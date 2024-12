Le destin de From Software (Elden Ring) est désormais lié à celui de Sony PlayStation

Après plusieurs semaines de négociations, la société japonaise Kadokawa, propriétaire de From Software, ne sera pas entièrement racheté par Sony, mais ce dernier renforce sa position d’actionnaire.

Elden Ring // Source : Bandai Namco

Petite conclusion pour l’un des feuilletons de cette fin d’année 2024 dans le jeu vidéo. Non, le groupe Kadokawa ne sera finalement pas racheté par Sony.

Cette rumeur, rapidement confirmée par Kadokawa concernant les discussions entre les deux groupes, avait fait beaucoup de bruits dans le monde du jeu vidéo et pour cause. Kadokawa est le propriétaire du studio From Software connu pour les jeux Dark Souls, Bloodborn et plus récemment Elden Ring.

Cette discussion avait beaucoup de sens, Kadokawa est également un éditeur de manga et un groupe audiovisuel, deux secteurs dans lequel Sony au sens large a fortement investi au cours des dernières années. Il y avait donc beaucoup de synergies entre les deux groupes, au-delà du jeu vidéo.

Sony croque Kadokawa en partie

Un communiqué de presse publié par Sony ce 19 décembre vient conclure l’affaire pour le moment. Pas de rachat en vue, mais un renforcement de l’investissement de Sony dans Kadokawa.

Le 7 janvier 2025, Sony va faire l’acquisition de quelque 12 millions d’actions Kadokawa, pour 50 milliards de yens. Cela va faire de Sony le plus gros actionnaire de Kadokawa avec environ 10 % des parts du groupe.

Le communiqué de presse mentionne explicitement la future plus grande capacité de Sony et Kadokawa à travailler sur l’édition des jeux vidéo Kadokawa, adapter l’animation de Kadokawa à travers le groupe Sony ou encore adapter les franchises de Kadokawa en film ou en série (comme a récemment pu le faire Sony avec The Last of Us chez HBO).

Kadokawa reste donc indépendant pour le moment, mais son destin est plus que jamais lié à celui de Sony. Reste à voir si cela se matérialise par de futures exclusivités de jeux From Software sur PlayStation. Les fans seraient déjà contents de voir Bloodborn ressortir de sa tombe.