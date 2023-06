Les sticks d’arcade orientés jeu de combat sont la meilleure solution pour le versus fighting. Toutefois, les pads et les manettes sont aussi tout à fait acceptables. L’équipe de Frandroid a sélectionné les meilleurs sticks d’arcade, manettes et pads pour les jeux de combat.

Tout comme les jeux de courses ou les simulations de pilotage, les titres de versus fighting peuvent nécessiter un équipement bien particulier. Les sticks d’arcade existent depuis des années. Tout d’abord, directement sur les bornes d’arcade avant que des sticks ne soient directement commercialisés. Ce genre de produit a pour avantage de pouvoir réaliser des combinaisons de coups complexes tout en étant efficace. Pour la sortie imminente de Street Fighter 6, mais aussi d’autres titres sur console comme Mortal Kombat ou encore Tekken, les sticks d’arcade sont donc indispensables.

Sauf que les jeux de combats, comme pour tous les autres genres, reposent aussi sur votre confort de jeu ainsi que vos habitudes. Ainsi les sticks d’arcade sont de bons produits, mais il se peut qu’une manette ou bien un Pad corresponde plus à vos besoins. Veillez aussi à avoir une bonne TV gaming ou bien un écran PC optimisé pour ne manquer aucune frame d’attaque. Pour vous aider à choisir, voici notre sélection de produits pour les jeux de combats.

Les meilleurs sticks d’arcade pour les jeux de combat

Le Daija Arcade Stick : le stick d’arcade pensé par et pour les joueurs

La marque Nacon propose une version revisitée de son stick d’arcade Daija en collaboration avec la joueuse Kayane. En l’occurrence, il s’agit ici d’un produit compatible Xbox Series X/S, PC et PS5. Tout d’abord, le stick bénéficie d’une qualité de conception assez irréprochable. Au-dessous, une surface composée de caoutchouc permet de stabiliser l’ensemble sur une surface plane. Pour les amateurs de personnalisations, tous les accessoires sont fournis ainsi que les outils. Tout se fait simplement.

Les 8 boutons OBSF-30 ont un seuil de déclenchement léger et haut. Ce sont deux lignes verticales de quatre boutons qui sont placées sur le produit pour un mouvement rapide des doigts. Le joystick JLF-TP-8YT a quant à lui déjà fait ses preuves et est aisément customisable. Selon votre confort, il est possible de le modifier. Enfin, un curseur de mode est aussi présent, selon votre console : PS4, PS5 ou PC sur la version PlayStation ; Xbox Series X, S ou One.

Si le Daija Arcade Stick peut s’exprimer pleinement dans les compétitions de versus fighting, notez l’absence de mode Turbo. Surtout, il offre la mémoire de 4 profils différents, mais il faut passer par l’application dédiée via PC ou Mac. La présence d’un port casque est aussi à noter pour ne pas déranger votre entourage. Le stick existe en deux versions : une PC/ PS5 et l’autre PC/Xbox. Les deux sont vendus au même prix de 279 euros.

Les points forts du Daija Arcade Stick :

Une construction de qualité

Des boutons réactifs

4 profils peuvent être enregistrés

Le 8BitDo Arcade Stick : le stick d’arcade version rétro

Il est assez rare de voir des sticks d’arcades pensés pour la Nintendo Switch. Si vous êtes familier avec la marque 8BitDo, vous savez qu’elle se fait une spécialité de proposer des produits ayant un look rétro proche de ceux des anciennes consoles Nintendo. Ce stick d’arcade ne fait pas exception en la matière avec un choix de coloris qui reprend les couleurs de la NES. L’ensemble est composé de plastique, mais reste solide à l’usage.

En termes de connexion, trois choix vous sont proposés : le filaire USB, via un dongle USB 2,4 GHz et le Bluetooth. Inutile de vous dire que les deux premiers sont à privilégier si vous voulez être performant. Pour personnaliser l’ensemble, il vous faut passer par l’application PC Ultimate Software. Sur la construction enfin, vous avez la possibilité de passer du mode Switch, PC ou Xbox via un bouton à pivoter.

Dans sa construction, le stick d’arcade est assez compact pour jouer sur vos genoux ou bien un bureau. Le joystick est assez court et donc très réactif pour le changement de direction. Les frappes sont sèches et les boutons ont un rebond très satisfaisant. Le produit est compatible PC, Xbox et Switch. Celui-ci peut se trouver pour 100 euros.

Les points forts du stick 8BitDo :

Trois types de connexions

Compatible PC, Xbox et Switch

Le look rétro

Le Hori Fighting Stick Alpha édition Street Fighter 6 : le stick pour les joueurs de Street Fighter, mais pas que

Pour ceux à la recherche d’un stick d’arcade très performant et qui reste assez accessible en termes de prix, cette référence est l’une des plus intéressantes. En effet, le Hori Fighting Stick Alpha offre de bonnes performances de jeu sans trop de concessions. L’aspect du stick, massif, en sortie de carton, est contrastée par sa légèreté une fois en main.

La disposition des deux lignes de 4 boutons est très classique même si les petites mains sont désavantagées. Lors de vos sessions, les boutons reviennent immédiatement à leur place permettant de réaliser des combinaisons rapides. Notez aussi qu’il s’agit d’un stick ball top pour faciliter les mouvements.

Enfin, il faut noter la qualité des boutons maison de la marque. De plus, le stick Hori offre une grande latitude aux joueurs puisqu’il est facile de démonter la boîte et de remplacer les éléments selon vos besoins. Une nouvelle fois, le produit est en deux versions : l’une pour PS5/PS4 et l’autre pour Xbox. Le Stick Alpha est proposé à partir de 199 euros. Si vous voulez l’édition spéciale pour la sortie de Street Fighter 6, il faudra débourser 250 euros.

