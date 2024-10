« Une équipe remarquable de talents créatifs » : PlayStation ferme un studio phare et licencie 170 personnes, 18 mois après le rachat

En avril 2023, Sony était ravi d’annoncer le rachat du studio Firewalks. Un an plus tard, le géant jette le rachat à la poubelle avec les salariés concernés.

« Accueillons Firewalk Studios dans la famille des PlayStation Studios ». C’était ce qu’écrivait Hermen Hulst, alors patron des PlayStation Studios en avril 2023 lors de l’annonce du rachat de Firewalk Studios.

Le patron avait alors « l’avantage et l’honneur » de faire l’annonce de ce rapprochement : « Firewalk abrite une équipe remarquable de talents créatifs qui ont participé au lancement de certaines des expériences de jeu les plus célébrées ». PlayStation ne tarissait pas d’éloges pour son nouveau bijou : « nous n’avons eu de cesse d’être impressionnés par les ambitions de l’équipe ».

En octobre 2024, l’heure n’est plus aux ambitions. Hermen Hulst, désormais co-PDG de PlayStation, annonce « nous avons dû prendre une décision difficile concernant deux de nos studios – Neon Koi et Firewalk Studios ».

Des remerciements creux

Firewalk a publié en fin d’été le jeu multijoueurs Concord. Un four commercial comme on en voit rarement dans le jeu vidéo. Le jeu ne se serait vendu qu’à quelque 25 000 exemplaires, et comptait moins d’un millier de joueurs sur ses serveurs. Au point où Sony a décidé d’interrompre la commercialisation

Dans un email interne, également publié sur le site de Sony Interactive, Hermen Hulst n’oublie pas de « remercier tous les membres de Firewalk pour leur savoir-faire, leur esprit créatif et leur dévouement ». Un dévouement et un esprit créatif visiblement trop insuffisant pour pour justifier de continuer de payer les 172 salariés concernés.

Même son de cloche pour le studio Neon Koi, qui travaillait sur un jeu mobile. Ce dernier n’aura même pas la chance de voir le jour sur les boutiques d’applications : « je tiens à exprimer ma gratitude à toute l’équipe de Neon Koi pour son travail acharné et sa passion inépuisable pour l’innovation ». Une passion inépuisable, sauf lorsque l’on décide de fermer le studio de développement et son équipe de 38 personnes.

La crise continue

La crise du jeu vidéo continue. Plus de 13 000 salariés ont perdu leur emploi dans l’industrie en 2024, sans compter les vagues de licenciements des années précédentes. De nombreux studios ont vu leurs portes se fermer, notamment chez Xbox et PlayStation.

Les travailleurs continuent de se syndiquer dans de plus en plus de firmes et font connaitre leurs revendications. En quelques semaines les studios Spiders et Ubisoft en France ont vu leurs effectifs en grève. Le studio Don’t Nod fait également grise mine dans sa branche parisienne.