Stockage de données : pourquoi Apple a été condamné par la Russie ?

Apple s'est vu condamné par la Russie en raison de sa non-conformité avec les directives russes sur l'hébergement des données de ses citoyens.

Un tribunal de Moscou a condamné Apple à une amende de 2 millions de roubles (environ 34 000 euros) pour avoir refusé de stocker les données des citoyens russes sur son territoire. L’entreprise qui a déjà décidé de stopper la vente de ses produits dans le pays — en réaction à la guerre en Ukraine — aurait refusé de se conformer aux demandes de la justice russe apprend-on dans un rapport de l’agence de presse Interfax repris Reuters. La pomme se trouve à présent en situation de non-conformité sur le territoire.

Depuis l’invasion ukrainienne par la Russie, les grandes entreprises de la tech rechignent à se conformer aux demandes russes, notamment sur des questions liées à la censure et au contrôle des données. Pourtant, malgré le refus catégorique d’Apple en Russie, il s’avère que l’entreprise se plie à des requêtes similaires en Chine.

Apple administre et exploite une douzaine de centres de données dans le monde, dont quelques-uns se trouvent sur le territoire chinois. À la suite d’un changement de législation adopté en 2016, Apple a dû héberger toutes ses données concernant les utilisatrices et utilisateurs chinois dans des centres de données du pays.

