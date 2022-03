Usine Tesla de Berlin : c’est parti, les premières Model Y européennes sont livrées

Trente premiers clients allemands ont pu récupérer leur Tesla Model Y Performance à l’usine de Berlin. Le début d’une petite nouvelle ère qui débute pour le marché européen.

Voilà déjà deux ans et demi que Tesla a révélé le lieu de sa première Gigafactory européenne : Berlin. Et il aura fallu s’armer de patience pour voir les premières Model Y sortir des chaînes d’assemblage, après plusieurs mois de retards causés par tout un tas de petits freins (administratifs, écologiques).

Ce 22 mars 2022 pourra être marqué d’une pierre blanche, puisqu’il constitue les premières livraisons de Tesla européennes. Au total, trente Model Y Performance ont été livrées à des clients allemands, indique le groupe californien dans un communiqué de presse. Pour le moment, la version « Grande Autonomie » ne semble pas faire partie de ses plans.

Jusqu’à 12 000 employés

Tesla indique que son SUV électrique en version Performance est disponible en France à partir de 66 990 euros, pour une livraison estimée en avril 2022. Cette estimation concerne le modèle Blanc nacré multicouches et Noir (1190 euros), en jantes 21 pouces et avec l’intérieur noir de série. Si vous touchez à ces options, les délais s’allongent.

La Gigafactory Berlin est présentée comme la « plus avancée, la plus durable et la plus efficiente à ce jour », en comparaison aux sites du Texas, de Shanghai ou encore de Fremont. À terme, elle emploiera environ 12 000 employés – elle en compte aujourd’hui 3000 – dans une superficie totale 227 000 m2, implantée sur un terrain de 300 hectares.

500 000 unités par an

Véhicules, cellules de batterie, moteurs électriques, composants plastiques, sièges ou encore essieux : en termes de production et d’assemblage, la Gigafactory berlinoise voit les choses en grand pour atteindre une capacité de production de 500 000 Model Y par an, espère Tesla.

Jusque-là, le Vieux continent dépendait du site chinois pour livrer les Model Y aux clients. Progressivement, l’Europe va donc prendre son indépendance pour se concentrer à 100 % sur son marché continental. Qui sait, à l’avenir, la Gigafactory Berlin pourrait aussi gérer la production de Model 3, bien que ce ne soit officiellement pas au programme.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.