Nouvelle série TV Panasonic Z95B sous Fire TV, plus lumineuse, calibration Prime Video et un système audio repensé

La marque japonaise Panasonic a profité du salon du CES 2025 pour annoncer l’enrichissement de son catalogue avec une nouvelle série de téléviseurs OLED haut de gamme Z95B, disponible en 55, 65 et 77 pouces. Une luminosité améliorée, une plus grande précision de l’image avec la possibilité d’une calibration Prime Video, un système audio redessiné, toujours sous Fire TV, voilà le programme pour cette année.

Panasonic TV-77Z95BEG // Source : Panasonic

La série Z95A de Panasonic est la référence en matière de qualité d’image pour le Home Cinéma et ne démérite pas pour les jeux vidéo, selon nous. Cette année, lors du CES 2025, la marque a dévoilé sa nouvelle série haut de gamme. Elle fait logiquement suite à la précédente et baptisée Z95B. Elle est déclinée en trois tailles : 55, 65 et 77 pouces contre deux diagonales sur la série Z95A et toujours avec la technologie White-OLED développée par LG Display, comme sur les précédentes.

Panasonic TV-65Z95BEG // Source : Panasonic

Cette série Z95B intègre un panneau « tandem RVB primaire » de nouvelle génération, associé au système de refroidissement ThermalFlow.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Cette combinaison permet d’atteindre une efficacité lumineuse supérieure de 40%, offrant une luminosité accrue et un volume colorimétrique élargi, selon la marque. Le système ThermalFlow, inspiré de l’aérodynamique des voitures de course, optimise la dissipation thermique pour maintenir les performances optimales de l’écran.

Pour ces nouveaux modèles, on peut compter sur la présence du processeur HCX Pro AI Processor MK II, déjà intégré sur la série Z95A. Rappelons qu’il est doté d’un moteur de remasterisation 4K qui exploite l’intelligence artificielle pour améliorer la netteté des images en streaming. En outre, la technologie Dolby Vision IQ avec Precision Detail est toujours de mise permettant d’enrichir le contraste dans les zones claires comme sombres, tandis que les capteurs de lumière ambiante ajustent automatiquement l’image selon l’éclairage de la pièce, le cas échéant.

Panasonic TV-77Z95BEG // Source : Panasonic

Un mode calibré pour les contenus Prime Video

Hormis la dalle de nouvelle génération, l’une des principales nouveautés est la possibilité d’activer la fonction de calibration pour les contenus de la plateforme Prime Video. Comme c’était déjà le cas pour la précédente génération avec Netflix, il s’agit d’une optimisation des réglages spécifiques aux programmes de streaming diffusés par Amazon. C’est le même principe que celui qui est appliqué sur les TV Sony 2024 Bravia 7, Bravia 8 et Bravia 9.

Parallèlement, comme sur les séries Z95A et Z93A, la série Panasonic Z95B est animée par le système Fire TV. L’interface personnalisée permet d’accéder rapidement aux contenus via la commande vocale Alexa.

Panasonic TV-65Z95BEG

La compatibilité avec Apple AirPlay et Apple Home offre également la possibilité de diffuser du contenu depuis les appareils Apple et de contrôler le téléviseur via Siri. Notez aussi que, pour la première fois sur une Fire TV, la série Z95B intègre l’étalonnage Calman et ISFccc pour affiner la précision des couleurs et optimiser les performances d’affichage si besoin.

Panasonic TV-77Z95BEG // Source : Panasonic

Une expérience sonore immersive et un dos repensée

Pour nous, les séries haut de gamme Panasonic Z95A et les précédentes, proposaient le meilleur son que l’on puisse avoir sur un téléviseur, ne nécessitant pas de barre de son. Pourtant, Panasonic a décidé de repenser le système audio avec la technologie 360 Soundscape Pro, développé en collaboration avec Technics. Les ingénieurs ont repositionné les haut-parleurs frontaux, latéraux et orientés vers le haut, doublant ainsi la largeur de la scène sonore, selon la marque. Exit les cheminées vers le plafond et les canaux latéraux. Toujours d’après Panasonic, le traitement audio spatial a été amélioré.

En outre, on peut compter sur la présence d’un nouveau caisson de basses de 30W, soit une augmentation de 10W par rapport aux versions précédentes, qui enrichit les basses fréquences.

Par rapport à la précédente génération, on retrouve les technologies Space Tune et Sound Focus pour personnaliser le rendu en fonction de la place du ou des téléspectateurs.

Panasonic TV-65Z95BEG // Source : Panasonic

Des fonctionnalités gaming avancées

Là encore, les capacités gaming des précédentes générations n’avaient rien à envier à la concurrence. Avec la série Z95B, les joueurs bénéficient encore d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et de la compatibilité avec les technologies AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync, comme pour la série Z95A. En plus, le mode True Game apporte la précision colorimétrique professionnelle au gaming.

Le Game Mode Extreme réduit la latence d’entrée pour une réactivité optimale, étant déjà l’une des meilleures du marché avec moins de 9 ms de temps de retard. La fonction Tone Mapping est désactivable, ce qui permet aux joueurs d’affiner la luminosité et les détails directement à partir de la source, offrant une performance HDR sans compromis.

Panasonic TV-65Z95BEG // Source : Panasonic

Un design épuré et fonctionnel

La série Z95B adopte une philosophie de design alliant forme et fonction. Maintenant dépourvu de cheminée, le téléviseur arbore une silhouette plus plate que les précédentes générations avec des tissus de qualité supérieure. Des détails pratiques comme les cache-prises amovibles et la possibilité de faire pivoter la dalle depuis le pied central (sauf pour la version 77 pouces) contribuent à son aspect minimaliste. En façade, on peut remarquer un léger décrochement entre la barre de son sous l’écran et ce dernier. En outre, remarquez la très légère inclinaison vers l’arrière.

En Europe, la série Z95B est livrée avec Panasonic TV Premium et Fire TV intégrés. Le tuner Penta prend en charge différentes sources de diffusion (satellite, terrestre, câble, IPTV et TV sur IP).

Disponibilité et prix de la série TV Panasonic Z95B

À l’heure de l’écriture de ces lignes, Panasonic n’a pas communiqué sur les prix des différents modèles de la série Z95B comprenant les références TV-55Z95BEG de 55 pouces, TV-65Z95BEG de 65 et TV-77Z95BEG de 77 pouces. La date de commercialisation n’est pas encore connue. Toutefois, si on se cale sur la précédente, on peut se dire que les modèles seront disponibles dans le courant de l’été 2025.