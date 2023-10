Notre sélection des meilleures manettes de jeu pour iPhone en 2023

Envie de jouer plus confortablement sur iPhone ? Le mieux est d'utiliser une manette compatible. Celle-ci pourra être connectée via un câble, le Bluetooth ou encore se présenter sous forme de pad extensible. Voici notre sélection.

Grâce à des puces de plus en plus puissantes, et des écrans toujours plus grands et plus beaux, le jeu vidéo sur smartphone s’est bien développé ces dernières années. Et les iPhone d’Apple ne sont pas en reste, à l’image des derniers iPhone 15 et 15 Pro qui s’avèrent particulièrement puissants et sont capables de faire tourner des jeux récents. Le cloud gaming permet également de streamer de gros jeux, normalement réservés aux consoles et PC, directement sur son iPhone.

Reste qu’un smartphone ne dispose pas de contrôles physiques, jouer sur téléphone se fait donc nativement via des contrôles tactiles qui ne sont pas les plus précis ni les plus agréables. Vous avez envie de jouer dans de bonnes conditions ? Le mieux est de connecter une manette de jeu à votre iPhone, que cela soit en filaire ou en Bluetooth. Il existe différentes possibilités : utiliser la manette d’une console (PS5, PS4, Xbox Series…) ou bien une manette extensible spéciale smartphone, pensée pour le gaming mobile.

Si vous avez un smartphone Android, direction notre sélection de manettes dédiées. Si c’est une manette pour PC que vous cherchez, c’est par ici.

Les meilleures manettes pour iPhone :

Backbone One (Lightning) Le pad parfait pour l'iPhone

Une des meilleures options pour jouer directement sur votre iPhone est d’y connecter une manette spéciale smartphone. Ce type de pad est extensible et s’adapte aux différents formats. Deux variantes sont disponibles, une avec un connecteur USB type C, l’autre avec un connecteur Lightning.

La Backbone One est constituée de deux pads qui encadrent l’iPhone. Il suffit d’insérer celui-ci entre les deux : la manette est ainsi branchée directement sur le connecteur du téléphone (Lightning ou USB-C). La latence est ainsi très faible. Par ailleurs, un autre port est mis à disposition sous la manette à droite, pour vous permettre de recharger le smartphone. Un port casque est lui présent à gauche. Comme la manette n’intègre pas de batterie, elle est aussi très légère (138 grammes).

Si vous possédez un iPhone autre qu’un iPhone 15 ou 15 Pro, il dispose d’un port Lightning. Vous devez donc opter pour le modèle Backbone One pour iPhone. En revanche, si vous avez craqué pour un iPhone 15, ce dernier possède un port USB-C. Optez alors pour la version pensée à la base pour les smartphones Android.

La Backbone One constitue une solution pratique et compacte qui permet de transformer votre iPhone en véritable petite console de jeu portable. Backbone propose de plus une application permettant d’accéder facilement à tous vos jeux installés, mais aussi de trouver de nouveaux titres parmi les catalogues de l’App Store et du Xbox Game Pass. Bémol : l’utilisation de cette app nécessite de payer un abonnement de 70 euros annuel. Heureusement, il n’est pas obligatoire d’avoir l’app pour utiliser la manette.

Il existe deux modèles de Razer Kishi : la V2, et la V2 Pro. La V2 est déclinée en deux versions, une USB-C, une Lightning. La Kishi V2 Pro n’est proposée qu’avec un port USB-C, il n’existe pas de modèle « Lightning ». Logiquement, cette V2 Pro devrait donc fonctionner avec les nouveaux iPhone 15 qui possèdent un port USB-C. Ce n’est malheureusement pas le cas pour le moment, sans doute faut-il attendre une mise à jour du firmware.

La Razer Kishi fonctionne exactement sur le même principe que la Backbone, avec deux pads rétractables qui encadrent l’iPhone. Cela permet une prise en main très agréable. Cette dernière est d’ailleurs proposée au même tarif.

On retrouve l’excellente qualité de fabrication typique de Razer, notamment sur les joysticks et les gâchettes. Les joysticks sont assez similaires à ceux de la Nintendo Switch. On regrettera peut-être un soin un peu moins poussé apporté à certains boutons, notamment les quatre boutons XYAB, dont le clic est assez peu satisfaisant. Reste qu’en jeu, le tout est très agréable. Les Razer Kishi sont fournies avec une app dédiée nommée Nexus, qui constitue une sorte de hub regroupant vos jeux.

Si vous avez un iPhone jusqu’à la génération 14, vous pourrez ainsi choisir le modèle Lightning. Notez que contrairement au modèle V2 Pro, il semblerait que le modèle V2 USB-C fonctionne avec les iPhone 15. Cependant, dans tous les cas, étant donné l’épaisseur massive du bloc photo des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, ces derniers ne sont pas correctement tenus en place entre les deux parties de la manette…

Nous avions pu essayer cette manette avec un smartphone Android, rendez-vous donc sur le test de la Razer Kishi V2 pour en savoir plus.

Les autres manettes rétractables pour iPhone

Il existe de nombreuses manettes sur ce form factor, produites par des marques plus ou moins obscures. Certaines, comme la Leadjoy, fonctionnent elles aussi via un connecteur Lightning. Elles sont cependant proposées autour de 100 euros, un prix très proche des modèles de Backbone et Razer. En l’absence de test et d’un réel gain financier, nous préférons donc plutôt vous conseiller des manettes éprouvées.

Sur Amazon, vous trouverez aussi des manettes qui présentent le même aspect, mais utilisent uniquement une connexion Bluetooth, par exemple la manette ShanWan à 60 euros qui sera surtout adapté au cloud gaming.

