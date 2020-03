Quelle manette choisir pour jouer sur Android et iPhone en 2020 ?

Certains jeux mobiles gagnent grandement à être joué avec une manette. Quelles sont les meilleures manettes de smartphones pour jouer à Call of Duty, Fortnite ou PUBG mobile ? Découvrez notre sélection compatible iOS et Android.

On retrouve de plus en plus sur mobile des jeux cross-plateforme, comme Fortnite. Malheureusement, la maniabilité d’un FPS (ou de certains autres types de jeux) sur une surface tactile reste assez hasardeuse. Une manette pour jouer confortablement sur smartphone reste un bon investissement pour les gamers nomades ou pour ceux utilisant leur téléphone comme console de jeu.

Quelles sont les meilleures manettes Android et iOS compatibles avec Fortnite Mobile ? Découvrez notre sélection.

Manette Xbox One S : notre recommandation

Sans grande surprise… la meilleure manette pour jouer sur mobile, n’est pas une manette Android à proprement parlé : il s’agit de la manette Xbox. Son grand avantage est sa flexibilité, car en plus d’être compatible avec la célèbre console de Microsoft, elle permet de jouer à ses titres sur PC, sur Android et même sur Nvidia Shield TV ou sur un Steam Link. Elle est entièrement compatible mobile et permet de retrouver des sensations similaires à l’expérience proposée sur Xbox One pour le célèbre jeu d’Epic Games.

Elle dispose de deux joysticks, d’un pavé directionnel, de 4 touches classiques XYBA et de 4 gâchettes (ou plutôt 2 gâchettes et 2 boutons d’épaule pour les plus tatillons). Elle fonctionne en Bluetooth 4.0 et est alimentée par deux piles AA. Pour savoir comment l’utiliser avec votre smartphone Android, nous vous expliquons comment l’appareiller en détail.

La manette sans fil Xbox One S est disponible pour moins de 50 euros. Et si changer les piles est un problème pour vous, le kit de charge à moins de 25 euros pourrait être un bon investissement pour la recharger en microUSB.

Pourquoi recommande-t-on cette manette ?

Une référence incontournable

Excellente ergonomie

Compatible Android, iOS, Xbox One, PC, etc.

Si vous êtes plus PS4…

Dans le même ordre d’idée, si vous préférez les sticks symétriques de la PS4, la manette de Sony marchera également. La manette PS4 reste une très bonne manette en soi, et si vous avez déjà une PS4, c’est sans aucun doute un meilleur choix que la manette Xbox. Notez toutefois que le pad PS4 est plus volontiers sujet à des soucis de reconnaissance dans certains jeux. On vous explique comment connecter votre manette PS4 avec votre téléphone dans notre tutoriel dédié.

La manette PS4 est disponible à moins de 60 euros généralement.

SteelSeries Stratus duo : l’alternative

Les manettes pour smartphone avec des des sticks symétriques ne sont pas légion. Cependant, SteelSeries a réussi à proposer un produit qui répond à cette demande avec la Stratus Duo. Compatible avec les smartphones Android (et aussi les PC), la SteelSeries Stratus duo est l’une des meilleures alternatives à la manette Xbox One S pour jouer sur Android.

Elle dispose de deux joysticks sur le bas et d’un pavé directionnel. Ses 4 LED permettent de connaître le niveau de batterie, ou indiquent votre numéro de joueur si vous jouez à un jeu multijoueur. La Stratus Duo dispose d’une batterie rechargeable et elle est compatible WiFi (via adaptateur USB fourni) pour jouer sur PC avec une latence plus faible. Elle fonctionne avec Android, mais pas iOS.

Pourquoi recommande-t-on cette manette ?

Une belle alternative à la manette Xbox One

Pavé efficace pour les jeux de combat

Compatible Android et PC et accessoires VR.

Razer Raiju Mobile : l’option luxe

La réputation de Razer n’est plus vraiment à faire en matière de périphérique de jeu. La firme a lancé une déclinaison mobile de sa manette Raiju. Elle se distingue des autres modèles par la présence d’un support destiné à accueillir votre smartphone qui se connectera avec ou sans fil.

Razer met en avant ses nombreux boutons et leur qualité, et on peut leur faire confiance là dessus. Ces derniers pourront également être facilement remappés via l’application Razer. On trouve enfin la possibilité d’ajuster la course des gâchettes pour encore plus de réactivité. Le tout dans un bel écrin.

Son plus gros défaut est son prix, lancée à 149 euros, on la trouve désormais autour de 135 euros environ, c’est beaucoup pour une manette smartphone. Sachez également qu’elle n’est compatible qu’avec Android. Si vous possédez un iPhone, passez votre chemin.

Pourquoi choisir la Raiju Mobile ?

La meilleure manette Android, indéniablement

Les gâchettes ajustables

Tous les boutons nécessaires

La manette Razer Raiju Mobile est disponible à moins de 140 euros.

Manettes 8bitdo : à l’ancienne et un peu moins cher

Comme nous le disions dans notre guide des meilleures manettes PC, nous avons un faible pour les manettes de 8Bitdo. La firme remet au goût de jour plusieurs modèles iconiques de nos veilles consoles de salon, mais avec des technologies modernes, on y retrouve donc des sticks et des gâchettes en plus d’une connexion Bluetooth.

C’est une bonne option pour ceux qui aiment les design d’antan tout en pouvant en profiter sur des jeux modernes. Elles fonctionnent toutes avec Android, mais aussi les PC ou même la Switch. Elles ne sont en revanche pas compatibles avec iOS. C’est également une option généralement un peu moins chère.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons testé un modèle 8bitdo.

Pourquoi choisir une manette 8bitdo ?

Le style

Compatible Android, mais pas que

Un prix un peu plus doux

Il existe de nombreuses versions des contrôleurs 8Bitdo. On aime beaucoup la version inspiration Super Nes à 39 euros.

Et les manettes Android pas chères ?

Vous trouverez sur Amazon de nombreuses manettes Android « pas cher » en provenance de marques inconnues, souvent directement venues de Shenzen. De manière générale, ces produits sont de piètre qualité, il vaut mieux souvent débourser une vingtaine d’euros supplémentaires pour des manettes plus fiable. Si toutefois votre budget est vraiment serré, vous pouvez pour la MadCatz L.Y.N.X 3 et son style très particulier. MadCatz est en revanche une marque plutôt réputée sur le segment, c’est elle qui inspire le plus confiance. Comptez une trentaine d’euros.