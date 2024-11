PlayStation serait sur le point de racheter FromSoftware, derrière Elden Ring et Dark Souls

D’après l’agence Reuters, Sony serait en discussion pour racheter Kadokawa. Cet éditeur japonais possède notamment FromSoftware, développeur de la série Dark Souls.

Ça fait longtemps que la théorie traine tant elle aurait du sens pour Sony, mais cette fois, il s’agit d’une information directement sourcée par la très sérieuse agence Reuters : Sony serait en discussion pour racheter Kadokawa.

Qui est Kadokawa ?

Kadokawa est un conglomérat japonais propriétaire notamment d’un important éditeur de manga et de livres, mais aussi du studio de développement de jeu vidéo FromSoftware. Ce dernier est à l’origine de franchises comme Dark Souls et Bloodborne, mais a particulièrement connu le succès avec Elden Ring, dont l’extension Shadow of the Erdtree est nommée dans la catégorie jeu de l’année aux Game Awards 2024.

C’est ce qui rendait le rachat du seul FromSoftware difficile pour un acteur du jeu vidéo comme Microsoft ou Embracer, qui n’aurait probablement pas été intéressé par les autres activités du groupe Kadokawa.

En revanche pour Sony, la synergie est bien plus évidente. Le géant japonais possède déjà une activité importante dans l’animation japonaise après son rachat de Crunchyroll, Wakanim et Funimation.

Sony pourrait donc à la fois être intéressé par l’activité d’édition de Kadokawa, mais aussi son studio de jeu vidéo FromSoftware pour PlayStation.

Pas d’annonce

Pour le moment, Reuters affirme avoir entendu de deux sources proches du dossier l’idée d’un rachat de Kadokawa par Sony. Aucune annonce officielle n’a eu lieu, mais l’agence est très réputée. D’après l’article, l’annonce pourrait avoir lieu dès cette semaine si les discussions vont à leur terme.

La valeur de Kadokawa s’élève à 2,7 milliards de dollars en bourse. Mettre la main sur le développeur FromSoftware permettrait à Sony d’obtenir le droit sur toutes ses licences.

Une mauvaise nouvelle pour FromSoftware ?

Avec Elden Ring, FromSoftware a développé un jeu multiplateforme à succès. Le titre est à la fois disponible sur PlayStation, Xbox et PC. Un rachat par Sony le transformerait probablement en développeurs de jeux exclusifs PlayStation (avec sortie ultérieure sur PC) ce qui pourrait transformer l’ADN du studio. Il faut toutefois rappeler que FromSoftware a déjà produit une exclusivité pour Sony : Bloodborne sur PlayStation 4.

Par ailleurs, FromSoftware bénéficie aujourd’hui d’une certaine liberté chez Kadokawa. Le studio a développé récemment Armored Core VI, une série de jeux de combat de mecha bien loin des RPG pour lesquels le studio est connu à l’international. Sous la direction de Sony, le studio aurait-il toujours le droit à ces écarts ?

Les récents rachats de Sony n’ont pas porté leurs fruits dans le domaine du jeu vidéo. En octobre, Sony a annoncé la fermeture de deux studios seulement 18 mois après leurs rachats. La firme a également coupé dans les effectifs de Bungie à plusieurs reprises depuis le rachat du studio en 2022. Même le studio Insomniac, qui enchaine pourtant les succès, a eu le droit à des licenciements massifs en début d’année 2024.