Enfin, il existe une autre modèle plutôt connu, la GameSir x2, qui se décline en version Lightning (souvent traduite « Éclair » sur Amazon…) et en version Android USB-C. Notez que, pour le moment en tout cas, la version USB-C n’est pas compatible avec les iPhone 15. Nous aurions pu par contre vous recommander la version avec connecteur Lightning pour tous les iPhone de génération précédente. Cependant, nous n’avons pas été spécialement convaincus par la GameSir X2, puisque nous lui avons attribué un 6/10 à l’issue de son test, en raison d’un manque d’ergonomie et d’une qualité trop « plastique », notamment au niveau des clics des boutons qui ne sont pas d’une qualité époustouflante. Tout ceci est surtout à mettre en regard avec, encore et toujours, ses deux concurrentes principales moult fois citées plus haut.

Si le modèle vous intéresse tout de même, vous pouvez vous le procurer autour des 80 euros.



Microsoft Manette sans fil Xbox Séries La simplicité Xbox

Si vous possédez une console Xbox Series ou bien une PS5, la solution est toute trouvée : vous avez la possibilité d’utiliser leurs manettes en Bluetooth avec votre iPhone. Vous pouvez aussi choisir d’acheter une des deux manettes à part si vous aimez leur ergonomie. Les deux modèles sont bien sûr d’excellente facture, chacun ayant un form factor bien précis, notamment l’emplacement des deux joysticks. À vous de voir sur laquelle vous êtes le plus à l’aise.

Pour utiliser une manette Xbox Series avec un iPhone, c’est simple, il suffit de la connecter en Bluetooth. Sur la première connexion, appuyez simplement sur le bouton d’appairage portant le sigle (((, situé sur le dessus de la manette. La manette Xbox Elite Series 2 est aussi compatible.



Sony PlayStation DualSense Une manette iconique

La manette DualSense de la PlayStation 5 peut elle aussi être utilisée pour jouer sur iOS. Pour connecter une manette Sony à un iPhone, c’est tout simple, il suffit de passer la manette en mode jumelage. Assurez-vous d’abord que la manette est éteinte. Il faut ensuite appuyer simultanément sur les boutons PS et Create (ou Share) jusqu’à ce que la barre lumineuse clignote. La manette sera alors reconnaissable par l’iPhone dans la liste des appareils disponibles en Bluetooth.

La manette DualShock de la PS4 est également compatible, de même que la DualSense Edge.

Un iPhone 15 connecté à un moniteur // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Jouer sur iPhone avec une manette DualSense // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Avec l’iPhone 15 et son port USB-C, vous pouvez même vous créer votre propre « mini console ». En connectant l’iPhone à un dock USB-C, lui-même lié en HDMI à un moniteur, il vous suffira d’ajouter une manette en Bluetooth (la DualSense, par exemple, comme nous avons pu nous-mêmes le faire à la rédaction), et le tour est joué. Vous voilà en train de profiter d’une partie d’Asphalt sur votre écran de 27 pouces. Cette configuration sera tout particulièrement pertinente si vous passez par le cloud gaming et des services comme le Xbox Game Pass.



Tout savoir sur les manettes pour iPhone

Comment connecter une manette à un iPhone ?

Le plus simple est de connecter votre manette en Bluetooth. Pour cela, il suffit de passer la manette en mode jumelage. Vous pouvez également utiliser un câble si vous voulez réduire la latence, soit un câble USB-C si vous avez un iPhone 15, soit un câble Lightning si vous avez un modèle des années précédentes.

Si vous optez pour une manette uniquement pensée pour les smartphones, telles que la Backbone One ou la Razer Kishi, le téléphone se connecte via le connecteur intégré à la manette, lorsque vous le placez entre les deux pads.

Puis-je garder la coque pour jouer ?

La réponse est simple : la plupart du temps, non. Ceci en raison, principalement, de l’épaisseur d’une coque, notamment au niveau du bloc photo et du connecteur.

Y a-t-il des jeux qui ne sont pas compatibles ?

Si vous voulez jouer sur votre iPhone avec une manette, sachez que certains (gros !) jeux ne sont compatibles qu’avec certaines manettes. C’est notamment le cas de PUBG Mobile qui ne reconnaitra pas les manettes. Quant à COD et Apex Legends, si ces derniers ne fonctionnent pas sur les manettes pads type Kishi et Backbone sur Android, ils semblent n’avoir aucun souci sous iOS.

Avant tout achat de manette, si vous comptez l’utiliser pour jouer à un jeu bien précis, nous vous conseillons fortement de faire une petite recherche sur le web, en tapant le nom de la manette, du jeu et en précisant bien « iOS ». Les compatibilités ne sont en effet pas du tout les mêmes entre Android et iOS.

Et si je veux jouer à des jeux en streaming ?

Avec l’arrivée du Xbox Game Pass ou encore de GeForce Now sur les smartphones, investir dans une manette est une très bonne idée. L’immense majorité des titres est pensée pour être joués au pad. Parmi les services actuels, c’est surtout le service Xbox Cloud Gaming, qui fait donc partie du Game Pass, qui nous semble le plus intéressant. Avec un catalogue fourni et une disponibilité sur toutes les plateformes, dont iOS, il paraît bien parti pour s’imposer dans la durée. Notez que le pour le moment, le cloud gaming du Xbox Game Pass n’est accessible que via navigateur (Safari) sur iOS.

Si vous achetez déjà vos jeux sur PC, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil au service GeForce Now de Nvidia, lui aussi très efficace. Pour un tour d’horizon plus complet, rendez-vous sur notre dossier sur le sujet.

