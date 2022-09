Notre sélection des meilleures manettes Playstation et leurs accessoires

Vous avez besoin d’une nouvelle manette de PlayStation ? Contrairement aux Xbox, les consoles de Sony n’ont accès qu’à très peu de manettes de constructeurs tiers. Voici les différentes manettes que vous pouvez utiliser sur PS5 et PS4.

Les 2 meilleures manettes pour PlayStation

Sortie en décembre 2020, la PlayStation 5 est une denrée rare depuis deux ans et a même vu son prix augmenter. Mais si vous avez la chance d’avoir pu mettre la main sur une PS5, ou bien si vous jouez encore sur votre PS4 ou PS4 Pro, vous avez alors peut-être besoin d’une seconde manette pour jouer à plusieurs. Il est aussi possible que vous ayez envie, tout simplement, d’utiliser une manette avec une ergonomie différente. C’est pourquoi nous avons élaboré pour vous une sélection des manettes disponibles, avec leurs avantages et leurs défauts.

Vous jouez aussi sur PC ? Nous avons spécifiquement un guide des meilleures manettes pour PC. Si vous êtes plutôt adeptes de jeux mobiles, faites donc un tour sur nos recommandations des manettes à choisir sur smartphone. Enfin, si vous passez finalement du côté vert, vous pouvez consulter notre sélection de manettes pour consoles Xbox.

Sony PlayStation DualSense Le classique incontournable

La manette DualSense reste une valeur sûre si vous avez besoin d’une manette supplémentaire. Vendue autour des 70 euros, elle est disponible en plusieurs coloris, dont du violet, du bordeaux ou encore du bleu ciel. En dehors de ça, aucune personnalisation n’est possible.

La qualité de fabrication est au rendez-vous, et Sony a utilisé un plastique texturé plutôt agréable sous la peau. La manette de la PS5 est plus massive et plus lourde que celle de la PS4, et c’est une bonne chose. En main, l’ergonomie est bonne.

La nouvelle manette de la PS5 a des gâchettes adaptatives, ce qui offre plus de sensibilité dans le gameplay. Sony est resté fidèle à la forme historique de ses manettes, avec des joysticks symétriques placés au centre. Un micro, un haut-parleur et une prise jack sont inclus pour faciliter le multijoueur. À la place de moteurs de vibrations classiques, Sony a intégré un retour haptique qui offre plus de finesse dans les ressentis, ce qui permet notamment une meilleure immersion sur les sensations en jeu. Côté autonomie, comptez une douzaine d’heures, une bonne performance.

Enfin, sachez que Sony a présenté une nouvelle manette « Pro » que l’on pourrait comparer à la manette Elite Series 2 de Xbox. Il s’agit de la DualSense Edge. Cependant, pour le moment, nous n’avons aucune indication de prix ou de date de sortie.

La Scuf Reflex est une bonne alternative à la manette officielle — à condition d’avoir le budget. On la conseillera plutôt comme remplacement de la DualSense d’origine si vous cherchez quelque chose de plus personnalisé.

La Scuf Reflex est une manette plus « pro », notamment grâce à la présence de quatre palettes à l’arrière, qui sont amovibles et reconfigurables. Celles-ci seront particulièrement utiles pour les FPS. Les gâchettes, comme celles de la DualSense, sont adaptatives. Elle est un peu plus massive et un peu plus lourde que l’originale (300 grammes contre 282), et les matériaux choisis offrent une belle sensation de qualité, avec un plastique peut-être plus agréable pour ceux qui transpirent un peu des paumes. Elle se recharge en USB-C et possède bien sûr un port jack.

S’il s’agit d’une excellente manette, elle a un gros défaut : elle est hors de prix, avec un tarif de départ à 219 euros. Et plus vous la personnaliserez, plus la note montera, même pour de discrets ajouts de couleurs. La manette peut ainsi facilement voir son prix grimper de 100 euros. Nous avons fait le test, si vous personnalisez tout ce qu’il est possible de personnaliser, avec les options les plus coûteuses, votre Scuf Reflex vous reviendra à pas moins de 418 euros, c’est-à-dire le prix d’un bon smartphone milieu de gamme.

Cette personnalisation est cependant très intéressante puisque vous pouvez par exemple choisir la forme de vos joysticks, entre concave et convexe. Il est également possible d’ajouter des grips sur les poignées. Vous êtes en tout cas certains d’avoir une manette à votre image.

Elle fonctionne en Bluetooth ou en filaire, sur PS5 et PC (Windows 7 et ultérieurs ou macOS Monterey et suivant). Elle n’est par contre pas utilisable sur une PS4 — pour l’ancienne console Sony, il faudra choisir le modèle Impact Pro ou bien le Infinity4PS Pro.

