prix que l’on constate aux USA, il y a fort à parier que le palier des 45 000 euros sera franchi dans les prochains mois. Mais d’ici là, certains continueront sans aucun doute à profiter de la revente à l’étranger à un prix défiant toute concurrence.

