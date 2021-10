Tesla Model 3, voiture la plus vendue en Europe : pourquoi c’est doublement historique

En septembre 2021, la Tesla Model 3 a été la plus voiture la plus vendue sur le Vieux continent. Cette performance constitue un double exploit jamais observé en Europe.

Star du catalogue Tesla, la Tesla Model 3 se vend comme des petits pains en Europe. À tel point qu’elle est devenue la voiture la plus écoulée sur le Vieux continent au mois de septembre 2021, selon les données de JATO Dynamics, qui prend en compte 26 marchés de notre continent.

La berline compacte américaine a enregistré pas moins de 24 512 immatriculations, représentant 2,6 % des parts de marché. C’est tout bonnement historique, à plus d’un titre. D’un, c’est la toute première fois qu’une voiture électrique se hisse en tête du classement, modèles thermiques confondus.

La Model 3 loin devant

Jusqu’ici, jamais une automobile branchée ne s’était accaparée la première place du podium au milieu des essences, diesels, hybrides légères et autres hybrides rechargeables. La Tesla Model 3, elle, l’a fait avec brio en dominant non pas d’une courte tête sa dauphine (Renault Clio), mais bien de plusieurs milliers d’exemplaires — un peu plus de 6000.

Position Modèles Unités vs Septembre 2020 1 Tesla Model 3 24591 +58% 2 Renault Clio 18264 -23% 3 Dacia Sandero 17988 -9% 4 Volkswagen Golf 17507 -39% 5 Fiat 500 16349 -3% 6 Open Corsa 15502 -41% 7 Peugeot 2008 14931 -16% 8 Hyundai Tucson 14088 +40% 9 Peugeot 208 13895 -31% 10 Renault Captur 13715 -36%

Aussi, jamais un modèle fabriqué hors d’Europe n’avait jusque-là dominé ce classement mensuel : en tant que voiture américaine, la Tesla Model 3 devient donc le premier véhicule « étranger » à se hisser à la première place. Comme un signe pour l’industrie locale, qui devrait rester vigilante au cours des mois à venir.

Ces chiffres d’immatriculations sont d’autant plus impressionnants au regard de la conjoncture automobile actuelle, en berne d’une année à une autre. JATO Dynamics relève une baisse de 25 % entre le mois de septembre 2020 et 2021, là où la Tesla Model 3 enregistre une hausse de 58 % en un an.

En clair, tout va pour le mieux, d’autant que le constructeur américain a récemment reçu une commande de 100 000 Model 3 de la part de Hertz. Cette opération a d’ailleurs propulsé la firme californienne dans une autre sphère financière, puisqu’elle vaut désormais plus de mille milliards de dollars.

La belle percée de la Model Y

L’incroyable score de Tesla en septembre 2021 est toutefois à tempérer. Pourquoi ? Car le fabricant a pour habitude de livrer ses modèles au cours du dernier mois de chaque trimestre. Les données relevées ne reflètent donc pas une tendance trimestrielle, mais plutôt mensuelle. Les mois de juillet et d’août ont moins marqué les esprits.

À noter enfin que la Model Y a rapidement montré de quel bois elle se chauffait : à peine lancé en Europe que le nouveau SUV a chipé la deuxième place du classement des électriques avec 8926 immatriculations. Poursuivra-t-il dans cette voie ? Les prochains mois nous le diront.