Des nouvelles fonctionnalités pour le casque et écouteurs haut de gamme de Sony

Le constructeur japonais Sony continue d’améliorer ses produits audio premium avec des mises à jour logicielles.

2025 semble une année particulièrement importante pour la marque nipponne. En effet, outre le nouveau modèle de TV QD OLED Bravia 8 II et ses petits frères Mini-LED ou LED Bravia 3 et Bravia 5, Sony a récemment mis sur le marché le remplaçant de l’excellent casque haut de gamme WH-1000XM5 avec le WH-1000XM6. Il se murmure qu’ils seront prochainement rejoint par les écouteurs WF-1000XM6 qui succèderaient aux WF-1000XM5.

Quelles nouveautés pour les écouteurs et les casques

La dernière mise à jour logicielle apparue le 1er juillet 2025 pour le casque Sony WH-1000XM6, estampillée 2.0.2, apporte une série d’améliorations intéressantes destinées à enrichir l’expérience utilisateur.

Mise à jour de juin 2025 pour le casque Sony WH-1000XM6 et les écouteurs WF-1000XM5

Parmi les nouveautés majeures, on trouve l’intégration de services compatibles avec les fonctionnalités Quick Access et Scene-based Listening. Ces ajouts permettent d’adapter plus finement l’écoute en fonction du contexte et des préférences de l’utilisateur, offrant ainsi un plus haut niveau de personnalisation.

En outre, Sony a élargi les options de gestion des appels téléphoniques. Désormais, la fonction Capture Voice During a Phone Call est activable sur tous les modes de contrôle du son ambiant, garantissant une clarté vocale optimale quelle que soit la configuration choisie.

Les utilisateurs bénéficient également de nouvelles possibilités de connexion Bluetooth sur certains smartphones, avec trois modes distincts : priorité à la qualité sonore, priorité à la stabilité de la connexion ou faible latence, ce dernier étant particulièrement adapté aux usages comme le jeu vidéo ou le visionnage de vidéos.

La commande vocale s’enrichit également, puisque le français, l’allemand et l’espagnol rejoignent la liste des langues prises en charge notamment sur le casque WH-1000XM6. Par ailleurs, la détection d’humidité fait son apparition sur la borne USB type-C. Cela vise à protéger l’appareil lors de la recharge dans des conditions potentiellement risquées.

Du côté des écouteurs WF-1000XM5, c’est la mise à jour 5.0.2 qui reprend ces nouvelles fonctions et améliorations sauf pour les langues qui étaient déjà prises en charge.

