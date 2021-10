Une bonne nouvelle et Tesla vaut plus de mille milliards de dollars

Tesla affiche désormais une capitalisation supérieure à billion de dollars, soit 1 000 000 000 000 de dollars. Après des ventes records en Europe, l'entreprise d'Elon Musk a annoncé un contrat d'envergure avec le loueur Hertz.

Tesla affiche désormais une capitalisation supérieure à billion de dollars, soit 1 000 000 000 000 de dollars. Tesla a rejoint la liste privilégiée des entreprises qui ont atteint une valorisation de mille milliards de dollars. C’est le premier constructeur automobile à atteindre cet objectif, ce qui représente une étape remarquable pour une entreprise qui n’a même pas 20 ans.

Seules six entreprises avaient réussi à franchir ce cap : les quatre Gafa, Microsoft et PetroChina. Au troisième trimestre 2021, seuls Microsoft, Apple, Amazon et Google dépassaient encore ce seuil de valorisation en Bourse, ce qui fait de Tesla le 5e au classement actuel. Notez que Facebook a réussi à atteindre ce cap plus rapidement que Tesla.

Une commande de 100 000 Tesla

Peu avant d’avoir franchi ce cap, Hertz a annoncé avoir conclu l’achat de 100 000 Tesla dans un premier pas énorme vers l’électrification de sa flotte de voitures de location. Le contrat représente environ 4,2 milliards de dollars de revenus pour Tesla. Une commande qui devra être livrée dans les 14 prochains mois, ce qui pourrait avoir un impact sur la capacité de Tesla à délivrer autant de véhicules, en plus des ventes aux particuliers et entreprises.

Il s’agit de Model 3, Bloomberg souligne que le coût de la commande implique que Hertz a payé le prix catalogue pour les Tesla, et n’a donc pas bénéficié d’une remise pour sa grosse commande.

Les Tesla Model 3 seront disponibles à la location dans les agences Hertz sur les principaux marchés américains et dans certaines régions d’Europe à partir de début novembre. Ils auront accès aux Superchargers, mais Hertz construit également son propre réseau de charge.

Des ventes records en Europe

Quelques jours auparavant, la Tesla Model 3 est devenue la voiture la plus vendue en Europe. Selon les données fournies par Jato Dynamics, Tesla a livré 24 591 unités Model 3 en septembre, devenant la voiture la plus vendue devant les thermiques.

C’est d’ailleurs la première fois qu’une voiture électrique occupe cette première place sur le continent européen. Mais les exploits ne s’arrêtent pas là, car la Tesla Model 3 est également devenue la voiture la plus vendue de la région fabriquée en dehors de l’Europe – en un mois.

Position Modèles Unités vs Septembre 2020 1 Tesla Model 3 24591 +58% 2 Renault Clio 18264 -23% 3 Dacia Sandero 17988 -9% 4 Volkswagen Golf 17507 -39% 5 Fiat 500 16349 -3% 6 Open Corsa 15502 -41% 7 Peugeot 2008 14931 -16% 8 Hyundai Tucson 14088 +40% 9 Peugeot 208 13895 -31% 10 Renault Captur 13715 -36%

Bien entendu, la crise liée à la pénurie de composants a pu légèrement aider la Tesla Model 3 à réaliser un tel exploit. Alors que les autres constructeurs rencontrent de sérieux problèmes pour produire le volume de voitures demandé par le marché, Tesla a réussi à éviter une partie du problème en recourant à du matériel alternatif et en apportant des modifications au logiciel.

« Nous avons pu utiliser des puces alternatives et réécrire le firmware en quelques semaines , il n’y a pas que de changer une puce;. Vous devez également réécrire le logiciel » a annoncé Elon Musk en juillet dernier. Le constructeur aurait conçu jusqu’à 19 variantes de firmware pour résister à la crise.