Les points forts du stick Hori Alpha :

Des boutons très réactifs

Entièrement personnalisable

L’édition spéciale SF6

Le Mayflash F500 : le meilleur stick d’arcade pas cher

Ce stick d’arcade est l’un des plus intéressants sur le plan du rapport qualité/prix. Au contraire des produits du même genre commercialisé sous les 100 euros, le F500 n’a pas cet aspect de jouet qui peut rebuter dès la sortie de carton. Le boîtier est robuste et offre une excellente prise en main.

En termes de polyvalence, le Mayflash F500 peut être utilisé sur de nombreuses consoles telles que les consoles PlayStation, les récentes Xbox ou encore la Switch, mais aussi sur PC. Sur la construction, notez aussi la présence d’un port mini jack pour y brancher un casque gaming.

Parmi les différentes fonctions, il y a un bouton « mute » pour verrouiller certaines touches et ainsi éviter de fausses manipulations. Le stick est un peu court, afin de rendre vos changements de direction plus nerveux. La réactivité de chaque bouton est totale pour vous épauler dans les situations d’urgence. Le Mayflash 500 est vendu à moins de 100 euros et est l’un des plus intéressants sur ce point.

Les points forts du Mayflash 500 :

Le stick compact

Très polyvalent

Pas cher

Le Qanba Joystick Drone 2 : le stick d’arcade pour PC à petit prix

La marque Qanba est aussi une référence pour les joueurs avec des modèles de sticks assez variés allant de l’esthétisme à la performance. Ce Joystick Drone 2 compatible PC, PS4 et PS5 se veut tout en sobriété avec une couleur noire. Sa construction est assez classique avec un ball stick et deux rangées de quatre boutons à l’horizontale. On peut aussi noter la présence d’un trackpad pour l’usage PC.

Le produit assez léger conviendra à tous les joueurs, notamment pour le transport. De même, la personnalisation des boutons se fait assez simplement avec des boutons plug and play. Le stick est aussi remplaçable et compatible avec des composants Sanwa, référence en la matière. Il y a même un emplacement jack pour un casque.

Si les boutons sont corrects, ils mériteraient d’être améliorés, tant la concurrence offre plus de confort aux doigts. De même, le câble management est à revoir, ce dernier laissant un peu pantois. Le Qanba Drone 2 est une option peu onéreuse pour les joueurs PC et PS5. Ce n’est certes pas le meilleur rapport qualité/prix, mais il reste intéressant pour 150 euros.

Les points forts du Qanba Drone 2 :

Léger à transporter

Personnalisable à l’envi

Vendu à moins de 150 euros

Stick d’arcade, pad ou manette : que choisir pour un jeu de combat ?

Si les meilleurs sticks d’arcades sont très populaires auprès d’un public de niche, ils ne sont pas pour autant plébiscités. En effet, chez les joueurs professionnels, il n’est pas rare de privilégier, par exemple, les manettes moins onéreuses et qui ne demandent pas d’adaptation. Le joueur français Luffy ne jure par exemple que par sa manette de PlayStation 1. De manière générale, il n’est pas rare que des joueurs préfèrent utiliser des manettes de jeu. Si c’est votre cas, nous vous renvoyons vers nos différents guides dédiés :

Toutefois, le marché des sticks et pads n’est pas très populaire en France, puisque seulement quelques références intéressantes sont disponibles sur le marché. Si vous souhaitez dénicher les meilleurs modèles, il faudra parfois passer par de l’importation. Ainsi, si vous n’êtes pas à l’aise avec un stick, le pad peut être une solution. Dans ce domaine, le modèle de la marque Hit Box nous semble être la référence, à condition de l’importer et de payer les 249 dollars réclamés.

Pour ceux qui ont besoin de plus amples conseils ou bien qui veulent se rassurer sur certains points, nous vous renvoyons vers la vidéo dédiée de Kayane, joueuse professionnelle de jeux de combat, qui nous a été d’une grande aide lors de l’élaboration de ce guide.

Tout savoir sur les sticks d’arcades

Quels sont les avantages des fight sticks ?

Comme détaillé plus haut, la plupart des modèles sont intéressants par leur capacité de personnalisations. Si vous êtes un tantinet bricoleur, il est possible de changer chaque bouton ou bien même le stick. Pour ce dernier, vous pouvez choisir entre bat top ou ball top. Les deux versions n’ont pas de flagrantes différences si ce n’est votre propre confort. Sachez que si votre produit est compatible, tous les éléments sont disponibles en pièces détachées sur les sites e-commerces. Les composants Sanwa sont les meilleurs en la matière. En jeu, l’ensemble vous offre suffisamment de précision pour enchaîner les combinaisons et offrir de la fluidité dans votre jeu.

Quels sont les inconvénients des sticks d’arcade ?

Si les sticks ont de réels bienfaits pour les joueurs, ils ont aussi des inconvénients qu’il ne faut pas oublier. Tout d’abord, il s’agit de produits très encombrants que ce soit pour jouer seul ou en un contre un. De plus, si le marché est assez confidentiel, il peut être assez complexe de trouver des produits de bonne qualité, à des prix bas. Si vous sortez des sentiers battus, il se peut que vous subissiez une mauvaise surprise. Enfin, les boutons étant mécaniques, l’usage des sticks se révèle être assez bruyant.

