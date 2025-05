MindsEye : configurations PC, gameplay, date de sortie… tout savoir sur ce GTA-like

Jeu d’aventure solo teinté de cybernétique et de bagnoles, MindsEye fait bientôt son arrivée sur nos PC et consoles. Qu’attendre du titre ? Quelle configuration PC faut-il pour en profiter ?

MindsEye est le premier jeu vidéo du studio Build A Rocket Boy, fondé par Leslie Benzies, ancien producteur de GTA chez Rockstar. Le titre, pensé comme un thriller d’aventure, se veut ambitieux. Il sortira le 10 juin 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

À la croisée entre GTA et Cyberpunk 2077, qu’attendre de ce jeu inédit ? On fera aussi le point sur les configurations minimales et recommandées qui s’avèrent plutôt costaudes pour votre PC gaming.

MindsEye : c’est quoi ce jeu ?

MindsEye est un jeu d’action-aventure narratif. Le tout prend place dans la ville de Redrock, dans un futur proche un poil dystopique aux forts accents Cyberpunk. On y incarne Jacob Diaz, un ancien soldat muni d’un implant, le « MindsEye », qui lui confère des capacités à part. C’est justement sur cet implant qu’il faudra enquêter. Bien évidemment, notre héros est aussi un personnage torturé hanté par ses souvenirs de missions…

MindsEye // Source : IO Interactive

Il s’agit donc d’une aventure solo, qui mêle narration, gunfight, poursuites en voiture et autres joyeusetés. Si tout ceci, ainsi que l’environnement, rappelle fortement GTA, il ne s’agit par contre pas d’un monde ouvert. Il sera possible d’explorer uniquement par zones semi-ouvertes. Notez qu’une expérience multijoueur serait en préparation pour l’année prochaine.

Niveau gameplay, il semble qu’il s’agit d’un mix GTA – Cyberpunk 2077. Le jeu mêle des phases d’exploration, mais surtout d’action et de combats, avec aussi la possibilité de faire de la reconnaissance et du piratage via un drone. Attendez-vous aussi à de nombreuses phases de courses poursuites en voiture.

MindsEye // Source : IO Interactive

En outre, le studio a présenté un outil de création de missions et de scénarios intégré au jeu, le « Game Creation System », qui permet donc de concevoir ses propres missions, à partir d’une interface visuelle simple. Ceci sera disponible uniquement sur PC à la sortie.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour MindsEye ?

Créé sous Unreal Engine 5, le titre promet des graphismes alléchants — sans être révolutionnaire.

Même la configuration minimale exigée demande un matériel assez récent : au minimum un i5-12400F, et une RTX 2060. Et pour jouer en 1440p, comptez au moins sur une RTX 4070.

Le jeu prend en charge le DLSS 4 de NVIDIA. Concernant le FSR d’AMD, le doute subsiste encore.

Quels composants choisir pour jouer à MindsEye sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

Si votre budget est vraiment extensif et que vous voulez le GPU le plus puissant du moment, optez pour la Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix V1 à 1249 euros du côté Nvidia, ou bien la XFX Speedster AMD Radeon RX 7900XTX à 979 euros côté AMD.

Jetez aussi un oeil sur le marché de l’occasion pour trouver des cartes graphiques des générations 40 et 30 à bon prix.

Si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Si vous avez besoin d’un SSD supplémentaire, nous vous conseillons le SSD Crucial P3 Plus SSD PCIe Gen4 NVMe M.2.

Si vous voulez monter un PC gamer de toutes pièces, rendez-vous sur notre guide des meilleures configurations PC à choisir.

Quels accessoires PC acheter pour jouer à MindsEye ?

Si vous avez envie d’un nouvel écran flambant neuf pour jouer, jetez un œil à notre sélection des meilleurs écrans PC gamer.

Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Par ailleurs, le titre est bien entendu toujours disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

