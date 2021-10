Malgré les pénuries, les retards et la crise économique, Tesla s’en sort très bien

C'est la crise... pas pour tout le monde. Les derniers chiffres financiers de Tesla montrent une progression impressionnante malgré les pénuries, les retards et la crise économique.

On avait des doutes que Tesla annonce des chiffres impressionnants pour le troisième trimestre 2021. D’un côté, les ventes de Model 3 et Model Y progressent très rapidement, Tesla enregistre des records de ventes, de l’autre côté, la crise des composants entraîne de très nombreux retards.

Des bénéfices malgré le contexte

Tesla a généré 1,62 milliard de dollars (soit 1,40 milliard d’euros environ) au cours du troisième trimestre 2021. Les données sont particulièrement spectaculaires lorsqu’on fait une comparaison d’une année sur l’autre. Au cours du troisième trimestre 2020, ils n’ont gagné que 331 millions de dollars (soit 285 millions d’euros).

L’une des données les plus importantes des résultats financiers de Tesla au troisième trimestre 2021 est la marge bénéficiaire de 30,5% sur les ventes de voitures. Sachant qu’il s’est vendu environ 98 % de Model 3 et Y, les autres modèles étant retardés un peu partout.

Il y a quelques jours, Tesla a annoncé la livraison de 241 300 voitures électriques et la production de 237 823 au cours du troisième trimestre 2021, un record absolu. A ce rythme, Tesla pourrait livrer plus d’un million de voiture par an.

Pour l’instant, Tesla semble encore relativement immunisé face à la la crise des puces électroniques et d’autres difficultés auxquelles la chaîne d’approvisionnement automobile est confrontée aujourd’hui. En fait, l’entreprise fabrique à pleine capacité et n’est pas en mesure d’assembler autant de voitures que le marché l’exige. Actuellement, il y a de l’attente sur quasiment tous les modèles sur tous les marchés.

D’ailleurs, fait intéressant, Tesla a modifié le micrologiciel de ses voitures pour s’adapter à la pénurie actuelle de composants électriques, cela a donné un vrai avantage concurrentiel à la marque américaine.