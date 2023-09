Mortal Kombat 1 : les configurations recommandées pour faire tourner le jeu de baston

À l'occasion des 30 ans de la licence, les studios NetherRealm sortent un nouvel opus, "Mortal Kombat 1", qui paraitra le 19 septembre. Pour bien débuter l'année au milieu de gerbes de sang et d'os brisés, on vous dévoile quelles sont les configurations nécessaires et les meilleurs composants pour y jouer.

Depuis 1992 et la sortie de plus de dix jeux, de films et de séries, la série Mortal Kombat vit encore. Les studios NetherRealm, qui sont en charge de la franchise depuis 2011, proposent une nouvelle itération, plus scénarisée et avec un redesign des personnages. La franchise, habituée des crossovers, accueillera notamment Homelander et Peacemaker en 2024, ou encore un skin Jean-Claude Van Dame pour Johnny Cage. Le jeu introduit aussi le principe des Kaméos, des personnages qui apparaissent pour faire des assists au joueur.

Le jeu sera disponible le 19 septembre sur toutes les consoles dernière génération, ainsi que sur PC. Voici les configurations minimales et recommandées pour le faire tourner, ainsi que nos recommandations de composants si vous avez besoin de mettre votre machine à niveau.

Par ailleurs, si vous avez envie de monter de A à Z votre PC gamer, nous avons pensé à vous avec notre guide des configurations PC recommandées.

Les configurations nécessaires pour jouer à Mortal Kombat 1 sur PC

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processeur : Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 3 3100, Ryzen 5 2600

Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 3 3100, Ryzen 5 2600 Mémoire vive : 8 GB de mémoire

8 GB de mémoire Graphiques : Nvidia GeForce GTX 980 ou AMD Radeon™ RX 470 ou Intel Arc A750

Nvidia GeForce GTX 980 ou AMD Radeon™ RX 470 ou Intel Arc A750 DirectX : Version 12

Version 12 Espace disque : 100 Go d’espace disque disponible

Configuration recommandée :

Système d’exploitation : Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 3600X Mémoire vive : 8 GB de mémoire

8 GB de mémoire Graphiques : Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ou AMD Radeon RX 5700 XT ou Intel Arc A770

Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ou AMD Radeon RX 5700 XT ou Intel Arc A770 DirectX : Version 12

Version 12 Espace disque : 100 Go d’espace disque disponible

Comme vous pouvez le constater, Mortal Kombat 1 n’est pas le jeu le plus gourmand de 2023 (contrairement à Starfield), et vous n’aurez pas besoin des composants les plus puissants pour y jouer. Cela est tout à fait logique puisqu’il s’agit d’un jeu de combat, et non pas d’un RPG en open world.

Quels composants choisir pour jouer à Mortal Kombat 1 sur votre PC gaming ?

La configuration pas chère :

La configuration équilibrée :

En outre, le jeu nécessite 100 Go d’espace disque de libre. Si vous n’avez pas encore de SSD installé ou que vous craigniez que la place ne manque, nous vous conseillons le SSD M.2 Samsung Evo 980 Pro 1 To vendu à 78 euros.

Pour accompagner votre nouveau matériel d’un bon moniteur, pensez aussi à regarder notre guide des meilleurs écrans gaming.

Pour compléter votre installation, nous vous invitons aussi à consulter notre sélection de souris gaming, ainsi que celle des meilleurs claviers gamer. Et si vous préférez opter pour PC portable gaming capable de tenir la route, nous avons aussi un guide dédié aux meilleurs laptops gamer. Enfin, si vous êtes un puriste, nous avons une sélection dédiée aux meilleurs sticks d’arcade.

