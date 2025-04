Elden Ring Nightreign : les configs PC sont officielles, la vôtre est-elle prête ?

C’est la nouvelle itération de l’univers d’Elden Ring. Préparez-vous à affronter le Seigneur de la Nuit en armant au mieux votre PC. Voici les configs PC recommandées pour Elden Ring Nightreign et nos conseils si jamais vous en avez besoin.

Après un Elden Ring acclamé de tous et un DLC Shadow of the Erdtree tout aussi apprécié, From Software s’essaie à un nouvel exercice avec cet opus nommé Nightreign. Ici l’emphase se fait sur le côté multijoueurs avec des combats de boss à 3. À vous de survivre, de collaborer et de combattre avec à la clé de nouvelles classes et davantage de dynamisme.

En matière de configuration PC, vous allez vite vous en rendre compte, si vous aviez déjà les précédents opus, pas besoin de tout changer. Mais c’est toujours une occasion de faire l’état des lieux de votre machine.

Si vous voulez monter un PC gamer de toutes pièces, rendez-vous sur notre guide des meilleures configurations PC à choisir.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Elden Ring Nightreign ?

C’est le moment idéal pour passer à la vitesse supérieure Processeur Intel Core Ultra 9, carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5080 et 32 Go de RAM DDR5. Le MSI Vector 16 HX est prêt pour tout. Boostez vos performances avec cette promotion Fnac.

Vous pouvez l’apercevoir dans les configurations partagées par le compte officiel d’Elden Ring rien de révolutionnaire dans ce qui est requis pour jouer au nouveau titre de From Software. En comparaison à la configuration PC nécessaire pour jouer à Shadow of the Erdtree, on note seulement une amélioration du CPU.

Configuration minimale :

Processeur : AMD Ryzen 5 550, Intel Core i5-10600

AMD Ryzen 5 550, Intel Core i5-10600 Mémoire vive : 12 Go de mémoire

12 Go de mémoire Carte graphique : AMD Radeon RX 580 4 Go, NVIDIA GeForce 1060 3 Go

AMD Radeon RX 580 4 Go, NVIDIA GeForce 1060 3 Go Espace disque : 30 Go d’espace disque

Configuration recommandée :

Processeur : AMD Ryzen 5 5600, Intel i5-11500

AMD Ryzen 5 5600, Intel i5-11500 Mémoire vive : 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Carte graphique : AMD Radeon RX Vega 56 8 Go, NVIDIA GeForce GTX 1070 8 Go

AMD Radeon RX Vega 56 8 Go, NVIDIA GeForce GTX 1070 8 Go Espace disque : 30 Go d’espace disque

Quels composants choisir pour jouer à Elden Ring : Nightreign sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

Regardez aussi le marché de l’occasion pour trouver des cartes graphique des générations 40 et 30 à bon prix.

Si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Si vous avez besoin d’un SSD supplémentaire, nous vous conseillons le SSD Crucial P3 Plus SSD PCIe Gen4 NVMe M.2.

Les alternatives de PC gamer que nous recommandons

Quels accessoires PC acheter pour jouer à Elden Ring Nightreign ?

Si vous avez envie d’un nouvel écran flambant neuf pour jouer, jetez un œil à notre sélection des meilleurs écrans PC gamer.

Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Par ailleurs, le titre est bien entendu toujours disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

Nos autres recommandations de configurations gaming :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.