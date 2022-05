Tesla pourrait cesser de prendre de nouvelles commandes à cause des délais de livraison déraisonnables

On s'en doutait, certains modèles affichent plus d'un an d'attente entre la commande et la livraison de votre nouvelle voiture. Elon Musk vient d'évoquer cette hypothèse qui semble de plus en réelle.

Si vous voulez commander un Model 3 Propulsion, celui que l’on a récemment testé, le premier prix est affiché avec une date de livraison entre avril et juin 2023. Oui, vous avez bien lu… plus d’un an d’attente. Il vaut mieux se diriger vers le Model Y qui offre des délais bien plus courts grâce, en autres, à l’ouverture de l’usine berlinoise.

Plus d’un an d’attente, c’est trop

Il n’empêche qu’un an d’attente c’est long… très long. C’est pour cette raison qu’Elon Musk a déclaré que Tesla pourrait cesser de prendre des commandes sur certains modèles de ses véhicules électriques en raison des longs délais de livraison.

Ces délais de livraison très longs s’expliquent par plusieurs raisons. Premièrement, la pénurie globale de composants est une réalité, elle met les chaines de production en difficulté. Cette pénurie est causée par la pandémie, mais aussi la guerre en Ukraine. Mais il y a également une ruée vers les voitures électriques à mesure que la technologie prend de l’ampleur – à la fois naturellement, à mesure qu’elles deviennent plus courantes, et à court terme, plus directement à cause de l’augmentation du prix de l’essence.

Tesla a fortement augmenté les prix de certains de ses modèles, en particulier le Model 3 Propulsion entrée de gamme, mais comme le signale Elon Musk… cela n’a pas réduit la demande pour autant.

La demande dépasse maintenant la production à un degré ridicule. Nous allons en fait probablement limiter ou simplement arrêter de prendre des commandes au-delà d’une certaine période, car une partie du délai (pour la livraison de nouvelles commandes) est de plus d’un an.

D’après nous, il est fort probable que ça soit le Model 3 Propulsion qui sera le premier véhicule retiré de la vente en Europe. Les véhicules de ce modèle que nous recevons viennent tous, pour le moment, de l’usine de Shanghai.

Le Model Y est la priorité de Tesla en Europe, du moins en 2023. Entre la conception sur le sol européen et la disponibilité affiché du modèle sur le configurateur de Tesla, cela ne fait pas l’ombre d’un doute. Si le Model 3 est toujours en vente, c’est certainement le Model 3 Performance qui continuera d’être vendu, ce dernier peut encore être livré en 2022… il offre aussi la plus grosse marge à la marque américaine.

