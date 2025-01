 Comment les manettes Xbox et PlayStation se retrouvent mêlées à la guerre en Ukraine

Au milieu des nombreuses sanctions économiques imposées par l’Europe à la Russie, une nouvelle préoccupation semble aujourd’hui émerger : la vente de manettes de jeu utilisées pour la guerre en Ukraine.

Crédit : Frandroid

En 2025, la guerre semble prendre des formes inattendues. Alors que le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine va bientôt fêter son funeste troisième anniversaire, l’Union européenne débat de nouvelles sanctions à mettre en place contre le pouvoir de Vladimir Poutine.

Au milieu des habituelles discussions sur le gaz et l’énergie, un autre élément a fait son apparition : les manettes pour consoles de jeu. Plus spécifiquement, les manettes Xbox et les manettes PlayStation, explique le Financial Times.

Des outils pour piloter les drones

« Nous examinons tous les types de produits qui aident la Russie à mener cette guerre », explique Kaja Kallas, haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères. Mais alors pourquoi viser les manettes PlayStation et Xbox vous demandez-vous ? Car « apparemment, ce sont celles qui sont utilisées pour piloter les drones », détaille la responsable.

Et si Nintendo, Sony et Microsoft ont bel et bien suspendu la vente de consoles dans le pays depuis le début du conflit, l’exportation d’accessoire depuis l’Europe a continué. Une pratique à laquelle Bruxelles voudrait mettre fin, que ce soit pour les appareils neufs ou d’occasion.

Pour aller plus loin

Comment la guerre en Ukraine peut avoir des répercussions sur la tech

À vrai dire, l’interdiction de vente pourrait même concerner les « manettes » au sens large. Les joysticks et autres dispositifs de commande dédiés à la simulation aérienne pourraient également être concernés par ces sanctions.

La tech s’en va en guerre

Malheureusement, si l’Europe semble bien intentionnée, ce possible embargo ne changerait sans doute pas grand-chose. En effet, le gros des manettes utilisées par les forces russes vient aujourd’hui de Chine. Le volume des exportations de consoles et d’accessoires provenant du pays a considérablement augmenté depuis le début du conflit, selon le Financial Times.

Un Steam Deck utilisé sur le front en Ukraine // Crédit : ministère de la défense ukrainien

Ce n’est pas la première fois que l’industrie vidéoludique se retrouve mêlée à ce conflit. Du côté ukrainien, des images montrant des soldats utilisant un Steam Deck pour contrôler une mitrailleuse ont fait le tour d’Instagram en 2023.

Plus globalement, nos objets technologiques du quotidien trouvent souvent un usage sinistre sur le front avec, par exemple des drones DJI utilisés pour faire de la reconnaissance de terrain et guider les missiles russes. De quoi donner une petite idée des usages mortifère que peuvent permettre certaines innovations technologiques.