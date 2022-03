Ukraine : Google déploie des alertes aux bombardements sur Android

Face à l'intensification des bombardements russes sur les principales villes ukrainiennes, Google a annoncé le déploiement d'alertes aux bombardements sur Android. Prise en concertation avec les autorités locales, cette mesure pourrait aider les populations à se mettre plus vite à l'abri.

Dans un contexte de bombardements quotidiens menés en Ukraine par la Russie, en particulier sur les villes ayant une dimension stratégique pour les troupes de Vladimir Poutine, comme Kiev, Kharkiv ou encore Marioupol, Google fait un geste. À la demande des autorités ukrainiennes, le géant américain a annoncé en fin de semaine dernière déployer des alertes aux bombardements sur les smartphones Android en Ukraine.

Ce système vient en complément du dispositif d’alertes déjà mis en place dans les grandes zones urbaines visées par l’aviation russe, explique Google, qui précise par ailleurs avoir développé son système avec l’aide du gouvernent ukrainien.

« De façon tragique, des millions de personnes en Ukraine comptent désormais sur les alertes de raids aériens pour tenter de se mettre à l’abri. À la demande et avec l’aide du gouvernement ukrainien, nous avons commencé à déployer un système rapide d’alertes (…) pour les téléphones Android en Ukraine », annonce Google.

« Ce travail vient en complément des systèmes d’alerte aux bombardements existant déjà dans le pays, et se base sur les alertes déjà diffusées par le gouvernement ukrainien », poursuit la firme dans note de blog intitulée « Aider l’Ukraine » et mise à jour le 10 mars dernier.

The system starts rolling out today and will ramp up to target all Android phones in Ukraine over the next few days. Thankful to our eng/product/UX teams for racing to get to a soln in short order. 3/3

— Dave Burke (@davey_burke) March 10, 2022