Pourquoi les drones DJI se retrouvent mêlés à la guerre en Ukraine

L'Ukraine soupçonne la Russie d'utiliser des drones DJI pour cibler les zones stratégiques à bombarder. Le gouvernement à Kiev demande donc à l'entreprise chinoise d'intervenir pour bloquer ses appareils.

La guerre en Ukraine se poursuit, plus de 20 jours après l’invasion de l’armée russe. Le conflit armé continue de faire rage et, forcément, les belligérants se servent de la technologie pour tenter de prendre le dessus. C’est ainsi que DJI se retrouve dans l’embarras. Le fabricant de drones — qui a notamment sorti le Mavic 3 fin 2021 — a en effet été interpellé par le gouvernement ukrainien.

Mykhailo Fedorov, ministre de la transformation numérique, a publié un tweet dans lequel il affirme que l’armée de la Russie « a déjà tué 100 enfants ukrainiens ». Il ajoute ensuite que les troupes de Vladimir Poutine « utilisent des produits DJI pour guider leurs missiles ».

In 21 days of the war, russian troops has already killed 100 Ukrainian children. they are using DJI products in order to navigate their missile. @DJIGlobal are you sure you want to be a partner in these murders? Block your products that are helping russia to kill the Ukrainians! pic.twitter.com/4HJcTXFxoY

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 16, 2022