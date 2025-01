Philips Audio dévoile sa nouvelle gamme 2025 : des casques, des écouteurs et des lecteurs tout-en-un

La marque Philips Audio a présenté à Barcelone sa nouvelle gamme de produits audio pour 2025. Cette collection, qui sera déployée tout au long de l’année, comprend des casques, des écouteurs, des systèmes hi-fi compacts et des radios-réveils.

Philips Audio casques et écouteurs 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le casque Philips H8000E, fer de lance de cette nouvelle collection, propose une réduction de bruit active hybride adaptative. Il est équipé de 5 microphones dont deux sont utilisés pour optimiser les appels téléphoniques, le cas échéant. Pour la réduction de bruit, ce sont 4 microphones qui sont utilisés afin de capter les bruits environnants et de limiter les gênes.

Philips H8000E // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Ce modèle sans fil intègre des haut-parleurs de 40 mm avec revêtement en graphène et offre une autonomie atteignant 70 heures sans réduction de bruit active, selon la marque. Cette dernière promet 50 heures avec la fonction activée. La connectivité Bluetooth 5.4 s’accompagne du support des codecs LDAC, AAC et LC3, permettant une transmission audio haute résolution.

Notez que l’on peut facilement changer la batterie du casque, comme sur les anciens téléphones mobiles.

Philips H8000E // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Des casques pensés pour les enfants

Pour le jeune public, Philips lance trois modèles spécifiques. Le K2000, casque filaire, et le K4200, sa version sans fil, arriveront en avril.

Philips K2000 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Pour ce dernier, Philips annonce une autonomie de 45 heures.

Philips K4200 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le K5500, prévu pour juillet, adopte un format circum-aural avec réduction de bruit active. Ces trois modèles intègrent une limitation du volume à 85 dB pour protéger l’audition des enfants.

Philips K5500 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le plein d’écouteurs intra

En plus des casques pour les enfants, la marque a également annoncé plusieurs nouveaux modèles d’écouteurs intra-auriculaires. Tous sont compatibles avec le Bluetooth 5.4 supportant la technologie multipoint. Les T2000 sont des modèles simples proposant jusqu’à 32 heures d’autonomie. Ils sont déclinés en rose, bleu, blanc ou noir. Ils seront disponibles en juillet prochain.

Philips T2000 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les Philips T2520 embarquent une fonction de réduction de bruit et offrent jusqu’à 20 heures d’’autonomie (sans la fonction activée et 14 heures avec). Ils sont dotés de 4 microphones. Ils seront disponibles courant avril.

Philips T2520 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les écouteurs Philips T5000 disposent également d’une fonction de réduction de bruit et offrent jusqu’à 40 heures d’autonomie, toujours avec l’aide l’étui ou sinon, jusqu’à 10 heures avec une seule charge et sans la fonction ANC activée. On passe à 7 heures avec une seule charge et la fonction ANC en fonctionnement pour un total de 28 heures avec l’étui. Philips annonce la présence de 6 microphones pour optimiser l’écoute et les appels téléphoniques. Ces écouteurs seront disponibles courant juin.

Philips T5000 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les écouteurs Philips T6000 sont livrés avec un boîtier doté d’un écran tactile de 1,47 pouce en façade pour afficher quelques fonctions et les configurer. Philips promet jusqu’à 7 heures d’écoute avec une seule charge sans la fonction de réduction de bruit et jusqu’à 28 heures avec l’aide de l’étui. On passe à 5 heures avec la fonction ANC activée et un maximum de 20 heures en comptant les charges réalisées via le boîtier.

Philips T6000 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Ils disposent de 4 microphones et seront disponibles courant septembre.

Enfin, les écouteurs Q2000 sont des modèles de type ouverts, très abordables. La marque évoque un prix de seulement 40 euros environ, à confirmer lors de sa sortie, courant juin. Ils embarquent deux microphones et offriraient jusqu’à 6 heures d’écoute avec une seule charge et 21 heures au totale, grâce à l’étui.

Philips Q2000 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Des systèmes audio compacts repensés et des radio-réveils modernes

La gamme des mini-chaînes hi-fi de la marque s’enrichit de quatre nouveaux modèles. Les M3205M2 et M3505M2, commercialisés dès février, développent une puissance de 20W RMS, d’après Philips depuis ses haut-parleurs de 3 pouces de diamètre. Les M4205M2 et M4505M2, prévus pour septembre, montent en gamme avec 80W RMS et un système deux voies composé d’un tweeter de 2 pouces et d’un haut-parleur de 4 pouces de diamètre.

Ils intègrent des tuners FM pour le M3205M2 et le M4205M2 tandis que les modèles M3505M2 et M4505M2 ajoutent un tuner DAB+. Tous les modèles sont dotés d’un lecteur de CD, d’une connectivité Bluetooth 5.4 compatible Auracast, d’un port USB-A et d’une entrée audio auxiliaire.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En outre, Philips annonce également de nouveaux radios-réveils. Baptisés R5100 et R5600, ils sont dotés d’une réception DAB+, FM et d’une connectivité Bluetooth 5.3. Les stations préférées peuvent être rappelées rapidement via des touches dédiées. Ils profitent d’un affichage LCD en façade. Ces appareils certifiés IPX4 résistent aux éclaboussures, les rendant utilisables dans toutes les pièces de la maison. Le R5100 propose une puissance de 2,5W avec son haut-parleur de 2,5 pouces de diamètre alors que le R5600 double cette puissance grâce à un transducteur de 3,5 pouces. Ils sont conçus à partir de plastiques recyclés.

Des lecteurs tout-en-un dans l’ère du temps

Enfin, Philips complète cette gamme avec les lecteurs tout-en-un CD portables Z5000 et Z6000. Ces derniers offrent la possibilité de lire des CD, mais ils sont aussi compatibles avec le Bluetooth 5.4 et supportent la lecture de supports USB. Le Z5000 intègre un tuner FM tandis que le modèle Z6000 dispose d’un tuner DAB+.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les deux appareils sont équipés d’un large écran LCD en façade avec des touches de contrôle facilitant l’ergonomie bien qu’ils puissent également s’interfacer avec l’application Philips Entertainment App.

Pour le moment, Philips n’a annoncé aucun prix pour ces appareils.