Philips dévoile sa nouvelle gamme de TV OLED avec les séries OLED+950, OLED+910, OLED810 et OLED760 pour 2025

La marque Philips annonce le lancement de deux nouveaux téléviseurs haut de gamme pour 2025, les OLED+950 et OLED+910, intégrant une dalle WOLED avec la nouvelle technologie Primary RGB Tandem et deux séries de milieu de gamme OLED810 et OLED760 embarquant une dalle OLED_EX. En voici tous les détails.

Le processeur P5 AI de 9ème génération constitue le cœur des nouveaux modèles OLED+950, OLED+910, OLED810 alors que la série OLED760 utilise le SoC P5 AI de 7ème génération. La puce P5 AI de 9ème génération exploite l’intelligence artificielle pour analyser et optimiser la qualité d’image en temps réel, en s’appuyant sur l’analyse des contenus et l’apprentissage automatique. L’amélioration du traitement colorimétrique permet d’étendre la gamme de couleurs tout en préservant le naturel des tons chair, avec trois modes disponibles : naturel, équilibré et éclatant, selon la marque.

En outre, on peut aussi compter sur un nouveau système AI Machine Learn Sharpness 3.0, une nouvelle version de l’algorithme AI Smart Bit Enhancement et la version 4.0 de la fonction AI Perfect Reality pour la mise à l’échelle et la sublimation des détails.

Des dalles White-OLED Primary RGB Tandem pour les deux séries haut de gamme

Les séries OLED+950 et OLED+910 embarquent une dalle identique à celle des TV Panasonic Z95B, LG G5 et LG M5 fabriquée par LG Display. Elles disposent donc de la technologie META 3.0 avec sa dalle Primary RGB Tandem à quatre couches. Présentée lors du CES 2025, rappelons que cette nouvelle structure est prometteuse d’une plus large couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3 (de 99,5%, selon Philips) et à 83% du BT2020. En outre, toujours d’après la marque, la luminosité culminerait désormais à 3700 cd/m² en pic (sur quelques pixels) et 350 cd/m² en plein écran. Philips annonce que le traitement antireflet bloque plus de 99% des reflets parasites, permettant une visualisation optimale même en environnement lumineux.

Les deux séries sont équipées du système Ambilight sur les 4 côtés. Les téléviseurs fonctionnent sous la dernière version de Google TV, assurant une interface moderne et connectée.

Des caractéristiques audio distinctes

La série OLED+950 intègre un système audio 2.1 de 70W. La configuration comprend des haut-parleurs gauche et droit ainsi qu’un caisson de basses à trois anneaux orienté vers l’arrière, renforcé par quatre radiateurs passifs.

De son côté, la série OLED+910 est dotée d’un système audio Bowers & Wilkins 3.1 d’une puissance totale de 81W. Chaque canal (gauche, centre, droit) dispose de deux haut-parleurs médiums de 30 x 50 mm et d’un tweeter en titane de 19 mm avec tube Nautilus. Un woofer intégré de 75 mm complète l’ensemble, soutenu par quatre radiateurs passifs. Notez la possibilité d’ajouter un caisson de basses externe, le cas échéant.

Les deux modèles adoptent un design minimaliste avec des cadres en métal noir. Les TV OLED+950 reposent sur des pieds en losange noirs, tandis que ceux de la série OLED+910 arborent une finition grise avec un tissu Kvadrat Audiomix recouvrant la barre de son et les mêmes pieds que la série OLED+950 mais en gris.

Séries OLED810 et OLED760, milieu de gamme avec une dalle OLED_EX

Les téléviseurs de la série OLED810 utilisent une dalle OLED_EX capable de proposer, selon la marque, une luminosité maximale de 1500 cd/m² sur les versions 55, 65 et 77 pouces. Aussi, avec une dalle OLED_EX, la série OLED760 propose quant à elle une luminosité de 1000 cd/m², toujours d’après le fabricant, disponible en 48, 55, 65 et 77 pouces. Les deux séries profitent du système Ambilight sur les 3 côtés. Les téléviseurs Philips OLED810 fonctionnent sous Google TV. Ils utilisent un système audio 2.1 délivrant 70W de puissance (50W pour le modèle de 42 pouces) depuis leurs deux haut-parleurs gauche et droit ainsi qu’un woofer intégré à trois anneaux et aidé par quatre radiateurs passifs. Côté design, cette série utilise un cadre ultrafin en métal noir avec un pied central pivotant en métal chrome satiné.

Les modèles de la série Philips OLED760 sont animés par le système Titan OS prenant en charge de nombreuses applications de streaming ainsi que 4 ports HDMI 2.1. Ils utilisent le nouveau processeur Intellisound boosté à l’IA pour détecter le type de contenu et appliquer automatiquement le bon profil sonore. Pour ce qui est du design, ces téléviseurs utilisent un cadre métallique noir ultrafin avec des pieds métalliques minces en forme de triangle et une finition chromée satinée.

Une expérience gaming enrichie et l’application Moments

Les trois séries OLED+950, OLED+910 et OLED810 proposent une interface gaming améliorée via une nouvelle Game Bar. Cette interface permet la détection automatique des jeux et l’application de profils personnalisés préenregistrés. Le sélecteur de couleurs offre désormais une précision accrue avec une palette élargie. Les TV Philips OLED+950 proposent en plus une fonction mini-map zoom permettant d’agrandir, déplacer et ajuster la transparence de la carte. La série OLED760 utilise la Game Bar 2.0 de l’année passée.

En outre, tous les nouveaux modèles 2025 de Philips sont compatibles avec l’application Moments qui permet de transférer facilement des photos depuis un appareil mobile.

Disponibilité et prix des TV OLED+950, OLED+910, OLED810 et OLED760

La série de TV Philips OLED+950 sera disponible en 65 et 77 pouces dès septembre 2025. La série Philips OLED+910 sera proposée à partir du mois de juin en 55, 65 et 77 pouces. Les téléviseurs de la série Philips OLED810 seront disponibles courant juin en 42, 48, 55, 65 et 77 pouces. Enfin, comptez sur une disponibilité en mai pour la série Philips OLED760 en 48, 55, 65 et 77 pouces. Aucun prix n’a été communiqué à l’heure de l’écriture de ces lignes.