Une manette à conseiller aux joueurs et joueuses assidus, qui veulent le meilleur pour jouer sur leur console favorite.

Pour en savoir plus, retrouvez notre test complet de la Scuf Reflex.

La Nacon filaire pour PS4

Si vous possédez une PS4 ou une PS4 Pro, vous pouvez alors utiliser des manettes autres que la manette officielle DualShock. Il est ainsi possible de se procurer des manettes filaires quasiment à moitié prix.

Nacon est un constructeur bien implanté et reconnu sur les manettes de consoles. Avec cette version de la manette PS4, il reprend la forme de la manette officielle… le tout pour 39 euros. Comme la DualShock, elle dispose d’un pavé tactile et d’un moteur de vibrations.

Si vous préférez les manettes de Xbox et leur ergonomie, Nacon propose aussi une manette pour PS4 avec des joysticks asymétriques.

Notez qu’il existe des manettes de constructeurs tiers encore moins onéreuses (autour de 25 euros) mais nous ne les recommandons pas spécialement, car elles peuvent présenter des soucis de déconnexion intempestive.

Un stand de charge pour vos manettes

Si vous possédez plusieurs manettes, vous pouvez vous simplifier la vie en utilisant un stand de charge. Sony propose une station qui sera capable de recharger simultanément deux manettes qui se clipsent simplement dessus. Il se branche tout simplement sur le secteur, ce qui permet de libérer des ports USB sur la console. Les manettes ont un indicateur de charge.

Si vous préférez économiser vos euros, vous pouvez aussi opter pour une station de charge d’un fabricant tiers. Ce dernier fonctionne exactement sur le même principe, à la différence qu’il possède deux indicateurs de charge. Les petites LED sont allumées en rouge quand la manette charge, et passent au bleu quand la batterie est pleine.

En savoir plus sur les manettes de PlayStation 4 et 5

Comment choisir sa manette ?

Grande question. La préférence pour telle ou telle manette est très personnelle. Cela dépendra des goûts de chacun : certains, par exemple, préfèrent les joysticks symétriques comme sur la DualSense, quand d’autres seront plus à l’aise sur une manette avec des joysticks asymétriques comme sur les manettes de Xbox. Le poids peut aussi beaucoup jouer. En outre, cela peut aussi dépendre de la taille de vos mains. Enfin, si vous êtes un ou une joueuse assidu, voire pro, et pratiquez tout particulièrement les FPS, les palettes à l’arrière de la manette vous permettront d’effectuer beaucoup plus d’actions simultanément.

Il en est de même pour certains paramètres : certains préféreront la liberté des manettes sans-fil, quitte à devoir surveiller le niveau de batterie, alors que d’autres préféreront ne pas se soucier de ça et choisiront directement une manette filaire.

Pourquoi n’y a-t-il que très peu de manettes de constructeurs tiers pour les consoles PlayStation ?

Sur ce point, Sony se démarque nettement de Microsoft. Là où la firme de Redmond accorde sans souci ses licences à d’autres entreprises pour produire des manettes compatibles avec ses consoles, Sony est particulièrement frileux sur ce point. C’est simple, Sony n’accorde pas de licences à d’autres fabricants pour la PS5. Les manettes Scuf sont compatibles, car il s’agit en fait de manettes DualSense démontées puis reconstruites et personnalisées. Scuf conserve notamment la carte mère d’origine.

Il n’est cependant pas impossible, comme pour la PS4, que Sony finisse par accorder des licences à certains constructeurs, petit à petit.

Comment connecter une manette sur une PS5 / sur une PS4 ?

Jusqu’à quatre manettes peuvent être connectées simultanément à une PS5 ou une PS4. Pour connecter une nouvelle manette, branchez-la simplement via son câble USB et appuyez sur le bouton PS pour l’allumer.

Concernant la Scuf Reflex, Il n’y a pas de logiciel pour la paramétrer. Elle se comporte comme une manette DualSense classique, il suffit donc de la brancher à la PS5 avec son câble. La configuration des palettes se fait à même la manette. Trois profils sont possibles, et vous pouvez passer de l’un à l’autre grâce à un bouton à l’arrière du pad. Sélectionnez donc un profil, puis appuyez sur une palette et sur le bouton en façade auquel vous voulez la faire correspondre, pour mémoriser la touche. Il est même possible de modifier le mapping des touches en cours de partie, ou bien tout simplement de changer de profil en appuyant juste sur ledit bouton.

