LG mise sur l’audio portable avec sa nouvelle gamme xboom signée will.i.am

Le géant sud-coréen LG Electronics dévoile au CES 2025 une nouvelle gamme d’enceintes portables conçue en collaboration avec will.i.am, artiste multi-platine et entrepreneur technologique.

Présentés en même que les écouteurs xboom Buds, lors du salon du CES 2025, les nouvelles enceintes sont le fruit d’un travail commun entre les équipes de LG et l’artiste. La nomination de will.i.am comme « architecte expérientiel » de la marque xboom montre l’ambition de LG de fusionner culture et technologie.

L’artiste a ainsi apporté son expertise musicale au réglage professionnel des enceintes, privilégiant un profil audio équilibré aux tonalités chaleureuses. Cette collaboration veut s’étendre au-delà du simple partenariat marketing pour englober le développement produit et l’identité de marque.

Comme de très nombreux appareils technologiques, les nouvelles enceintes xboom intègrent un arsenal de fonctionnalités basées sur l’IA. Ainsi, le système analyse en temps réel le contenu audio pour ajuster automatiquement les paramètres sonores, mettant en valeur alternativement la mélodie, le rythme ou la voix. L’éclairage intelligent synchronise les LED multicolores avec la musique, créant une ambiance immersive. La calibration automatique optimise la diffusion sonore selon l’environnement, qu’il soit intérieur ou extérieur.

Le modèle phare Bounce embarque des radiateurs passifs orientés vers le haut qui s’animent au rythme de la musique. Ses doubles tweeters à dôme et son woofer à rail assurent une scène sonore étendue avec des aigus précis. Sa conception robuste certifiée IP67 et MIL-STD-810G, associée à une autonomie de 30 heures, en fait un compagnon idéal pour toutes les situations.

Les composants audio, développés en partenariat avec le fabricant danois Peerless, bénéficient d’un siècle d’expertise dans la conception de transducteurs haut de gamme. La technologie LE Audio Auracast permet la synchronisation de plusieurs enceintes, même sans compatibilité du smartphone source. Une enceinte peut servir d’unité maître pour diffuser le son sur plusieurs appareils.

De la même manière que sur les écouteurs LG xboom Buds, un bouton dédié donne accès à la plateforme RAiDiO.FYI de will.i.am, où un animateur virtuel propulsé par l’IA propose des contenus personnalisés. Cette intégration témoigne de la volonté de créer un écosystème complet autour de l’expérience musicale.

Le xboom Grab privilégie la mobilité avec son format cylindrique compact et ses multiples options de fixation. Ses radiateurs passifs latéraux assurent des basses dynamiques malgré sa taille réduite.

Le Stage 301, l’enceinte festive, est équipée d’un woofer de 6,5 pouces et de deux haut-parleurs médiums de 2,5 pouces.

Pour aller plus loin

Elle cible les espaces plus vastes. Sa conception polyvalente permet différents positionnements grâce à son design en biseau et sa compatibilité trépied.

Avec des modèles, chacun devrait trouver ce qui l’intéresse que cela soit pour faire du sport, des balades, des soirées et toute autre activité, en musique.

La nouvelle gamme xboom sera commercialisée mondialement courant 2025. Les prix seront communiqués ultérieurement.

